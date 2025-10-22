SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Estudio de Cajas de Chile: jóvenes consideran la asistencia médica como el área de la seguridad social más prioritaria

Según un estudio realizado por Cajas de Chile y OCEC-UDP, sobre la relación de los jóvenes con el mercado laboral, el 78,9% de los encuestados está afiliado, lo que se desglosa en 72,2% de los encuestados de 18 a 24 años y 82% de los encuestados de 25 a 34 años.

Olivia Hernández D.Por 
Olivia Hernández D.

Un nuevo estudio realizado por Cajas de Chile y el Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales (OCEC-UDP) da cuenta de la realidad que viven los jóvenes y su relación con el mercado laboral, durante su transición desde la juventud a la adultez.

Para la realización del estudio, titulado “La transición de la juventud a la adultez: mercado laboral y protección ante contingencias”, se consideró como jóvenes al segmento de la población de 18 a 24 años y como adultos jóvenes al grupo de 25 a 34 años.

Los datos revelan que la transición de la juventud a la adultez se caracteriza por varios hitos: mayores compromisos financieros, el ejercicio del rol de proveedor principal del hogar, el tener hijos, dejar de vivir con los padres y contar con su apoyo financiero y la finalización de estudios formales.

El presidente del directorio de Cajas de Chile, Marcelo Forni, señala que “el estudio proporciona información actualizada sobre la realidad laboral de jóvenes y adultos jóvenes en Chile y algunas orientaciones de políticas públicas para hacer frente a los desafíos de este grupo etario. Para las cajas de compensación es satisfactorio constatar que los jóvenes reconocen que nuestras prestaciones son un complemento de la red de protección social y también la especial valoración que expresan por los beneficios en salud y el crédito social”.

Marcelo Forni, presidente del directorio de Cajas de Chile.

En este sentido, datos demográficos evidencian que existe una tendencia al alza en la proporción de jóvenes que está fuera de la fuerza laboral por razones de estudio. Por ejemplo, se muestra que, al trimestre junio-agosto 2025, el 59,5% de la población de 18 a 24 años está fuera del mercado laboral y el 49,4% está en la inactividad laboral por razones de estudio.

Entre la población adulta joven la realidad es distinta. El 67,7% de la población de este grupo corresponde a ocupados que no estudian, mientras que solo el 17,3% está fuera de la fuerza laboral. Estos números resultan en una tasa de participación laboral de este segmento de 82,7%.

Respecto a estas cifras, el director del OCEC-UDP, Juan Bravo, resalta que “los datos derriban la idea de que hay una gran proporción de jóvenes que ‘no hacen nada’ o que están en la vagancia. Sólo el 1,8% de la población de 18 a 24 años está fuera de la fuerza laboral porque no tiene deseos de trabajar. Sin embargo, este segmento exhibe importantes dificultades de empleabilidad, reflejado en una elevada tasa de desempleo y en una inserción laboral con marcados signos de fragilidad o precariedad”.

Percepciones sobre el mercado laboral

Para conocer la relación de las personas jóvenes con el mercado laboral se diseñó una encuesta que recopiló información sobre las decisiones laborales, el acceso a protección ante contingencias y la percepción sobre los sistemas de seguridad social en Chile, dentro del segmento de asalariados formales.

Para el 64,1% de los encuestados, la asistencia médica/salud es el área de la seguridad social más mencionada entre las prioritarias en este momento de su vida. Esta cifra asciende a 69% en el caso de los encuestados de 18 a 24 años, mientras que en el caso de los de 25 a 34 años a 61,8%.

Otro elemento relevante es el rol que cumplen las cajas de compensación, que aportan en diversas aristas de la seguridad social y complementan la cobertura de las contingencias. Esto permite a la mayoría de quienes tienen un empleo asalariado formal estar mejor protegido ante este tipo de circunstancias, puesto que la mayoría de quienes ejercen este formato laboral está afiliado a una caja. Los resultados muestras que el 78,9% de los encuestados está afiliado, lo que se desglosa en 72,2% de los encuestados de 18 a 24 años y 82% de los encuestados de 25 a 34 años.

