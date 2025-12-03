Familia Fürst vende casi el 1% de Mall Plaza para seguir comprando acciones en Falabella

La acción de Falabella sigue acaparando la atención del mercado. No sólo porque el papel se empina casi 80%, sino también por las constantes compras de paquetes por parte de las familia Müller y Fürst.

Jutamente este miécoles, Inversiones Avenia Borgoño, ligada a Paul Fürst, director de Mall plaza, informó de la adquisición realizada este martes 2 de 9.760.000 acciones de Falabella por un total de 60.014 millones.

El paquete adquirido equivale al 0,39% del retailer, y con esto su posición llegó al 3,4%.

Junto con ello, informó que la adquisición “no tiene como propósito la toma del control de Falabella”.

La anterior compra de acciones del retailer ocurrió en septiembrede este año cuando adquirió un 0,18% de la propiedad hasta alcanzar el 3,01%

Pero la operación de este martes también implicó la venta de 19.047.620 acciones de Mall Plaza por un total $60.001 millones. El paquete equivale al 0,87% de la cadena de centros comerciales.

Con esto, la participación de la familia Fürst bajó al 11,43%. Esta no es la primeera venta en la compañía. A principios de julio, Inversiones Avenida Borgoño vendió el 1,72% de la cadena de centros comerciales. Tras la transacción, los Fürst se quedaron para ese entonces con el 12,3% de la propiedad de la cadena de centros comerciales.

Estas compras se enmarcan en un proceso donde dos históricos accionistas de Mall Plaza decidieron correr aguas arriba para hacerse de una posición en Falabella, compañía que controla la cadena de centros comerciales.