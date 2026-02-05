SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    En línea con la tendencia de casi tres años, las remuneraciones le vuelven a ganar la inflación en diciembre

    El Índice Real de Remuneraciones anotó 34 meses de crecimiento, según reportó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    Foto: referencial

    El Índice Real de Remuneraciones —que mide la evolución de las remuneraciones ajustadas por la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC)— creció un 2,4% en el año 2025, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

    De esta forma, el índice anotó 34 meses seguidos de alza. La última baja fue de un 0,7% en febrero del 2023. Así, el índice anotó un nuevo máximo en relación con la serie empalmada del INE, que mide desde 2010.

    El INE define como remuneración “el conjunto de contraprestaciones en dinero y en especies valuables en dinero que debe percibir una persona que se emplea en una empresa por causa del contrato de trabajo, en razón a su empleo o función”.

    “Se excluyen las devoluciones realizadas por quien emplea a la persona trabajadora por causa de gastos del propio trabajo, tales como movilización y colación”, añade el INE en su definición.

    Por su parte, los Índices Nominales de Remuneraciones (IR) y de Costos Laborales (ICL) registraron alzas en doce meses de 5,9% y 6,7%, respectivamente.

    Por sector económico, comercio, construcción, administración pública e industria manufacturera consignaron las mayores incidencias anuales positivas en ambos indicadores, de acuerdo con lo informado por el INE.

    En tanto, la remuneración media por hora ordinaria se situó en $7.145, anotando un alza interanual de 6,4%. Para las mujeres, el valor alcanzó $6.953, lo que significó una variación anual de 6,7%; mientras que para los hombres se situó en $7.322, registrando un aumento de 6,1% en el mismo período.

    Por otro lado, el costo laboral medio por hora total fue de $8.235, consignando un crecimiento de 6,8% en doce meses, su mayor nivel de la medición con base 2023. Este valor se ubicó en $7.977 para las mujeres, con un alza de 7,0%, y en $8.471 para los hombres, con un aumento de 6,6% en el mismo período. Para ambos géneros también es récord de la serie.

    Mientras que, la brecha de género de la remuneración media por hora ordinaria fue -5,0%; mientras que la del costo laboral medio por hora total fue -5,8%.

    Más sobre:EconomíaRemuneraciónSueldosINE

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Pedro Sánchez y el gobierno español seguirán en X y Telegram pese a los ataques de Musk y Durov

    Boric hace llamado al Parlamento para aprobar sala cuna en marzo y reconoce lentitud en reconstrucción por incendios

    Casi 40 vehículos asegurados fueron robados cada día durante 2025 en Chile, pero sube porcentaje de recuperación

    Ventas de autos nuevos frenan su alza, pero los SUV siguen ampliando su participación

    Cancamusa presenta su gira Dopamina Tour 2026 por Chile

    Presidente de la CChC por roce entre ministra López y Arrau: “Interesante que se corte una cinta, pero vamos al problema de fondo”

    Lo más leído

    1.
    Familia Piñera paga unos US$ 190 millones en impuestos por la herencia del expresidente

    Familia Piñera paga unos US$ 190 millones en impuestos por la herencia del expresidente

    2.
    Nietos de Jaime Santa Cruz demandan a sus tíos y exigen que sean excluidos de la millonaria herencia familiar

    Nietos de Jaime Santa Cruz demandan a sus tíos y exigen que sean excluidos de la millonaria herencia familiar

    3.
    Quiroz perfila el equipo que lo acompañará en Hacienda en bilateral con Grau

    Quiroz perfila el equipo que lo acompañará en Hacienda en bilateral con Grau

    4.
    Estimaciones de IPC para enero se concentran en 0,4% y la inflación anual caería de 3% por primera vez en casi 5 años

    Estimaciones de IPC para enero se concentran en 0,4% y la inflación anual caería de 3% por primera vez en casi 5 años

    5.
    Mal uso de licencias en el Estado: 63% de los casos terminados recibió una sanción y menos del 20% fueron destituidos

    Mal uso de licencias en el Estado: 63% de los casos terminados recibió una sanción y menos del 20% fueron destituidos

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Microlandia: así es el “SimCity” chileno que usa datos de la OCDE y el Banco Mundial para una simulación “brutalmente honesta”

