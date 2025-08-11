SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Firma danesa presenta mega proyecto de energía para la Región de Antofagasta: US$ 1.300 millones

Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) ingresó al SEIA un proyecto por US$ 1.300 millones para la comuna de Taltal.

Emiliano CarrizoPor 
Emiliano Carrizo
Foto refrencial

Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) presentó un proyecto de energía renovable por US$1.300 millones y que se ubicará en la comuna de Taltal, Región de Antofagasta.

En concreto, la danesa ingresó este lunes la iniciativa “Proyecto Híbrido Solar, Eólico y de Almacenamiento de Energía Llanura Solar” al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

Según se detalla, la iniciativa va a “generar energía eléctrica a través de un sistema híbrido con tecnología solar, fotovoltaica y eólica, cuya potencia corresponde a 1,156 GW (1.156 MW)”.

Además, el proyecto contempla un sistema de almacenamiento de energía eléctrica con el uso de baterías BEES (Battery Energy Storage System) con una capacidad de 3.831,4 MWh por un periodo de hasta cinco horas.

Otra característica es que el proyecto contempla una subestación elevadora, denominada “S/E Llanura Solar”, cuya conexión al sistema se hará por medio de una nueva Línea de Alta Tensión denominada “Línea 1x500 Llanura Solar- Seccionadora Llullaillaco”, de aproximadamente 14,79 km, que se conectará a la futura Nueva S/E Seccionadora Llullaillaco 500 kV.

“Gracias a su modelo híbrido, permitirá generar e inyectar energía al Sistema Eléctrico Nacional tanto de día como de noche. Esta capacidad de gestión responde a la creciente demanda energética del norte del país, impulsada por sectores estratégicos como la minería, las plantas desaladoras y el retiro progresivo de las centrales a carbón”, explicó la firma en un comunicado.

Ante el SEIA, la firma también explicó que el objetivo es “acumular la energía no demandada por el Sistema Eléctrico Nacional mediante el uso de baterías, para ser inyectada posteriormente según se requiera, en los horarios de baja radiación solar (horas valle)”. Esto vía su infraestructura de almacenamiento.

“Permitirá capturar energía solar durante las horas de mayor radiación y liberarla en la noche o durante momentos de alta demanda. Esto aporta estabilidad al sistema eléctrico nacional y mayor valor para industrias que requieren suministro continuo”, añadió la firma en un comunicado.

Otro de los temas que resaltó fue el aporte para el plan de descarbonización en Chile.

Respecto a la mano de obra esperada en la construcción, en promedio se estiman 628 puestos de trabajo en promedio y 1.200 en su momento máximo.

“El peak de trabajadores se prolongará durante seis meses aproximadamente, específicamente entre el 10° al 15° mes del cronograma“, dijo la firma.

Sobre el calendario, la firma proyecta ante el SEIA que iniciaría a inicios de junio del 2028 y termine 24 meses después, en junio 2030.

La firma detrás del proyecto

Copenhagen Infrastructure Partners es una danesa gestora global de fondos de inversión en proyectos greenfield (que se comienza desde cero) de energías renovables, y enfocados también en la generación eólica offshore (proyectos en alta mar).

“Los fondos gestionados por CIP se enfocan en inversiones en generación eólica offshore y onshore, proyectos fotovoltaicos, almacenamiento, biomasa, energía a partir de residuos, bioenergía avanzada y power-to-x”, explica la firma con sede central en Copenhague (Dinamarca).

CIP gestiona 12 fondos y ha levantado hasta la fecha aproximadamente 35 mil millones de euros para inversiones en energía y su infraestructura asociada, a partir de aportes de más de 180 inversionistas institucionales internacionales, resaltan.

De acuerdo con sus datos, CIP cuenta con unos 600 empleados en doce oficinas alrededor del mundo, entre ellas Chile.

Más sobre:EnergíaCIPSEIA

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Codelco informa salida del gerente general de El Teniente, Andrés Music

Gobierno condena asesinato de periodistas palestinos en Gaza: “Una grave vulneración del derecho internacional humanitario”

A fondo en la obra de un maestro: llega documental sobre Martin Scorsese

La Moneda acusa “campaña sucia” contra Boric y revela que el Presidente ya se sometió a un test de drogas de pelo

Tim Burton ante el regreso de la serie Merlina: “Yo nunca quería que mis padres visitaran mi escuela”

Eduardo Frei entre ellos: exmandatarios del Grupo Libertad y Democracia condenan el “cobarde magnicidio” de Miguel Uribe

Lo más leído

1.
5 hábitos para mejorar la memoria, según la neurociencia

5 hábitos para mejorar la memoria, según la neurociencia

2.
“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

3.
Cadem: Kast lidera, Jara retrocede y Matthei recupera el tercer lugar en eventual primera vuelta

Cadem: Kast lidera, Jara retrocede y Matthei recupera el tercer lugar en eventual primera vuelta

