    Felipe Briones vende salmonera Pesquera Yadrán a firma japonesa en operación valorada en US$133 millones

    Una de las pioneras de la salmonicultura chilena, que tuvo un negativo año financiero en 2024, fue traspasada a la nipona Nissui, una de las mayores y más antiguas corporaciones pesqueras del mundo.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Felipe Briones vende Pesquera Yadrán a firma japonesa

    La compañía japonesa Nissui Corporation anunció que llegó a un acuerdo para adquirir el 100% de las acciones de Pesquera Yadrán S.A., controlada por el chileno Felipe Briones, en una operación valorada en US$ 133 millones.

    La compraventa asesorada por Link Capital Partners se concretará a través de su filial consolidada en Chile, Salmones Antártica S.A.

    La transacción fue aprobada por el directorio de la compañía asiática el 16 de diciembre de 2025 y contempla que Yadrán pase a ser una filial de propiedad total del grupo.

    De acuerdo con el comunicado de la firma nipona, la compraventa considera la adquisición de 2.524.558.988 acciones, equivalentes al 100% del capital de Pesquera Yadrán.

    El precio informado incluye honorarios de asesoría y otros costos asociados a la transacción. El cierre está previsto para inicios de enero de 2026, sujeto al avance de los procedimientos correspondientes.

    A través de un comunicado, Pesquera Yadrán dijo que la transacción valoriza la compañía en US$ 321 millones, antes de descontar la deuda financiera y otros pasivos.

    Nissui (Nippon Suisan Kaisha, Ltd.) es una de las corporaciones pesqueras y acuícolas más grandes y antiguas del mundo, de origen japonés, fundada en 1911, con una fuerte presencia global en la pesca, procesamiento, acuicultura (especialmente salmón y trucha en Chile) y desarrollo de productos alimenticios a base de mariscos, incluyendo áreas innovadoras como biotecnología marina y farmacéutica.

    Yadrán, en tanto, era controlada por Briones con un 93,12% de la propiedad, pero también contaba como accionistas con Chilemarket Limitada Servicios y Asesorías Financieras, de Vicente Muñiz, que tenía un 4,88% y la sociedad Inversiones Crucol Limitada, de Gastón Cruzat y Sergio Colvin, con un 2%.

    En un comunicado de la firma nipona, se reveló que Yadrán ha tenido ventas por US$212 millones en 2022, US$273 millones en 2023 y US$222 millones en 2024. Sin embargo, el año pasado no fue positivo en resultados finales, dado que registró una pérdida operacional de 21,5 millones de dólares y una pérdida neta atribuible a los controladores de US$45,5 millones. En 2023, tuvo una ganancia operacional de US$16,3 millones y en 2022, de US$27 millones, y una utilidad neta de US$430 mil en 2023 y de US$8,4 millones hace dos años.

    En 2023, Yadrán alcanzó una producción récord de 35.453 toneladas brutas, de la cual un 84,43% correspondió a producto premium. Sus exportaciones ese año llegaron a 33.197 toneladas.

    Pesquera Yadrán fue creada en 1966 y es una de las pioneras de la industria de la salmonicultura chilena produciendo a partir de 1987.

