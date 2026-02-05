En línea con la tendencia de casi tres años, las remuneraciones le vuelven a ganar la inflación en diciembre

El Índice Real de Remuneraciones —que mide la evolución de las remuneraciones ajustadas por la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC)— creció un 2,4% en el año 2025, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

De esta forma, el índice anotó 34 meses seguidos de alza. La última baja fue de un 0,7% en febrero del 2023. Así, el índice anotó un nuevo máximo en relación con la serie empalmada del INE, que mide desde 2010.

El INE define como remuneración “el conjunto de contraprestaciones en dinero y en especies valuables en dinero que debe percibir una persona que se emplea en una empresa por causa del contrato de trabajo, en razón a su empleo o función”.

“Se excluyen las devoluciones realizadas por quien emplea a la persona trabajadora por causa de gastos del propio trabajo, tales como movilización y colación”, añade el INE en su definición.

Por su parte, los Índices Nominales de Remuneraciones (IR) y de Costos Laborales (ICL) registraron alzas en doce meses de 5,9% y 6,7%, respectivamente.

Por sector económico, comercio, construcción, administración pública e industria manufacturera consignaron las mayores incidencias anuales positivas en ambos indicadores, de acuerdo con lo informado por el INE.

En tanto, la remuneración media por hora ordinaria se situó en $7.145, anotando un alza interanual de 6,4%. Para las mujeres, el valor alcanzó $6.953, lo que significó una variación anual de 6,7%; mientras que para los hombres se situó en $7.322, registrando un aumento de 6,1% en el mismo período.

Por otro lado, el costo laboral medio por hora total fue de $8.235, consignando un crecimiento de 6,8% en doce meses, su mayor nivel de la medición con base 2023. Este valor se ubicó en $7.977 para las mujeres, con un alza de 7,0%, y en $8.471 para los hombres, con un aumento de 6,6% en el mismo período. Para ambos géneros también es récord de la serie.

Mientras que, la brecha de género de la remuneración media por hora ordinaria fue -5,0%; mientras que la del costo laboral medio por hora total fue -5,8%.