Engie concluye año con Ebitda histórico y devuelve más de US$20 millones por sobrecobro en cuentas de la luz

La empresa Engie reportó entre enero y diciembre de 2025 ganancias por US$222 millones . Esto se compara a la baja con las utilidades generadas durante 2024, cuando la firma alcanzó los US$228 millones. El ejercicio representó una caída de 2% en este punto.

Dentro de distintas explicaciones para el resultado, Engie sumó el reconocimiento de US$26 millones de gasto financiero por concepto del sobrecobro en las cuentas de luz durante 2024, de acuerdo al reciente decreto de Precio Nudo Promedio del primer semestre de 2026.

En cuanto al Ebitda, la compañía totalizó US$651 millones, un aumento de 26% versus el periodo de 2024. Engie destacó que este es el mayor Ebitda registrado por la firma.

“El año 2025 se caracterizó por una adecuada disponibilidad de nuestras unidades de generación, menores costos marginales y mayor generación renovable. Lo anterior estuvo acompañado de un mayor margen eléctrico explicado principalmente por las mayores ventas por volumen a clientes regulados”, explicó Engie.

Las ventas de la compañía registraron US$2.076 millones en el periodo de 2025, un alza de 13%. Durante el lapso de 2024 se registraron US$1.836 millones en este ítem.

La empresa agregó que “los sólidos resultados operacionales han permitido mejorar los indicadores de endeudamiento y liquidez, que a su vez permitirán continuar con los planes de inversión y el proceso de descarbonización de la compañía. En efecto, 2025 se convirtió en el año con mayor inversión en activos fijos de la compañía con una ejecución impecable de sus proyectos, en tiempo y dentro de presupuesto”.