Exportaciones de vino embotellado bajan en julio pero en valor suman casi US$ 1.300 millones en un año

Las exportaciones de vino embotellado de Chile registraron una caída de 10,8% en julio de este año, de acuerdo a las cifras de Wine of Chile. El gremio reportó además que, en materia de valor, los envíos bajaron 11,3% en doce meses.

Julio 2024 fue el mejor mes de ese año, con 5,2 millones de cajas que ahora bajan a 4,7 millones, advirtió el gremio del vino.

El valor de las exportaciones de este mes llegó a US$132,8 millones, con un precio promedio de US$28,6 por caja, cifra que a su vez implica una baja de 0,5%.

Cuánto exporta Chile en vinos. la-tercera

Con el resultado de julio, las exportaciones de vino embotellado en los primeros siete meses de 2025 alcanzaron las 27,2 millones de cajas, con un valor de US$ 738 millones. De acuerdo al gremio, esta cifra implica una baja de 1,2% frente al mismo periodo del ejercicio 2024.

El precio promedio muestra una leve baja de 1,3% y se sitúa en US$27,2/caja.

Desempeño en 12 meses

En doce meses se han enviado al exterior 46,7 millones de cajas de vino embotellado por un valor de US$ 1.291 millones, lo que representa una moderada alza en volumen de 2,6% y un ligero aumento en valor de 1,1% en comparación con el mismo ciclo anterior.

El precio promedio baja un -1,5% en este período y se sitúa en US$ 27,6/caja.

“Brasil es líder indiscutido y ya concentra el 18% de nuestras exportaciones de vino embotellado en volumen y el 16% de su valor en estos doce meses. En este año móvil se han enviado a ese mercado 8,6 millones de cajas por US$208 millones, lo que significa un aumento de 12% en volumen y 10% en valor en comparación al mismo ciclo anterior”, dijo Wine of Chile.