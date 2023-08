Estudio revela que empresas chilenas lideran aspectos sostenibles en América Latina

El 67% de las empresas chilenas tiene una estrategia definida con respecto a la sustentabilidad, cifra que supera el promedio de América Latina, según el estudio “La Sostenibilidad en la Agenda del Liderazgo”, realizado por la compañía tecnológica SAP. Incluso, el informe reveló que más de la mitad (53%) de las organizaciones encuestadas con presencia nacional, considera que la sostenibilidad es parte fundamental de su propósito empresarial.

Los resultados se basan en una encuesta realizada en abril de 2023 a 500 CEO y altos ejecutivos de empresas medianas y grandes con operaciones en Latinoamérica. El 57% de los entrevistados de este estudio son CEO o gerente generales, seguidos por gerentes de marketing (19%), gerentes de compras (3%), entre otros.

Con respecto a las cifras locales, el 35% de los consultados explica que durante los últimos 12 meses lograron sumar más pilares relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS). Este indicador se encuentra dos puntos porcentuales por sobre el promedio de la región, “lo cual es una buena señal. Y, al mismo tiempo, existe una oportunidad de crecimiento, dado que el 16% indica que aún trabaja para poner en marcha su estrategia, mientras que el 9% está́ considerando tener una y sólo el 8% ha definido no tenerla”, dice el documento.

Ahora bien, con respecto a los reportes de sostenibilidad, actualmente el 41% de las organizaciones chilenas confirma tener uno, mientras que el 7% trabaja en su primera edición, y el 21% tiene claro que deberá avanzar en uno. Esto deja sólo al 31% en la posición de considerar que no se trata de algo necesario.

Reputación y desafíos

En el informe de SAP se especifica que los ejecutivos en Chile coinciden con los del resto de la región, en el sentido de que las principales motivaciones para el impulso de las agendas de sostenibilidad son la reputación de la empresa (69%), el propósito (53%), y que hay un compromiso importante -en menor medida y 15 puntos por debajo del promedio regional- por parte del CEO y la junta directiva con el programa de sostenibilidad (47%).

Uno de los principales desafíos -dice el documento- parece ser la dificultad para medir las acciones puestas en marcha (50% vs. 48% de la región), seguido por lograr la demostración del retorno de la inversión (43% vs. 53% del resto de los países) y la falta de claridad para incorporar la sostenibilidad a los procesos de negocio (42% vs. 42% América Latina). “Más allá de los porcentajes, el indicador revela que los desafíos que se presentan, con mayor o menor peso, son los mismos en todos los mercados, un hecho que alienta a compartir e intercambiar experiencias”, dice el informe, y agrega: “De hecho, en la continuidad de este estudio, hemos visto en los otros mercados un dato que debería repetirse también a futuro en Chile: a medida que las empresas avanzan en sus programas, reducen también otras barreras, como la resistencia organizacional”, que en la región pasó del 17% al 15% de 2022 a 2023.

Por otro lado, con respecto al desafío de medir y demostrar el retorno a la inversión, el 25% de las empresas de Chile ya está viendo los resultados de su estrategia, mientras que el 49% espera verlo en un plazo de 2 a 4 años y el 26% espera ver esos resultados en los próximos 12 meses. De hecho, Chile, junto con México, son los dos países de la región donde la mayor proporción de empresas espera ver resultados a largo plazo.

En cuanto a las líneas de trabajo sobre las cuales desarrollan las empresas sus agendas, la diversidad y la inclusión es un tema clave tanto en Chile como en el resto de la región. El 63% de las empresas en el país responde que trabaja en este tema, en un cuadro que lidera Colombia (77%), seguido por Brasil (74%) y Argentina (68%).

El factor tecnológico

De origen alemán, SAP es una de las compañías más grandes a nivel mundial con respecto a tecnología para el sector empresarial, principalmente en el área de software y soluciones, por lo que el tema tecnológico también cruzó el estudio “La Sostenibilidad en la Agenda del Liderazgo”.

Los resultados indicaron que en 2023, el 58% de los ejecutivos chilenos planea realizar una inversión tecnológica orientada a la sostenibilidad similar a la de 2022, un número mucho mayor al 29% regional. Mientras que el 32% planea incrementarla, un porcentaje considerablemente inferior al 58% de la región. Y sólo el 10% planea reducir la inversión.

Muchas empresas en Chile están haciendo más sustentables sus operaciones. Entre ellas se han sumado al uso de energías limpias.

Y siendo aún más específicos, el 14% de los ejecutivos confirma que sus organizaciones planean invertir en tecnología orientada a “bonos de carbono” durante 2023, mientras que el 24% evalúa la posibilidad.

Los resultados completos, así como las cifras más específicas de Argentina, Brasil, Colombia y Chile, se presentarán en el evento SAP now que se realizará este 10 de agosto en Espacio Riesco, con la presencia de Claudia Boeri, presidenta de SAP en Latinoamérica Sur, entre otros ejecutivos.