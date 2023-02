Exportaciones chilenas: Litio y bienes de media y alta tecnología fueron los envíos “estrella” del 2022

Si bien la canasta exportadora de la economía chilena se mantiene altamente concentrada, existen productos y servicios que se abren lentamente un espacio dentro de los envíos nacionales. Además del sorprendente crecimiento de las exportaciones de litio el año pasado, los bienes de media y alta tecnología tuvieron alza significativa, según revela un estudio de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei).

Las exportaciones chilenas totales crecieron un 3% en 2022 respecto al año anterior, al totalizar US $97.491 millones. Las importaciones, a su vez, se empinaron hasta los US$ 104.407 millones CIF, aumentando un 13% con respecto a 2021. De este modo, el intercambio comercial de Chile escaló hasta los US$201 mil millones, sobrepasando en 8% al valor registrado en 2021.

Según la Subrei, parte importante del incremento de las exportaciones se explica por la oferta no cobre, que cerró el año con ventas al exterior por más de US$ 53.600 millones. Esto marca un alza del 29% en comparación al año 2021.

La explosiva alza del litio

El carbonato de litio se posicionó en 2022 como el principal producto de la oferta no cobre, con embarques por US$ 7.763 millones, lo que significa un incremento del 777% con respecto al año 2021. De esta forma, el mineral representó el 8% de todo el valor exportado en 2022.

El precio del litio, que hoy bordea los US$ 80 mil la tonelada métrica, se ha triplicado durante el último año y ha subido 1.200% desde 2020, según Bloomberg. Sin embargo, para este año se espera un ajuste en los precios de la mano de una demanda más acotada por autos eléctricos en China.

Además del litio, el año pasado tuvieron alzas importantes las ventas al exterior de salmón (US$ 1.366 millones), yodo (US$ 526 millones), abonos (US$ 484 millones), cerezas frescas (US$ 347 millones), nitrato de potasio (US$ 202 millones) y carne de ave (US$ 201 millones).

Mayor valor agregado

Sin embargo, el informe de la Subrei destaca el aumento de 24,1% de las exportaciones de bienes de media y alta tecnología, los que sumaron US $3.916 millones en 2022 y representaron el 4% de las exportaciones de bienes y servicios del país.

Dentro de este tipo de envíos de mayor valor agregado resaltaron las exportaciones de robots industriales, las cajas de cambio, medicamentos, químicos (cloruro de potasio y nitratos), metanol, carrocerías para vehículos mineros, lavadoras de ropa, congeladores horizontales, ventiladores axiales y reactivos de diagnóstico PCR, entre otros.

Mientras el metanol exportó US$ 421 millones en 2022 (US$ 297 millones en 2021), los medicamentos llegaron a casi US$ 140 millones (US$ 122 millones en 2021). Este último tuvo como mercados principales a Ecuador, Bolivia y Paraguay.

A una escala diferente, los robots indutriales anotaron un récord de casi US$ 4 millones exportados en 2022 ( US$ 1,4 millones al año anterior). Sus principales destinos fueron Estados Unidos, Argentina y Paraguay.

América Latina se posicionó como el principal mercado para los envíos de manufacturas de media y alta tecnología, siendo el destino del 66% de los embarques, le siguieron en relevancia América del Norte (19%), Asia (5%), Europa (5%) y África y Medio Oriente (4%).

En tanto, a nivel de países, los principales destinos son Brasil (US$ 800 millones), Estados Unidos (US$ 689 millones), Perú (US$ 500 millones), México (US$ 316 millones) y Argentina (US$ 277 millones). Otros destinos destacados son Ecuador, Colombia, Sudáfrica, Bolivia, China, Países Bajos, Canadá, Paraguay, Japón y Corea del Sur.

Según la Subrei, estas exportaciones de bienes de media y alta tecnología representaron el 9% del valor exportado de las pequeñas y medianas empresas en 2022, mientras que en las grandes empresas fue de un 4% en el mismo año. Esto indica la importancia de este tipo de productos para las empresas de menor tamaño, afirma el estudio.

Para el director General de Asuntos Económicos Bilaterales de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, Sebastián Gómez, Chile exhibe una alta concentración en sus productos de exportación. “El valor exportado es explicado por pocos productos, pocos destinos y un número extremadamente bajo de empresas. En efecto, diez destinos y diez productos dieron cuenta del 81% y 61%, respectivamente, del valor exportado en 2022. En tanto, el porcentaje de las exportaciones totales que concentra el 1% de las empresas exportadoras más grandes fue un 78% en tal año. Por esto, persiste el desafío de diversificar nuestra canasta exportadora en términos de productos, destinos y empresas”, afirma la autoridad.

Sin embargo, añade Gómez, otro desafío importante es exportar bienes y servicios más intensivos en conocimiento, con mayor valor agregado y de mayor contenido tecnológico. “En este sentido, como buena noticia destaca el aumento de 24,1% de las exportaciones de bienes de media y alta tecnología. Este tipo de sectores registra altos niveles de productividad, generan innovación, ofrecen empleos de calidad y los precios de sus productos y su demanda mundial es más dinámica y menos volátil que la de los productos primarios”, concluye el funcionario de gobierno.