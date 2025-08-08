La inflación registra fuerte alza en julio y supera todas las expectativas del mercado

Feriado del 21 de mayo: Así funcionará el comercio y supermercados el Día de las Glorias Navales.

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) reportó esta mañana que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) experimentó un alza de 0,9% en julio, superando ampliamente las expectativas de los especialistas.

Se trata de la mayor variación del IPC desde enero de este año (1,1%) y contrasta notoriamente con el -0,4% de junio (su mayor caída en un año y medio).

Con este resultado, la inflación acumuló una variación de 2,8% en el año y de 4,3% a doce meses, alejándose de la meta del Banco Central de 3%

La media de las proyecciones apuntaba a que la inflación estaría en torno a 0,6% o 0,7%.

El dato de julio pone cuesta arriba la proyección del Banco Central que, en su último Informe de Política Monetaria (IPoM), había corregido a la baja, desde 3,8% a 3,7%, su cálculo para la inflación en el ejercicio 2025.

Qué pasó con la inflación en julio: la luz y las carnes

El INE también dijo que el IPC sin volátiles y aquel que no contempla los alimentos ni la energía, mostró un alza de 0,6% en el séptimo mes del año

En su informe mensual de precios, el INE dijo que doce de las trece divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en la variación mensual del índice y que solo una presentó incidencia negativa.

Cuánto fue el IPC de julio. En la imagen, la cuenta de la luz.

Entre las divisiones con aumentos en sus precios, destacó especialmente vivienda y servicios básicos (1,5%), con alzas en seis de sus diez clases.

La más importante de todas fue suministro de electricidad (7,3%) y la parafina (8,5%).

La otra división que destacó entre las alzas del IPC fue alimentos y bebidas no alcohólicas (0,9%), la cual consignó alzas mensuales en doce de sus 15 clases. La más importante fue carnes (1,8%), seguida de lácteos, bebidas vegetales y huevos (2,2%).

La única división que consignó bajas mensuales en sus precios fue seguros y servicios financieros.