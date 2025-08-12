Expertos elevan cálculo para la inflación y esperan mantención de la tasa en las próximas dos reuniones del Banco Central

Qué esperan los expertos para IPC y tasa de interés. En la imagen, el consejo del Banco Central.

El mercado mantiene sus proyecciones para el crecimiento de la economía este año. De acuerdo a los resultados de la Encuesta de Expectativas Económicas (EEE) correspondiente a agosto, los expertos estimaron que el PIB crecerá en torno a 2,3%, exactamente lo mismo que previeron en la muestra del mes pasado.

La cifra se mantiene ligeramente por debajo de la media del cálculo del instituto emisor, el que anticipó una expansión de entre 2% y 2,75% para el PIB este año, en su último IPoM.

Para el Imacec de julio, los expertos esperan un alza de 2,4%.

IPC y tasa de interés

En materia de precios es otra la historia ya que los expertos consultados por el Central esperan cerrar 2025 con una inflación acumulada de 4%, por encima del 3,8% previsto en la encuesta de julio.

El alza de este cálculo se produce luego del inesperadamente alto IPC de julio, el cual mostró un salto de 0,9%, mucho más de lo que esperaban los expertos.

Para agosto, no obstante, los consultados por el emisor esperan un IPC de solo 0,2%.

Respecto a la tasa de interés, los expertos esperan que no haya movimientos ni en la próxima reunión de política monetaria ni en la subsiguiente y que recién en cinco meses se situará en 4,5%.

Se trata de un escenario que se prevía tras el alto IPC de julio.

Cabe recordar que en su última reunión de política monetaria, el Banco Central bajó la tasa en 25 puntos base, situándola en 4,75%.

La encuesta mensual de expectativas se realiza a un selecto grupo de académicos, consultores y ejecutivos o asesores de instituciones financieras, recuera el Banco Central.

la muestra se cierra al día siguiente de conocerse el IPC del mes anterior y los resultados se publican al día siguiente de su recepción.