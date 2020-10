Encuesta: la mitad de las empresas declaran estar en cierto riesgo de cierre debido al Covid-19

Los efectos de la crisis social y la pandemia están teniendo efectos en los distintos sectores productivos del país y en las expectativas. Así lo refleja una encuesta a 651 casos realizada por LMI Consulting.

Entre los principales resultados, se muestra que antes de la pandemia, pero teniendo en cuenta el estallido social de octubre, el 69% de los empresarios tenían las expectativas de que sus ventas iban a crecer. Ahora, con la pandemia, un 62% cree que las ventas bajarán en 2020. Asimismo, el 56% de los empresarios tenían las expectativas de que iban a contratar más empleados. Ahora, con la pandemia, un 50% cree que reducirá plantilla en 2020.

En otra área, el 6% son empresas declararon que tienen una muy alta probabilidad de cierre del negocio, un 9% son empresas con alto riesgo de quiebra y un 34% no tienen claro su futuro. “Eso supone que la mitad de las empresas declaran estar en cierto riesgo de cierre debido a la Covid-19 y la otra mitad no”, detalle el informe.

El socio director de LMI Consulting, Carlos Oliveras, subraya que hay “una pesimista percepción de ventas y pérdida de empleo para los próximos meses. Un moderado riesgo de cierre de la actividad empresarial”.

Comercio digital.

El sondeo también aborda el alza que ha tenido el e-commerce. Un 34% de los comercios de Chile declaró que ya vendía su producto por Internet antes de la Covid-19, un 19% que ha empezado a venderlo por la Covid-19 y el 47% que no vende su producto por Internet ni antes ni ahora.

“El impacto en el auge del e-commerce debido a la Covid-19 es muy significativo: 29% del total de las empresas que no vendía online ha pasado a hacerlo por la crisis, lo que supone que la penetración del e-commerce podría pasar del 34% al 53%, lo cual significa un incremento del 56%”, mencionan.

La mitad de las empresas estudiadas declaran que ya antes de la Covid-19 hacían algún tipo de Home Office, un tercio que debido al tipo de trabajo que desempeñan que no pueden hacerlo y el 14% que no lo han pensado. Con la crisis la mitad de las empresas que pueden teletrabajar y no lo hacían lo están haciendo, lo cual significa un incremento del Home Office por la Covid-19 de un 14%. No obstante, según las intenciones declaradas, después de la crisis el Home Office volverá a su ratios habituales, incluso descendiendo ligeramente -7%.

Según las perspectivas de los empresarios el impacto de la Covid-19 en la “Atención a los Clientes” y la “Coordinación del personal” será mucho menor que en las ventas y el empleo, al contrario, incluso hay un 35% y 23% de las empresas que declararon que podrían mejorar en estos 2 aspectos respectivamente.

La muestra se distribuyó de la siguiente manera por tamaño de empresa; 283 Personas Naturales, 159 Micro empresas y 209 PYMES. Por zona; 436 en Santiago RM y 215 en Regiones. Por rubro: 147 comercios, 12 agricultura/pesca, 116 Industria/Construcción, 38 Hoteles/Restaurantes, 123 actividades empresariales y 215 Otros servicios.