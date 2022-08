Enel Américas cerró la venta de su central térmica a gas en Brasil

Enel Américas anunció que ya se concretó la venta de su central térmica a gas en Brasil por US$ 96 millones, un monto similar al que se había anunciado meses atrás a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) por el 100% de las acciones de dicha filial.

“Esta operación se enmarca dentro de la política de descarbonización de la Compañía, y había sido contemplada en las hipótesis del Plan Estratégico 22-24 presentado al mercado por Enel Américas el pasado mes de noviembre”, comentó el gerente de administración, finanzas y control de la compañía, Aurelio Bustilho de Oliveira, a la CMF.

Además, la firma italiana recalcó que “se deberá registrar una pérdida total en su resultado neto consolidado de aproximadamente US$170 millones, de los cuales US$ 49 millones ya fueron reconocidos en los estados financieros de la Compañía correspondientes al primer semestre del presente año. Estos importes no incluyen los ingresos adicionales que están sujetos al desempeño comercial de Termofortaleza, indicados anteriormente”.

Ante esto y en línea con lo que se informó en junio de este año, la Central Geradora Thermoelétrica Fortaleza (Termofortaleza) era propiedad de Enel Brasil y fue vendida a Eneva, otra compañía de generación de energía con sede en Río de Janeiro. La instalación en cuestión cuenta con una capacidad instalada máxima de 327 MW, ubicada en el municipio de Caucaia, Estado de Ceará, en la región noreste de Brasil.

Sobre el detalle de los montos de la venta, Bustilho de Oliveira explicó que la “filial Enel Brasil recibió con esta fecha el pago de aproximadamente US$ 96 millones, luego de cumplimiento de todas las condiciones previstas en el Contrato de Compraventa. Dicho valor representa un Enterprise Value de aproximadamente US$ 85 millones. Dicho precio está sujeto a ajustes positivos o negativos, conforme a la validación del balance de cierre a ser realizado por Termofortaleza dentro de los próximos 90 días. La Compraventa también prevé pagos contingentes asociados a la recontratación futura de la planta, que pueden llegar a alcanzar aproximadamente US$ 19 millones”.