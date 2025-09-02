Exportaciones de vino embotellado bajan en julio pero en valor suman casi US$ 1.300 millones en un año
En doce meses se han enviado al exterior 46,7 millones de cajas, dijo Wine of Chile.
Las exportaciones de vino embotellado de Chile registraron una caída de 10,8% en julio de este año, de acuerdo a las cifras de Wine of Chile. El gremio reportó además que, en materia de valor, los envíos bajaron 11,3% en doce meses.
Julio 2024 fue el mejor mes de ese año, con 5,2 millones de cajas que ahora bajan a 4,7 millones, advirtió el gremio del vino.
El valor de las exportaciones de este mes llegó a US$132,8 millones, con un precio promedio de US$28,6 por caja, cifra que a su vez implica una baja de 0,5%.
Con el resultado de julio, las exportaciones de vino embotellado en los primeros siete meses de 2025 alcanzaron las 27,2 millones de cajas, con un valor de US$ 738 millones. De acuerdo al gremio, esta cifra implica una baja de 1,2% frente al mismo periodo del ejercicio 2024.
El precio promedio muestra una leve baja de 1,3% y se sitúa en US$27,2/caja.
Desempeño en 12 meses
En doce meses se han enviado al exterior 46,7 millones de cajas de vino embotellado por un valor de US$ 1.291 millones, lo que representa una moderada alza en volumen de 2,6% y un ligero aumento en valor de 1,1% en comparación con el mismo ciclo anterior.
El precio promedio baja un -1,5% en este período y se sitúa en US$ 27,6/caja.
“Brasil es líder indiscutido y ya concentra el 18% de nuestras exportaciones de vino embotellado en volumen y el 16% de su valor en estos doce meses. En este año móvil se han enviado a ese mercado 8,6 millones de cajas por US$208 millones, lo que significa un aumento de 12% en volumen y 10% en valor en comparación al mismo ciclo anterior”, dijo Wine of Chile.
