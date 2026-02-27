SUSCRÍBETE
    Enel Chile anotó fuerte alza en sus ganancias de 2025 ante efecto contable en su filial de generación

    La compañía, controlada por la italiana Enel, registró utilidades netas por US$538 millones cifra que representó un alza de 249,7% respecto al año anterior.

    Por 
    Patricia San Juan
    Enel Chile anotó fuerte alza en sus ganancias de 2025. Andres Perez

    Enel Chile, la compañía controlada por la italiana Enel que concentra los negocios de generación y distribución eléctrica en el país, registró ganancias netas por US$538 millones en 2025, cifra que representó un alza de 249,7% respecto al año anterior.

    La compañía dijo que el aumento se explicó principalmente por el efecto extraordinario registrado a fines de 2024 relacionado con la descontinuación de coberturas contables asociadas a ingresos directamente vinculados a la evolución del dólar en Estados Unidos, producto del cambio de moneda funcional en su subsidiaria Enel Generación Chile a partir de enero de 2025.

    En el cuarto trimestre las utilidades totalizaron US$186 millones revirtiendo de este modo las pérdidas por US$292 anotadas en igual periodo de 2024, producto del cambio de moneda funcional antes mencionado.

    Enel Chile precisó que al aislar el efecto extraordinario asociado al cambio de moneda funcional de Enel Generación Chile, anunciado el cuarto trimestre de 2024, el beneficio neto de la compañía disminuye 13,6% en 2025 respecto a la utilidad neta ajustada de US$622 millones del año 2024.

    Al aplicar el mismo criterio a los resultados trimestrales, el beneficio neto aumenta 5,6% el cuarto trimestre respecto a la utilidad neta ajustada de US$176 millones del último trimestre de 2024.

    Ingresos

    Los ingresos operacionales alcanzaron un total de US$4.663 millones en 2025 con un 10,4% de crecimiento respecto a diciembre de 2024, producto fundamentalmente de mayores ingresos por ventas de energía asociados al efecto extraordinario por el cambio de moneda funcional y una mayor comercialización de gas, principalmente en el Segmento de Generación.

    En el cuarto trimestre los ingresos operacionales se incrementaron en 163% respecto a igual periodo de 2024, al totalizar US$1.183 millones, debido básicamente a la descontinuación de coberturas contables producto del cambio de moneda funcional antes señalado.

    Menor generación

    La generación de energía neta disminuyó un 12,4% al totalizar 21.583 GWh a diciembre de 2025, debido principalmente a un menor despacho hidroeléctrico y una menor generación solar, compensados parcialmente por una mayor producción de ciclos combinados.

    En el cuarto trimestre la generación neta se redujo un 22,15% a 4.717 GWh, reflejando en gran medida la menor hidrología del año 2025.

    Las ventas físicas de energía se redujeron 11,1% en 2025 a 31.975 GWh, explicado fundamentalmente por menores ventas a clientes regulados debido al vencimiento de contratos a fines de 2024. Del mismo modo, en el cuarto trimestre las ventas físicas disminuyeron 11,1% al totalizar 7.984 GWh, producto principalmente de menores ventas a clientes regulados y en el mercado spot.

    Los ingresos operacionales aumentaron 11,3% a US$ 3.283 millones a diciembre de 2025, producto fundamentalmente del efecto negativo extraordinario de US$657 millones registrado en el cuarto trimestre de 2024, unido a una mayor comercialización de gas en el ejercicio 2025.

    Distribución y Redes

    Las ventas físicas se redujeron 1,9% en 2025 a 14.534 GWh, principalmente en el segmento residencial. Sin embargo, durante el cuarto trimestre las ventas físicas totalizaron 3.565 GWh manteniendo un nivel similar al registrado en igual periodo de 2024, básicamente por una mayor venta física de energía en los segmentos comercial, industrial y de otros clientes, compensando la baja a nivel de clientes residenciales.

    El número de clientes creció un 1,3% al cierre de diciembre de 2025 al alcanzar un total de 2.190.164 usuarios finales, especialmente en el segmento residencial. Por otra parte, las pérdidas de energía pasaron de 5,8% en diciembre de 2024 a 6,6% en diciembre de 2025.

    Los ingresos operacionales crecieron un 2,6% respecto a diciembre de 2025 al totalizar US$1.784 millones debido a mayores ingresos por otras prestaciones de servicios y otros ingresos, unido a mayores ventas de energía.

