    Pulso

    Fed advierte que economía de EE.UU. se ha mantenido plana desde mediados de octubre

    El gasto total de los consumidores siguió disminuyendo, mientras que el gasto minorista de gama alta se mantuvo, según el informe Libro Beige del banco central estadounidense.

    Por 
    Europa Press
    Edificio de la Reserva Federal de Estados Unidos RESERVA FEDERAL DE ESTADOS UNIDO

    La actividad económica estadounidense apenas ha variado desde mediados de octubre, según señaló la Reserva Federal (Fed) en su Libro Beige, documento que proporciona una evaluación de la economía detallada por los 12 bancos centrales regionales del país.

    El informe indica que una de estas regiones tuvo un crecimiento de modesto, nueve se mantuvieron planas y dos vieron mermada ligeramente su actividad.

    El gasto total de los consumidores siguió disminuyendo, mientras que el gasto minorista de gama alta se mantuvo. Algunos minoristas acusaron un impacto negativo sobre el consumo debido al cierre del gobierno federal.

    Las ventas de autos eléctricos cayeron tras el fin de las ventajas fiscales ofrecidas a nivel federal.

    La actividad turística y de viajes tuvo pocos cambios, con algunos contactos apuntando a un gasto cauteloso por parte de los consumidores.

    Los ingresos de los servicios no financieros se mantuvieron prácticamente estables o disminuyeron y la demanda de crédito arrojó signos mixtos.

    La actividad industrial aumentó ligeramente en la mayoría de las regiones, aunque los aranceles y la incertidumbre comercial siguieron siendo un obstáculo. Los sectores agrícola y energético permanecieron estables, aunque algunos contactos mencionaron dificultades por los bajos precios del petróleo y de ciertos cultivos.

    Algunos distritos informaron de reveses en la construcción residencial, mientras que otros no mostraron cambios. Unas pocas regiones comunicaron que el mercado inmobiliario de oficinas continuaba recuperándose.

    Las perspectivas se mantuvieron prácticamente sin cambios en general. Sin embargo, algunos contactos de la Fed se mostraron temerosos ante un mayor riesgo de desaceleración en los próximos meses, mientras que en la industria se observó cierto optimismo.

    Empleo y precios

    El empleo disminuyó ligeramente después de que más o menos la mitad de las regiones dieran cuenta de una menor demanda de mano de obra. A pesar del aumento de despidos, más distritos explicaron que se estaban gestionando las plantillas mediante la congelación de las contrataciones, la contratación exclusiva para reemplazos y la no reposición de vacantes.

    Además, ciertas compañías estaban optando por ajustar las horas trabajadas para adaptarse a un volumen de negocio superior o inferior al previsto, en lugar de ajustar la fuerza laboral.

    Los precios subieron moderadamente, con las presiones sobre los costos de los insumos siendo generalizadas tanto en la industria como en los servicios minoristas, lo que se atribuyó al efecto de los aranceles.

    De cara al futuro, los contactos del instituto emisor prevén que persistan las presiones al alza sobre los gastos, aunque los planes a corto plazo para trasladar este encarecimiento a los precios fueron dispares.

