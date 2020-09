Enami hace mea culpa y calcula que ha perdido US$478 millones en nueve años

Un complejo momento está atravesando la estatal Empresa Nacional de Minería (Enami), encargada del fomento de la pequeña y mediana minería del país. En las últimas semanas, la estatal sinceró estrechez financiera agudizada por la emergencia sanitaria, por lo que en la jornada de este lunes, el vicepresidente ejecutivo de Enami, Robert Mayne-Nicholls, fue invitado a la Comisión de Minería y Energía de la Cámara para referirse al tema.

En la instancia el ejecutivo detalló la delicada situación, que por lo demás, se viene acumulando hace años.

“La Enami ha perdido desde el 2011 a la fecha US$478 millones, es decir hemos estado funcionando en base a deuda todo este tiempo por distintos motivos: problemas de gestión, y con precios del cobre mucho mejor que los que tenemos hoy… es increíble”, sostuvo Mayne-Nicholls, agregando que “claramente lo que estamos viviendo hoy no es producto de lo que esta pasando hoy, es producto de una seguidilla de historias que nos tiene complicado y nos ha tenido muy ocupado”.

El ejecutivo explicó que de 2011 a 2018 se han perdido entre US$450 millones y US$480 millones y el año pasado las pérdidas fueron por US$22 millones, 70% más baja que el promedio de las pérdidas del último período. En el tiempo en que André Sougarret (previo al actual vicepresidente ejecutivo y que estuvo 8 meses en el cargo), la pérdida directa de Enami fue de US$34 millones, pero la pérdida total fue de US$68 millones, porque hubo que ajustar US$34 millones en depreciaciones que no se habían realizado en los períodos anteriores haciendo un ajuste contable, de manera de sincerar todos los números, dijo el máximo ejecutivo de Enami.

“Si nosotros no hubiésemos perdido durante todo este período, tendríamos un mejor resultado de US$200 millones, en vez de una pérdida de US$470 millones; estaríamos hablando de una pérdida de US$198 millones”, agregó.

Coberturas

Uno de los principales problemas que enfrenta hoy Enami está relacionado con las coberturas. De hecho, dicha política tuvieron que modificarla, pidiéndole autorización al directorio para dejar de hacer coberturas sobre los minerales estoqueados y solo hacerlo sobre los minerales que están comprando y sobre el oro.

“Los ejecutivos de esta compañía estamos al debe, y me incluyo, porque no nos hemos preocupado de que esta empresa sea eficiente. Nos hemos preocupado más quizás del tema social, que no hay que descuidarlo jamás; pero, además, tenemos que preocuparnos de ser eficientes y sacarle el mejor resultado y provecho a los equipos que tenemos instalados y que desgraciadamente no ha sido nuestra preocupación ni foco”, sinceró Mayne-Nicholls.

En esa misma línea agregó que el responsable aquí es una política de cobertura que no se revisó y que no se cambió a su debido tiempo.

Comisión investigadora en caso seguros

Al inicio de la sesión de la Comisión de Minería y Energía que se realizó este lunes, los parlamentarios se refirieron al caso Seguros, que involucra a Chilena Consolidada y sindicatos de Codelco. En la instancia, la presidenta de la Comisión, Daniella Cicardini (PS), dijo que no descarta crear una comisión investigadora por el tema.

También los parlamentarios acordaron invitar a autoridades y exejecutivos de Codelco, como también a representantes de los sindicatos, para que se refieran al caso.