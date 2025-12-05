VOTA INFORMADO por $1100
    Firma danesa impulsa nuevo proyecto de energía fotovoltaica por US$500 millones

    El fondo de inversión danés Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) es también parte del megaproyecto de amoníaco verde en Magallanes por US$ 11.000 millones.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    Foto refrencial

    El fondo de inversión danés Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) anunció una nueva inversión en Chile, que se transforma en el cuarto proyecto fotovoltaico de mayor valor ingresado este año en el Servicio de Evaluación Ambiental (Seia).

    CPI presentó vía su filial su Growth Markets Fund II el proyecto de “Parque Fotovoltaico Ckoirama Solar”, una nueva central de generación eléctrica que considera la construcción y operación de una planta solar fotovoltaica de 420,6 MW instalados, con una inyección neta de 300 MWac al Sistema Eléctrico Nacional (SEN). El proyecto se emplazará en 873 hectáreas en la comuna de Antofagasta, aproximadamente 30 km al sur del área urbana.

    El proyecto, según explica la declaración de impacto ambiental (DIA), se emplazará administrativamente en la Región de Antofagasta, provincia de Antofagasta, en la comuna homónima. El parque solar estará aproximadamente 30 km al sur de la ciudad de Antofagasta.

    Según informó al Seia, la inversión estimada es de US$ 500 millones y se espera que el inicio de su ejecución sea en diciembre del 2027.

    En detalle, la iniciativa contempla 584.118 paneles solares bifaciales de 720 W, montados en seguidores de un eje; cableado soterrado y caminos de servicio; y conexión eléctrica con la Subestación Liqcau (Edelnor Transmisión).

    Incluye además una subestación elevadora 33/220 kV y una línea de transmisión de 220 kV y 17,6 km, compuesta por 57 torres.

    Foto referencial

    Se espera que la mano de obra promedio del proyecto sea de 600 personas, con un máximo de 900 puestos de trabajo. En operación, la mano de obra llega a 15 personas y un máximo de 20.

    El contexto de la inversión

    De acuerdo con los datos del Seia, Parque Fotovoltaico Ckoirama Solar es uno de los proyectos de mayor inversión de este tipo que ingresó para su tramitación este año. El primero es el Parque Fotovoltaico Peuco de Oenergy (US$794 millones, suspendido), el segundo es Parque Fotovoltaico Sol de Algarrobal de Austria Energy (US$585 millones, suspendido) y comparte el tercer lugar con el Parque Fotovoltaico Radal Solar de Eurus Energy (US$500 millones, suspendido).

    Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), fundada en 2012, es un gestor global de fondos especializado en el desarrollo e inversión en proyectos greenfield de energías renovables.

    Según su información, CIP administra 12 fondos y ha levantado aproximadamente 35 mil millones de euros provenientes de más de 180 inversionistas institucionales internacionales. La firma cuenta con 600 empleados en 12 oficinas en todo el mundo.

    En Chile, CIP es titular en el proyecto de “Arena BESS” por US$300 millones, que fue ingresado en 2023 y aprobado en 2024. Otro es el “Proyecto híbrido solar, eólico y de almacenamiento de energía Llanura Solar” por US$1.300 millones (suspendido), el tercer mayor proyecto ingresado este año al Seia.

    CPI junto a AustriaEnergy y Ökowing también es parte del proyecto de la planta de amoníaco verde en Magallanes por US$ 11.000 millones (suspendido).

    Más sobre:EnergíaParque FotovoltaicoCPI

