Enami y Capstone Copper acuerdan opción de compra sobre concesiones mineras en Atacama

Enami y Capstone Copper Chile firmaron un acuerdo de opción de compra de más de 18.000 hectáreas de concesiones mineras de la estatal ubicadas en la región de Atacama.

La operación considera los prospectos Florita-Pazota, Cerro Carmen y Cuprum, ubicados en las comunas de Chañaral y Diego de Almagro, dijo Enami en un comunicado.

En específico se trata de concesiones de explotación minera que comprenden 11.291 hectáreas y concesiones de exploración minera por 6.800 hectáreas.

Giancarlo Daroch, director de exploraciones de Latinoamérica de Capstone Copper, destacó el potencial que tiene este contrato. “Valoramos este acuerdo con Enami porque nos ayuda a continuar consolidando la posición que tiene Capstone Copper en la región de Atacama, y nos permite potenciar las oportunidades entre nuestra operación Mantoverde, el proyecto Santo Domingo y el prospecto Sierra Norte”.

Agregó que “nuestra idea es explorar y eventualmente descubrir un nuevo yacimiento o algún satélite en estas propiedades para continuar reforzando el potencial mineral de este distrito minero de clase mundial”.

Asociación público-privada

En tanto, María Cristina Vallejos, gerenta de Desarrollo y Proyectos de Enami, sostuvo que este tipo de acuerdos le permiten a la empresa estatal ratificar su rol de fomento de la minería y a la vez, dinamizar la propiedad minera que tiene disponible para la generación de nuevos negocios.

“Creemos en el relacionamiento con los privados como socios estratégicos de la mediana y la gran minería para desarrollar la propiedad minera y generar mayores beneficios para las regiones y las localidades. Esto, además confirma nuestra estrategia de movilidad de nuestra cartera de propiedad minera y nos da fuerza para nuestro plan quinquenal del desarrollo de exploraciones con levantamiento de data de interés para impulsar asociaciones público-privadas”, destacó la ejecutiva.

El acuerdo contempla un plazo de 48 meses para concretar la opción de compra. De ejercerse la opción, considera además para Enami una regalía tipo NSR aplicable a todo elemento, cuyo pago se iniciará una vez que comience la producción comercial en las concesiones comprendidas en el acuerdo.

De no prosperar la opción de compra, el acuerdo establece que Capstone Copper Chile proporcionará sin costo toda la información obtenida en las exploraciones realizadas.

Capstone Copper es una empresa minera con sede en Vancouver, Canadá, enfocada en América. En Chile, cuentan con operaciones en las regiones de Antofagasta, con la mina Mantos Blancos, y en la Región de Atacama, donde están impulsando un distrito minero con la operación Mantoverde, además del proyecto de cobre y hierro, Santo Domingo.