La Tercera
En modo elecciones, con el Presidente Boric a la espera y Dorothy Pérez como gran estrella: lo que será Enade 2025

La versión número 47 del gran encuentro empresarial se realizará este martes 14 de octubre y bajo el lema de “Verba et facta: palabras y hechos”.

Emiliano CarrizoPor 
Emiliano Carrizo
En la foto: Holger Paulmann, presidente de Icare, el organizador de Enade. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

El próximo martes 14 de octubre se realizará la versión número 47 del Encuentro Nacional de la Empresa (Enade), un evento que reunirá a casi todos los candidatos que compiten. Además, de momento y por primera vez desde que ganó las elecciones pasadas, el Presidente Gabriel Boric no asistiría al evento.

Según explicó el Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas (Icare), la gran cita del mundo empresarial “será un espacio estratégico imperdible sobre las acciones que debemos impulsar como país para avanzar hacia un crecimiento radical y sostenible”.

Ante este contexto, Icare tituló el encuentro bajo el lema Verba et facta (palabras y hechos). “Se entiende que las palabras responsables inspiran, convocan y generan confianza, pero solo las acciones dan sentido real”, dijo el organizador para explicar el nombre.

“La invitación de Enade 2025 es dar un salto a la acción, recuperando la esencia hacedora que ha definido los grandes hitos de nuestra historia. Es momento de dejar atrás el escepticismo y asumir que cada uno de nosotros puede y debe contribuir a ese Chile creador, audaz y protagonista”, agregó.

Enade 2025

El evento comenzará con un bloque donde participará Holger Paulmann en su rol como presidente de Icare y también Susana Jiménez, presidenta de la CPC (Confederación de la Producción y del Comercio).

Luego, en el segundo bloque, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, expondrá. En la ediciones anteriores, el Presidente Boric asistió al evento en dicho rol en 2022, en su calidad de mandatario electo, y también participó en Enade de 2023 y 2024.

Desde Icare explican que la presencia del Presidente Boric todavía no está descartada y que están a la espera de la respuesta a la invitación.

En el tercer bloque, bajo el lema “Hacedores de Chile”, participarán Mario Kreutzberger, como representante de la sociedad civil y directorio honorario de Teletón; Soraya Kassis, en representación de la empresas; y el rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC), Juan Carlos de la Llera en nombre de la academia. La vicepresidenta de Icare, Mónica Álvarez, moderará el encuentro.

La contralora General de la República, Dorothy Pérez. Dedvi Missene

Luego, la contralora General de la República, Dorothy Pérez, tendrá una exposición en solitario. Su exposición se titula "Mejor control para la buena gobernanza".

Finalmente, el evento terminará con un panel de casi todos los candidatos presidenciales. Según informó Icare, Franco Parisi, Jeannette Jara, Marco Enríquez-Ominami, Johannes Kaiser, José Antonio Kast, Evelyn Matthei y Harold Mayne-Nicholls están confirmados. Mientras que, Eduardo Artés todavía no confirma su asistencia.

El encuentro de los candidatos se realizará a casi un mes del 16 de noviembre, fecha en que se realizará la primera vuelta presidencial.