4.
Ossandón y Castro son citados a comisión de la Cámara para dar explicaciones por la Biblioteca del Congreso

Ossandón y Castro son citados a comisión de la Cámara para dar explicaciones por la Biblioteca del Congreso

5.
Undurraga y Guzmán, los últimos Evópoli de la Cámara, encuentran nueva bancada

Undurraga y Guzmán, los últimos Evópoli de la Cámara, encuentran nueva bancada

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Los cinco mejores momentos de un cautivante y viral streaming científico

Los cinco mejores momentos de un cautivante y viral streaming científico

A Jennifer López se le posó un enorme insecto en pleno concierto: la reacción fue lo mejor

A Jennifer López se le posó un enorme insecto en pleno concierto: la reacción fue lo mejor

El antes y el después de Gaza: dron revela la magnitud de la devastación desde que estalló el conflicto

El antes y el después de Gaza: dron revela la magnitud de la devastación desde que estalló el conflicto

Dos nocauts que conmocionaron a la Artes Marciales Mixtas

Dos nocauts que conmocionaron a la Artes Marciales Mixtas

Servicios

Comienza venta de entradas para Colo Colo vs. Universidad Católica: revisa los precios

Comienza venta de entradas para Colo Colo vs. Universidad Católica: revisa los precios

Cómo funcionará el comercio por el feriado de este viernes 15 de agosto

Cómo funcionará el comercio por el feriado de este viernes 15 de agosto

Cuándo salen los resultados del Subsidio Eléctrico: facilitará hasta $68 mil

Cuándo salen los resultados del Subsidio Eléctrico: facilitará hasta $68 mil

Gobierno condena asesinato de periodistas palestinos en Gaza: “Una grave vulneración del derecho internacional humanitario”
Chile

Gobierno condena asesinato de periodistas palestinos en Gaza: “Una grave vulneración del derecho internacional humanitario”

La Moneda acusa “campaña sucia” contra Boric y revela que el Presidente ya se sometió a un test de drogas de pelo

Eduardo Frei entre ellos: exmandatarios del Grupo Libertad y Democracia condenan el “cobarde magnicidio” de Miguel Uribe

Codelco informa salida del gerente general de El Teniente, Andrés Music
Negocios

Codelco informa salida del gerente general de El Teniente, Andrés Music

Firma danesa presenta millonario proyecto de energía renovable para la Región de Antofagasta

SMA formula cargos a Minera Pacífico Sur por incumplimientos en proyecto Mina El Toqui

Quién era Juan Carlos Ramírez, el popular actor de la Rosa de Guadalupe que falleció a los 38 años
Tendencias

Quién era Juan Carlos Ramírez, el popular actor de la Rosa de Guadalupe que falleció a los 38 años

Calor y posible lluvia: el inestable pronóstico para Santiago esta semana

Quién era Miguel Uribe Turbay, el precandidato presidencial de Colombia que murió dos meses después de un atentado

Peligra el Rey: Felipe González denuncia reclamos e insultos de Arturo Vidal tras empate entre Everton y Colo Colo
El Deportivo

Peligra el Rey: Felipe González denuncia reclamos e insultos de Arturo Vidal tras empate entre Everton y Colo Colo

Federación rusa oficializa el amistoso de su selección nacional ante la Roja

Con polémica incluida: la federación española aprueba que el Villarreal y el Barcelona se enfrenten en Miami

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

A fondo en la obra de un maestro: llega documental sobre Martin Scorsese
Cultura y entretención

A fondo en la obra de un maestro: llega documental sobre Martin Scorsese

Tim Burton ante el regreso de la serie Merlina: “Yo nunca quería que mis padres visitaran mi escuela”

Sin alcohol, snacks saludables y 10 cajas de vestuario: el paso de Kylie Minogue por Chile

Muerte de Miguel Uribe Turbay aumenta presión sobre Gustavo Petro a menos de 10 meses de las elecciones en Colombia
Mundo

Muerte de Miguel Uribe Turbay aumenta presión sobre Gustavo Petro a menos de 10 meses de las elecciones en Colombia

Macron afirma que la ocupación de Gaza es un “desastre anunciado” de “una gravedad sin precedentes”

Las autoridades de Gaza elevan a casi 61.500 los fallecidos por la ofensiva israelí

Regenerar, hidratar y proteger: el poder de los aceites naturales
Paula

Regenerar, hidratar y proteger: el poder de los aceites naturales

“No estaba rota”: Florencia vivió 18 años sin saber que era autista

Niñez y actividad física: ¿cómo recuperar una infancia en movimiento?