    Microlandia: así es el “SimCity” chileno que usa datos de la OCDE y el Banco Mundial para una simulación “brutalmente honesta”

    Soy oncólogo y estos son los 3 cambios que haría en mi vida para reducir el riesgo de cáncer

    Soy oncólogo y estos son los 3 cambios que haría en mi vida para reducir el riesgo de cáncer

    Nos acercamos al fin de la “era del PC” (y todos sabemos de quién es la culpa)

    Nos acercamos al fin de la “era del PC” (y todos sabemos de quién es la culpa)

    Servicios

    Conoce cómo funciona la Tercera Placa Patente y las comunas en que está disponible

    Conoce cómo funciona la Tercera Placa Patente y las comunas en que está disponible

    Rating del miércoles 4 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 4 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Barcelona por la Copa de la Reina

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Barcelona por la Copa de la Reina

    Quintero: Hombre muere tras volcar en cuatrimoto mientras circulaba en las dunas de Ritoque
    Chile

    Quintero: Hombre muere tras volcar en cuatrimoto mientras circulaba en las dunas de Ritoque

    Conoce cómo funciona la Tercera Placa Patente y las comunas en que está disponible

    Boric hace llamado al Parlamento para aprobar sala cuna en marzo y reconoce lentitud en reconstrucción por incendios

    Casi 40 vehículos asegurados fueron robados cada día durante 2025 en Chile, pero sube porcentaje de recuperación
    Negocios

    Casi 40 vehículos asegurados fueron robados cada día durante 2025 en Chile, pero sube porcentaje de recuperación

    Ventas de autos nuevos frenan su alza, pero los SUV siguen ampliando su participación

    Pymes: ¿competir o colaborar en un mundo que no espera?

    Qué se sabe de la reunión entre EEUU e Irán para discutir sobre temas nucleares
    Tendencias

    Qué se sabe de la reunión entre EEUU e Irán para discutir sobre temas nucleares

    Cómo fue el juicio contra Ryan Routh, el hombre condenado a cadena perpetua por intentar asesinar a Trump

    Un hombre ciego recuperó la vista con un implante del cerebro: esto se sabe de su caso

    “La alegría se convirtió en lágrimas”: el amargo estreno de Esteban Pavez junto a Alianza Lima en la Copa Libertadores
    El Deportivo

    “La alegría se convirtió en lágrimas”: el amargo estreno de Esteban Pavez junto a Alianza Lima en la Copa Libertadores

    Celebra Tiago Nunes: Liga de Quito podrá inscribir a Deyverson tras saldar deuda con Palestino por Fernando Cornejo

    “No tiene problemas de equilibrio ni de vértigo”: Nicolás Jarry deja atrás la neuritis vestibular antes de la Copa Davis

    Una filtración de Meta advierte sobre “Avocado”, su modelo secreto de IA que promete “superar” a todo lo visto
    Tecnología

    Una filtración de Meta advierte sobre “Avocado”, su modelo secreto de IA que promete “superar” a todo lo visto

    Microlandia: así es el “SimCity” chileno que usa datos de la OCDE y el Banco Mundial para una simulación “brutalmente honesta”

    Apple Music enciende la previa del Super Bowl LX con una experiencia inmersiva dedicada a Bad Bunny

    Cancamusa presenta su gira Dopamina Tour 2026 por Chile
    Cultura y entretención

    Cancamusa presenta su gira Dopamina Tour 2026 por Chile

    Art Basel Doha: cómo funciona la brújula del mercado global del arte

    Gonzalo Yáñez será el invitado para abrir el show de Bryan Adams en Chile

    Pedro Sánchez y el gobierno español seguirán en X y Telegram pese a los ataques de Musk y Durov
    Mundo

    Pedro Sánchez y el gobierno español seguirán en X y Telegram pese a los ataques de Musk y Durov

    ¿Alex Saab fue detenido?: funcionario de EE.UU. reporta su captura; abogado del aliado de Maduro lo niega

    Estados Unidos y Rusia acuerdan restablecer el diálogo militar de alto nivel tras las conversaciones en Ucrania

    Mirada Paula: Acercar el oficio de chinchinera a la infancia
    Paula

    Mirada Paula: Acercar el oficio de chinchinera a la infancia

    Dip de queso de cabra con tomate deshidratado y albahaca

    Hablemos de amor: mi abuelo me escogió