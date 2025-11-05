OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
75 años. Piensa sin límites
Pulso

Forestal Arauco acumula pérdidas al tercer trimestre por menores precios de la celulosa

En los primeros nueve meses del año, la filial forestal de Empresas Copec, del grupo Angelini, acumuló un saldo negativo de US$10 millones, frente a la utilidad de US$371,67 millones del mismo lapso del año anterior.

Por 
Patricia San Juan
Forestal Arauco acumula pérdidas al tercer trimestre por menores precios de la celulosa.

La forestal Arauco registró pérdidas atribuibles a los propietarios de la controladora de US$1 mil en el tercer trimestre, cifra que se compara con las ganancias de US$230,79 millones anotadas en igual periodo de 2024, pero que representó una importante mejora frente al saldo negativo de US$16,4 millones anotado el segundo trimestre.

Con ello, en los primeros nueve meses del año, la filial forestal de Empresas Copec, del grupo Angelini, acumuló un saldo negativo de US$10 millones, frente a la utilidad de US$371,67 millones del mismo lapso del año anterior.

Los ingresos de la compañía cayeron 10,9% interanual a US$1.509 millones en el trimestre, mientras que en los primeros nueve meses del año bajaron 6,5% a US$4.565 millones, debido principalmente a los menores precios de la celulosa.

Celulosa

En efecto la facturación del tercer trimestre del segmento celulosa disminuyó 15% interanual y en el acumulado a septiembre anotó una caída de 10,8%, en ambos casos explicado por menores precios.

En su reporte de resultados a la Comisión Para el Mercado Financiero (CMF) la compañía señaló que los inventarios mundiales de celulosa han presentado un incremento entre junio y agosto 2025, lo cual es normal para esta época del año debido al verano en el hemisferio norte.

“La sobreoferta de celulosa persiste en todos los mercados. Sin embargo, y a pesar de esta situación, hacia finales del tercer trimestre de 2025 se observó un repunte en los precios de celulosa fibra corta”, indicó.

Añadió que en China la demanda se mantiene estable, a pesar de la sobreoferta en celulosa y papeles. En este sentido señaló que un productor de celulosa y papeles en China volvió a operar, luego de estar varios meses con sus plantas detenidas, lo que ha puesto más presión al mercado, mientras que la industria de los papeles de impresión y escritura esta complicada debido a la sobreoferta, generando que los precios de estos productos no logren aumentar.

En cuanto a los precios, la fibra larga disminuyó levemente a lo largo del tercer trimestre de 2025, mientras que la fibra corta tuvo un alza hacia finales del trimestre.

En Europa, en tanto, dijo que el tercer trimestre se caracterizó por una leve recuperación de demanda de celulosa y aumento en precios de fibra corta hacia finales del trimestre y que los clientes mostraron interés por asegurar volúmenes ante señales de repunte de precios. Pero, agregó, la industria de los papeles de impresión y escritura continúa complicada, ya que los productores están disminuyendo la producción de esos productos para lograr mantener los precios de los papeles.

Madera Aserrada y Remanufactura

En madera aserrada, la compañía dijo que las ventas del tercer trimestre y del acumulado del año han sido menores en 2025 que en el acumulado del año 2024. Al respecto explicó que la producción ha disminuido por el cierre del aserradero en Chile, que representaba aproximadamente el 15% de la producción, efectuado el tercer trimestre de 2024 por inconvenientes de abastecimiento.

“Adicionalmente los mercados en general han presentado una demanda débil, por un menor crecimiento económico, disminución general de la actividad de la construcción, inestabilidad por temas geopolíticos y por la incertidumbre y cambios que genera la decisión de las tarifas de Estados Unidos”, dijo la empresa.

En Remanufactura, en tanto, señaló que se mantiene un mercado con demanda débil, con sobre inventario en destino y sobreoferta, sumado a la incertidumbre generada por las tarifas de Estados Unidos.

En Plywood Arauco dijo que en el acumulado hasta el tercer trimestre del año se presentan ventas similares a igual periodo del año anterior, a pesar de menores ventas en el tercer trimestre de 2025, principalmente por una menor producción debido a problemas de abastecimiento.

Por su parte en Paneles (MDF, PB, Melaminas, Molduras MDF) la empresa indicó que las ventas del tercer trimestre y el acumulado del año, han sido menores que el 2024, afectado principalmente por algunos mercados con una demanda ligada a la construcción y al mejoramiento del hogar algo más lenta.

