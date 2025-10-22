Estudio de Cajas de Chile: jóvenes consideran la asistencia médica como el área de la seguridad social más prioritaria

Un nuevo estudio realizado por Cajas de Chile y el Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales (OCEC-UDP) da cuenta de la realidad que viven los jóvenes y su relación con el mercado laboral, durante su transición desde la juventud a la adultez.

Para la realización del estudio, titulado “La transición de la juventud a la adultez: mercado laboral y protección ante contingencias”, se consideró como jóvenes al segmento de la población de 18 a 24 años y como adultos jóvenes al grupo de 25 a 34 años.

Los datos revelan que la transición de la juventud a la adultez se caracteriza por varios hitos: mayores compromisos financieros, el ejercicio del rol de proveedor principal del hogar, el tener hijos, dejar de vivir con los padres y contar con su apoyo financiero y la finalización de estudios formales.

El presidente del directorio de Cajas de Chile, Marcelo Forni, señala que “el estudio proporciona información actualizada sobre la realidad laboral de jóvenes y adultos jóvenes en Chile y algunas orientaciones de políticas públicas para hacer frente a los desafíos de este grupo etario. Para las cajas de compensación es satisfactorio constatar que los jóvenes reconocen que nuestras prestaciones son un complemento de la red de protección social y también la especial valoración que expresan por los beneficios en salud y el crédito social”.

Marcelo Forni, presidente del directorio de Cajas de Chile.

En este sentido, datos demográficos evidencian que existe una tendencia al alza en la proporción de jóvenes que está fuera de la fuerza laboral por razones de estudio. Por ejemplo, se muestra que, al trimestre junio-agosto 2025, el 59,5% de la población de 18 a 24 años está fuera del mercado laboral y el 49,4% está en la inactividad laboral por razones de estudio.

Entre la población adulta joven la realidad es distinta. El 67,7% de la población de este grupo corresponde a ocupados que no estudian, mientras que solo el 17,3% está fuera de la fuerza laboral. Estos números resultan en una tasa de participación laboral de este segmento de 82,7%.

Respecto a estas cifras, el director del OCEC-UDP, Juan Bravo, resalta que “los datos derriban la idea de que hay una gran proporción de jóvenes que ‘no hacen nada’ o que están en la vagancia. Sólo el 1,8% de la población de 18 a 24 años está fuera de la fuerza laboral porque no tiene deseos de trabajar. Sin embargo, este segmento exhibe importantes dificultades de empleabilidad, reflejado en una elevada tasa de desempleo y en una inserción laboral con marcados signos de fragilidad o precariedad”.

Percepciones sobre el mercado laboral

Para conocer la relación de las personas jóvenes con el mercado laboral se diseñó una encuesta que recopiló información sobre las decisiones laborales, el acceso a protección ante contingencias y la percepción sobre los sistemas de seguridad social en Chile, dentro del segmento de asalariados formales.

Para el 64,1% de los encuestados, la asistencia médica/salud es el área de la seguridad social más mencionada entre las prioritarias en este momento de su vida. Esta cifra asciende a 69% en el caso de los encuestados de 18 a 24 años, mientras que en el caso de los de 25 a 34 años a 61,8%.

Otro elemento relevante es el rol que cumplen las cajas de compensación, que aportan en diversas aristas de la seguridad social y complementan la cobertura de las contingencias. Esto permite a la mayoría de quienes tienen un empleo asalariado formal estar mejor protegido ante este tipo de circunstancias, puesto que la mayoría de quienes ejercen este formato laboral está afiliado a una caja. Los resultados muestras que el 78,9% de los encuestados está afiliado, lo que se desglosa en 72,2% de los encuestados de 18 a 24 años y 82% de los encuestados de 25 a 34 años.

Uno de los aspectos donde se observa una diferencia por rango etario es el acceso a capacitaciones y otras opciones de formación profesional: los resultados indican que los adultos jóvenes (19,4%) valoran más este aspecto que los jóvenes (12,9%). Por el contrario, el 22,4% de los jóvenes señala que valora más la posibilidad de tener derecho a feriado legal (vacaciones con derecho a remuneraciones) mientras que solo el 15% de los adultos jóvenes señala este aspecto dentro los dos más valorados.

Caracterización del empleo

Según cifras del estudio, al trimestre junio-agosto 2025, el 86% de los ocupados de 18 a 24 años ejercía un empleo dependiente y solo el 14% realizaba un trabajo independiente. Datos similares se registran entre los ocupados de 25 a 34 años, donde el 83,4% ejercía un empleo dependiente y solo el 16,6% trabajaba como independiente.

En cuanto a la tasa de ocupación informal, esta es más alta en los jóvenes, donde el 34,7% está en un empleo informal, mientras que entre los ocupados adultos jóvenes es el 22,1%. En tanto, el empleo asalariado formal es el formato mayoritario de empleo tanto en el segmento de jóvenes como en el de adultos jóvenes, con una prevalencia de 62,7% y 71%, respectivamente.

Los asalariados formales de 18 a 24 años obtienen en promedio un ingreso de $605.357, cifra asciende a $942.045 entre los asalariados formales de 25 a 34 años.

En el segmento de 18 a 24 años las ocupaciones con mayor peso son vendedores y asistentes de venta en tienda, vendedores de entradas y cajeros de comercio, encargados del control de abastecimiento e inventarios, guardias de seguridad y reponedores de estanterías.