Uno de los aspectos donde se observa una diferencia por rango etario es el acceso a capacitaciones y otras opciones de formación profesional: los resultados indican que los adultos jóvenes (19,4%) valoran más este aspecto que los jóvenes (12,9%). Por el contrario, el 22,4% de los jóvenes señala que valora más la posibilidad de tener derecho a feriado legal (vacaciones con derecho a remuneraciones) mientras que solo el 15% de los adultos jóvenes señala este aspecto dentro los dos más valorados.

Caracterización del empleo

Según cifras del estudio, al trimestre junio-agosto 2025, el 86% de los ocupados de 18 a 24 años ejercía un empleo dependiente y solo el 14% realizaba un trabajo independiente. Datos similares se registran entre los ocupados de 25 a 34 años, donde el 83,4% ejercía un empleo dependiente y solo el 16,6% trabajaba como independiente.

En cuanto a la tasa de ocupación informal, esta es más alta en los jóvenes, donde el 34,7% está en un empleo informal, mientras que entre los ocupados adultos jóvenes es el 22,1%. En tanto, el empleo asalariado formal es el formato mayoritario de empleo tanto en el segmento de jóvenes como en el de adultos jóvenes, con una prevalencia de 62,7% y 71%, respectivamente.

04 Agosto 2024 Trabajadores ,Oficinas, edificios. Foto: Andres Perez 04 Agosto 2024 Trabajadores ,Oficinas, edificios. Foto: Andres Perez Andres Perez

Los asalariados formales de 18 a 24 años obtienen en promedio un ingreso de $605.357, cifra asciende a $942.045 entre los asalariados formales de 25 a 34 años.

En el segmento de 18 a 24 años las ocupaciones con mayor peso son vendedores y asistentes de venta en tienda, vendedores de entradas y cajeros de comercio, encargados del control de abastecimiento e inventarios, guardias de seguridad y reponedores de estanterías.

Más sobre:Cajas de ChileUDPempleoseguridad social

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Abogado de Longueira tras veredicto de SQM: “Fue perseguido porque era una figura particularmente relevante para sus adversarios políticos”

Trump sobre cancelación de reunión con Putin: “No parecía que fuéramos a llegar a donde debíamos”

Pablo Herrera (Ind. RN): “Me di cuenta que los políticos poseen cierto poder para ejercer cambios a través de las leyes”

Camila Musante (Ind.-PPD): “Debemos conquistar al menos la mayoría simple en el Congreso”

Kast insiste en buscar más resposables por error en cuentas de luz y compara situación con caso Monsalve: “¿No les habrán avisado antes?”

Decoración de “nivel Temu”: Por qué el plan de Trump para remodelar la Casa Blanca desató indignación entre historiadores y expertos

Lo más leído

1.
“Que se dedique a gobernar”: aumenta presión del comando de Jara contra Boric por alusiones a Kast en contienda electoral

“Que se dedique a gobernar”: aumenta presión del comando de Jara contra Boric por alusiones a Kast en contienda electoral

2.
Kaiser afirma que si llega a La Moneda va a instalar Estado de Sitio con ley marcial en algunas zonas del país

Kaiser afirma que si llega a La Moneda va a instalar Estado de Sitio con ley marcial en algunas zonas del país

3.
Parlamentarios buscan extender vigencia de licencias de conducir y gobierno valora la iniciativa

Parlamentarios buscan extender vigencia de licencias de conducir y gobierno valora la iniciativa

4.
Piden quiebra de Pollo Stop, Pedro, Juan y Diego y Savory: Unifood trabaja “activamente” en venta de operadora de la heladería

Piden quiebra de Pollo Stop, Pedro, Juan y Diego y Savory: Unifood trabaja “activamente” en venta de operadora de la heladería

5.
Dueño de Boulevard Terrazas de Maipú presenta querella contra Scotiabank por estafa y usura y banco canadiense se defiende

Dueño de Boulevard Terrazas de Maipú presenta querella contra Scotiabank por estafa y usura y banco canadiense se defiende

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Frío, viento y lluvia: en qué zonas de la Región Metropolitana habrá precipitaciones

Frío, viento y lluvia: en qué zonas de la Región Metropolitana habrá precipitaciones

Cómo es el turbio mercado negro en el que los asaltantes del Louvre esperan vender las joyas robadas

Cómo es el turbio mercado negro en el que los asaltantes del Louvre esperan vender las joyas robadas

