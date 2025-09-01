SUSCRÍBETE
Farmacias Ahumada nombra a su nuevo gerente general

Pablo Hervías, quien asume el cargo a partir de hoy, es ingeniero civil de la Universidad Católica y cuenta con más de dos décadas de experiencia en el sector salud y distribución farmacéutica

Olivia Hernández D.Por 
Olivia Hernández D.
Quién es el nuevo gerente general de Farmacias Ahumada

El directorio de Farmacias Ahumada informó el nombramiento de Pablo Hervías como nuevo gerente general de la compañía, quien tomará la posta de Andrés Gil Santa Cruz, quien estuvo apenas cinco meses en el cargo.

El nuevo ejecutivo asume a partir de hoy.

Según informó la cadena de farmacias a través de un comunicado, Hervías tendrá como ejes acelerar el plan de aperturas de nuevos locales y fortalecer la propuesta de valor al cliente mediante alianzas y convenios, además del robustecimiento del programa de beneficios “Ahumada Contigo”.

“Pablo aporta una trayectoria comprobada en operaciones y logística farmacéutica, con foco en eficiencia, servicio y omnicanalidad. Su experiencia será clave para la nueva etapa de crecimiento y cercanía con las personas”, señaló el directorio de Farmacias Ahumada.

Hervías es ingeniero civil de la Universidad Católica y cuenta con más de dos décadas de experiencia en el sector salud y distribución farmacéutica. Ha liderado centros de distribución, proyectos de mejora continua y optimización de costos logísticos, también iniciativas de servicio al cliente omnicanal.

“Asumo este desafío con la convicción de que podemos acercar aún más la dispensación de medicamentos a todo Chile, con más cobertura, precios más competitivos a través de convenios y una experiencia de beneficios simple y potente para nuestros clientes”, afirmó Pablo Hervías.

Quién es el nuevo gerente general de Farmacias Ahumada JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

