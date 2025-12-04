VOTA INFORMADO por $1100
    Empresarios ven un mayor impulso de la inversión y del crecimiento en un eventual gobierno de José Antonio Kast

    Importantes empresarios en Chile entregaron sus perspectivas de cara a los impactos del resultado de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que tendrá lugar el próximo 14 de diciembre.

    Por 
    Patricia San Juan
    Ignacio Badal
     
    Leonardo Cárdenas
    En la foto (de izquierda a derecha): Roberto Angelini, presidente de Empresas Copec; Bernardo Larraín Matte, presidente de Empresas CMPC; Richard von Appen, presidente de Ultramar; y Gonzalo Said, vicepresidente de la Sofofa y director de Scotiabank Chile y Embotelladoras Andina.

    Este miércoles se realizó el Encuentro Anual de la Industria 2025, “Chile converge: El futuro nos reúne”, organizado por la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), que reunió a representantes del mundo empresarial, la academia y la sociedad civil para dialogar sobre los desafíos y oportunidades del desarrollo futuro de Chile.

    En el evento, que contó con las exposiciones del Presidente de la República, Gabriel Boric, en su última ocasión, y de la timonel de la Sofofa, Rosario Navarro, Pulso preguntó a empresarios respecto a sus perspectivas de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que tendrá lugar el próximo 14 de diciembre y de cómo veían el comportamiento de la inversión y del crecimiento económico del país en un eventual gobierno del candidato republicano José Antonio Kast, el con mayores probabilidades de ganar según las encuestas.

    Al respecto, Roberto Angelini, presidente de Empresas Copec, manifestó que “si uno escucha los discursos que ha hecho José Antonio Kast en toda su campaña, yo no escuché el de hoy día en la mañana (en el debate de la Archi), pero me imagino que habló del crecimiento, habló que este iba a ser un gobierno de emergencia para recuperar el camino perdido. Y (si) le cree uno a todo eso, creo que sí, debería mejorar la economía. Si mejora la economía, mejora el país, mejoramos todos, así que yo soy optimista”.

    El empresario agregó que “nosotros los empresarios, en general, tenemos que ser optimistas, porque si uno no es optimista, sobre todo cuando tiene un cierto tamaño -en el caso nuestro tenemos más de 100 mil personas-, entonces no puedo transmitir pesimismo, tengo que transmitir optimismo. Y creo que es cierto, vamos en buen camino”.

    Para Bernardo Larraín Matte, presidente de Empresas CMPC, “el crecimiento va a tener un impulso sostenible y de largo plazo si es que se emprenden reformas estructurales en el sistema de evaluación de impacto ambiental, en el régimen de empleo público, marco laboral. Por lo tanto, quien llegue con la energía, la disposición a asumir costos políticos y la audacia para emprender esas reformas, va impulsar el crecimiento con una mirada de largo plazo”.

    Por su parte, Hans Eben sostuvo que “yo creo que apenas salga Kast, que no tengo ninguna duda que debería salir, va a atraer la inversión extranjera, la inversión local también”. Así, indicó, “tenemos por delante la esperanza de que Chile vuelva a ser un poco lo que fue en los últimos 30 años. La verdad es que hemos venido los últimos 10 años bastante frenados, comparado con lo que fue Chile (antes)”.

    Richard von Appen, presidente de Ultramar, planteó que “va a tomar algo de tiempo, pero las condiciones en general creo que son de optimismo, porque las condiciones económicas de Chile son bien únicas”. Advirtió que “tenemos que resolver especialmente nuestro tema político”, pero enfatizó que “lo más importante es convocar, es unirnos en torno a hacer bien las cosas, y hay muchos temas que resolver y esto va más allá de ideologías. Esta es la épica que tiene que aparecer para sacar adelante el país”.

    Mientras que, Andrés Serra, socio de Indisa, comentó sobre la eventual llegada de Kast a La Moneda estimó que “Sí (podrá dar un impulso a la inversión adicional). Ese es su objetivo, él quiere venir a destrabar todo. Destrabarlo (porque) está todo trancado”.

    Respecto a las áreas prioritarias para los primeros 90 días de gobierno, Serra apuntó a la seguridad. “Sin seguridad no hay inversión. O sea, si tú tienes el negocio forestal, te queman camiones (...) es difícil trabajar así, cuando son inversiones a largo plazo”.

    Finalmente, Gonzalo Said, vicepresidente de la Sofofa y director de Scotiabank Chile y Embotelladoras Andina, comentó que lo importante, en el contexto de una victoria en las presidenciales de Kast, “va a depender de lo que se haga. Lo importante es que destrabemos; ya están los diagnósticos hechos”.

    “Todos los diagnósticos están listos, no hay que hacer más diagnósticos. Acá hay que ir a la acción, hay consenso, hay claridad y hay que volver a traer la inversión. Y para traer la inversión de nuevo necesitamos seguridad, certezas jurídicas y competitividad tributaria”.

