Excedentes de Codelco durante el primer semestre de 2023 se reducen en más de US$2.000 millones y producción cae 14%

Una dura caída registraron los resultados financieros de Codelco, la mayor productora de cobre a nivel mundial, durante el primer semestre de 2023. Los excedentes generados por la minera estatal -y que van a las arcas fiscales- llegaron a los US$ 329 millones, un 86% menos que los US$ 2.377 millones aportados al Fisco en los primeros seis meses de 2022. En total, son US$ 2.048 millones menos que lo visto un año antes.

La cifra marca además un descenso en relación a lo reportado al primer trimestre del año. En mayo, los excedentes llegaron a los US$ 418 millones.

Según la información financiera reportada por la compañía estatal a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la caída vista en los excedentes se explica por un menor volumen de venta de cobre, cifra que llegó a las 603 miles de tonelada de cobre fino, marcando un descenso del 11% en relación a las 680 miles de toneladas registradas en el mismo período del año anterior. Esto, se da “como consecuencia de una menor producción de cobre propio, que en los primeros seis meses del año exhibieron una caída del 14%.

En detalle, la minera estatal informó que entre enero y junio la producción alcanzó las 633 miles de toneladas, lo que se compara negativamente con las 736 miles de toneladas producidas en igual lapso de 2022. Una diferencia de 103 mil toneladas entre un año y otro.

“Las principales razones de esta caída se deben a dificultades operacionales temporales y de calidad del mineral abastecido a las plantas, que han venido impactando la producción desde mediados del año 2022″, dijo la compañía en su análisis razonado.

Allí, cifra que la menor producción corresponde en un 84% a aspectos operacionales y en un 16% a retrasos en en los proyectos estructurales de la compañía.

