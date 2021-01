Fedetur: 75,6% de las empresas se acogería a extensión de la Ley de Protección del Empleo y un 46,7% pediría un nuevo crédito Fogape

El sector del turismo parece estar en medio de una compleja crisis. Si la temporada de verano asomaba como un salvavidas y el inicio de la reactivación, el aumento de los contagios por Covid-19 y nuevas restricciones de movilidad han mermado sus expectativas.

En este contexto, la Federación de Empresas de Turismo de Chile (Fedetur), junto a sus gremios asociados, realizó una encuesta para recabar información respecto de su situación para solicitar medidas de ayuda a corto plazo, dando cuenta que el 75,6% se acogería a la Ley de Protección del Empleo, la cual sólo rige hasta el 6 de marzo próximo.

Asimismo, un 46,7% de las empresas consultadas señaló que pediría un crédito Fogape, luego de que el Congreso aprobara ayer el denominado Fogape-Reactívate (2.0), como herramienta de financiamiento para ayudar a las empresas de todos los sectores económicos.

Fedetur ha insistido al Gobierno que entregue con urgencia ayudas especiales de supervivencia a las empresas del rubro a través de tres medidas: entrega de créditos especiales para el sector, que implica un monto de US$156 millones; la extensión de la Ley de Protección del Empleo por seis meses, por un monto de US$195 millones; y la exención del pago de patentes, contribuciones y concesiones, por un monto de US$274 millones.

“La extensión de esta ley (de protección al empleo) es fundamental para nuestra industria, ya que actualmente hay 170 mil trabajadores del turismo que se encuentran acogidos a ella, quienes de no extenderse la ley, verían en serio riesgo sus fuentes laborales”, expresó el Presidente de Fedetur, Ricardo Margulis.

Según Fedetur, la experiencia de las empresas de turismo con el primer Fogape no fue positiva, ya que muchas de ellas indicaron que no pudieron acceder a financiamiento por distintas trabas en el proceso.

“Para nuestro sector este Fogape 2.0 será positivo en la medida que llegue efectivamente a las empresas del rubro y que no nos pase lo mismo que con el Fogape inicial, que llegó a muy pocas. Así como también es importante que mediante los decretos supremos, el gobierno aumente el límite de cobertura del saldo deudor e incremente al doble el monto máximo de financiamiento establecidos en la norma para los sectores económicos más afectados por la pandemia, siendo el turismo uno de los más golpeados”, puntualizó Margulis.

Uno de los temas que más urge al sector es el de patentes, ya que como se pagan de manera semestral, el plazo vence ahora el 31 de enero, y, según el gremio, la mayoría de las empresas no cuentan con los ingresos para asumir ese costo. Con ese marco, se les consultó si han recibido ayuda de los municipios para eximirse del pago o si han recibido facilidades para cancelarlas: un 62,6% declaró que no se ha dado ninguna facilidad, mientras que un 28,4% manifestó no saber y sólo un 9,% de los empresarios indicó que si le han dado algún tipo de facilidad.

“Para salvar a la industria del turismo de esta profunda crisis necesitamos el apoyo del Estado, y por eso le estamos pidiendo a los municipios y al Ejecutivo que adopten las medidas que permitan a las empresas de turismo eximirse del pago de patentes que vence ahora el 31 de enero, o que se entreguen facilidades para hacerlo, ya que muchas no tienen caja para pagar en este momento”, insistió el dirigente.

La medición abarcó todas las actividades características del turismo (alojamientos, gastronomía, tour operadores, agencias de viaje y transporte), y se llevó a cabo en forma electrónica entre el 15 y el 19 de enero, siendo respondida por 625 empresas.