“Santiago es la ciudad de primer mundo de Latinoamérica”: el mexicano que quedó sorprendido con la capital chilena

“Santiago es la ciudad de primer mundo de Latinoamérica”: el mexicano que quedó sorprendido con la capital chilena

“Chile corre el riesgo de quedar excluido del futuro”: el análisis del New York Times sobre la IA en el país

“Chile corre el riesgo de quedar excluido del futuro”: el análisis del New York Times sobre la IA en el país

Servicios

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

Anuncian cambio de fechas para los conciertos de Bad Bunny en Chile: revisa la reprogramación

Anuncian cambio de fechas para los conciertos de Bad Bunny en Chile: revisa la reprogramación

Sernatur invita a conocer los viajes del programa Vacaciones Tercera Edad: revisa cómo inscribirse

Sernatur invita a conocer los viajes del programa Vacaciones Tercera Edad: revisa cómo inscribirse

Abogado de Longueira tras veredicto de SQM: “Fue perseguido porque era una figura particularmente relevante para sus adversarios políticos”
Chile

Abogado de Longueira tras veredicto de SQM: “Fue perseguido porque era una figura particularmente relevante para sus adversarios políticos”

Pablo Herrera (Ind. RN): “Me di cuenta que los políticos poseen cierto poder para ejercer cambios a través de las leyes”

Camila Musante (Ind.-PPD): “Debemos conquistar al menos la mayoría simple en el Congreso”

Pérdidas y retraso en entrega de aviones: las cifras de Sky en medio de la negociación de la familia Paulmann Mast con Abra
Negocios

Pérdidas y retraso en entrega de aviones: las cifras de Sky en medio de la negociación de la familia Paulmann Mast con Abra

Estudio de Cajas de Chile: jóvenes consideran la asistencia médica como el área de la seguridad social más prioritaria

Alto interés en la consulta al mercado que lanzó Fonasa para contratar un administrador externo para su nueva modalidad

Por qué la Generación Z dejó de tomar alcohol para divertirse
Tendencias

Por qué la Generación Z dejó de tomar alcohol para divertirse

Quién era Daniel Naroditsky, el genio del ajedrez que falleció a los 29 años

Cómo son los cascos de realidad extendida Galaxy XR de Samsung: hardware y especificaciones

Un gol de Jude Bellingham permite a Real Madrid el triunfo ante Juventus y el paso perfecto en la Champions League
El Deportivo

Un gol de Jude Bellingham permite a Real Madrid el triunfo ante Juventus y el paso perfecto en la Champions League

Presidente del Betis pierde la paciencia cuando le preguntan por la continuidad de Manuel Pellegrini

Chile rompe dos récords nacionales en su estreno en el Mundial de Ciclismo de Pista en Peñalolén

La Noche de Museos tendrá descuentos y horario extendido en el circuito gastronómico del Centro Histórico de Santiago
Finde

La Noche de Museos tendrá descuentos y horario extendido en el circuito gastronómico del Centro Histórico de Santiago

¿Qué día toca Weezer? ¿A qué hora sale Massive Attack? Revisa los horarios del Fauna Primavera 2025

Los detalles de las entradas para asistir al Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista Tissot UCI 2025 en Chile

Bad Bunny cambia para enero sus tres shows en Chile de 2026 como consecuencia del Super Bowl
Cultura y entretención

Bad Bunny cambia para enero sus tres shows en Chile de 2026 como consecuencia del Super Bowl

Médico forense investiga muerte de Ace Frehley de Kiss: realizan pruebas toxicológicas

“No hay niños, hay gente”: Ucrania recuerda a menores secuestrados por Rusia con exhibición en Santiago

Trump sobre cancelación de reunión con Putin: “No parecía que fuéramos a llegar a donde debíamos”
Mundo

Trump sobre cancelación de reunión con Putin: “No parecía que fuéramos a llegar a donde debíamos”

Decoración de “nivel Temu”: Por qué el plan de Trump para remodelar la Casa Blanca desató indignación entre historiadores y expertos

La armada de Pakistán incauta drogas por valor de casi US$1.000 millones en el mar Arábigo

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal
Paula

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal

La mitad de las mujeres chilenas que no se realiza la mamografía anual, reconoce que no es su prioridad

Mujeres que impactan: Pamela Curin y su red de apoyo para mujeres rurales