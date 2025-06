En medio de la discusión por la Ley de Pesca: diputada Medina busca modificación para declarar a la jibia especie migratoria.

En medio de la discusión por la Ley de Pesca, la parlamentaria Karen Medina (Ind. DC) presentó un proyecto que busca declarar a la jibia una especie migratoria , de tal forma de evitar sanciones administrativas a pescadores artesanales que busquen capturarlas fuera de su jurisdicción.

“Claramente acá hay que hacer un cambio normativo, porque la norma que tenemos no refleja la realidad que enfrentan los pescadores”, enfatizó Medina al respecto.

La iniciativa por parte de la parlamentaria del Biobío cuenta con las firmas de otros siete de sus pares de la región: María Candelaria Acevedo (PC), Roberto Arroyo (PSC), Joanna Pérez (Demócratas), Marlene Pérez (Ind. UDI), Leonidas Romero (Republicanos), Clara Sagardia (FA) y Flor Weisse (UDI).

El proyecto sobre la jibia (Dosidicus gigas) tiene como objetivo incluir a la especie dentro de la Unidad de Pesquería Única Nacional, para así permitir que los pescadores artesanales puedan capturarla de manera interregional.

Lo anterior, según detalla el proyecto, se justifica en el hecho que la especie presenta una alta movilidad entre regiones. Por ello, los botes artesanales se ven imposibilitados de seguir el recurso al recibir sanciones administrativas por operar fuera de su jurisdicción, según establece en la actualidad el artículo 50 del Reglamento de la Ley General de Pesca y Acuicultura.

“La Ley N.º 21.134, conocida como ‘Ley del Calamar’, avanzó en la protección del sector artesanal al prohibir la extracción industrial de jibia mediante el arte de arrastre. No obstante, no modificó el régimen de acceso territorial, ni habilitó la posibilidad de capturas interregionales por parte de la flota artesanal, lo cual representa una barrera estructural no resuelta. En la práctica, la pesca artesanal de jibia continúa sometida a un marco restrictivo que no permite adaptarse a la movilidad natural del recurso", se detalla como parte de los antecedentes que justifican el proyecto.

La iniciativa se ampara en los estudios por parte del Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) y del Comité Científico Técnico de Recursos Altamente Migratorios.

En estos trabajos se demuestra el comportamiento interregional de la especie, además de detallar parte de los compromisos del país en materia respecto a la gestión sostenible de especies migratorias.