Más sobre:ForestalesAraucoCopecGrupo Angelini

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Cenco Malls mejora ganancias por nuevos arrendatarios en centros comerciales y oficinas

Senadora Provoste critica día libre de la Cámara Baja: “No compartimos la decisión de los diputados”

Jadue ante el fin de su militancia por su situación judicial: “Comunista siempre, con o sin registro”

Trama bielorrusa: Fiscalía destapa la caja de pandora y cifra en $57 millones las coimas que habría recibido la exministra Vivanco y su pareja

Cantante Standly queda con firma mensual tras ser formalizado por conducir bajo la influencia de sustancias psicotrópicas

Telefónica Chile profundiza pérdidas, pero “anticipa perspectivas positivas para los próximos trimestres”

Lo más leído

1.
Kaiser asegura que de llegar a La Moneda intentará enviar a “extranjeros con antecedentes penales” a megacárcel de Bukele

Kaiser asegura que de llegar a La Moneda intentará enviar a “extranjeros con antecedentes penales” a megacárcel de Bukele

2.
Esposo de exjueza Ángela Vivanco, Gonzalo Migueles, se entrega en dependencias de Carabineros

Esposo de exjueza Ángela Vivanco, Gonzalo Migueles, se entrega en dependencias de Carabineros

3.
Senador Cruz-Coke aborda crimen contra su primo e hijos de éste: “Lo quisieron implicar en un parricidio”

Senador Cruz-Coke aborda crimen contra su primo e hijos de éste: “Lo quisieron implicar en un parricidio”

4.
Qué se sabe del triple homicidio en La Reina, el caso que dio un vuelco y conmociona a Chile

Qué se sabe del triple homicidio en La Reina, el caso que dio un vuelco y conmociona a Chile

5.
SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo percibido en el Océano Pacífico

SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo percibido en el Océano Pacífico

Portada del dia

La mejor información para estas elecciones🗳️📰

Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Qué se sabe del triple homicidio en La Reina, el caso que dio un vuelco y conmociona a Chile

Qué se sabe del triple homicidio en La Reina, el caso que dio un vuelco y conmociona a Chile

Quién es Fátima Bosch, la Miss México 2025 que tuvo un conflicto con el presidente de Miss Universo Tailandia

Quién es Fátima Bosch, la Miss México 2025 que tuvo un conflicto con el presidente de Miss Universo Tailandia

Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

Quién es Zohran Mamdani y cómo consiguió el triunfo que lo convertirá en el primer alcalde musulmán de Nueva York

Quién es Zohran Mamdani y cómo consiguió el triunfo que lo convertirá en el primer alcalde musulmán de Nueva York

Servicios

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

AC/DC en Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y los precios confirmados

AC/DC en Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y los precios confirmados

Dónde y a qué hora ver a Ajax de Ámsterdam vs. Galatasaray por la Champions League

Dónde y a qué hora ver a Ajax de Ámsterdam vs. Galatasaray por la Champions League

Senadora Provoste critica día libre de la Cámara Baja: “No compartimos la decisión de los diputados”
Chile

Senadora Provoste critica día libre de la Cámara Baja: “No compartimos la decisión de los diputados”

Jadue ante el fin de su militancia por su situación judicial: “Comunista siempre, con o sin registro”

Trama bielorrusa: Fiscalía destapa la caja de pandora y cifra en $57 millones las coimas que habría recibido la exministra Vivanco y su pareja

Cenco Malls mejora ganancias por nuevos arrendatarios en centros comerciales y oficinas
Negocios

Cenco Malls mejora ganancias por nuevos arrendatarios en centros comerciales y oficinas

Forestal Arauco acumula pérdidas al tercer trimestre por menores precios de la celulosa

Telefónica Chile profundiza pérdidas, pero “anticipa perspectivas positivas para los próximos trimestres”

Cómo la Inteligencia Artificial puede ayudarte a encontrar pareja
Tendencias

Cómo la Inteligencia Artificial puede ayudarte a encontrar pareja

Quién es Fátima Bosch, la Miss México 2025 que tuvo un conflicto con el presidente de Miss Universo Tailandia

Cómo fue la intercepción de un narcosubmarino que transportaba cocaína en el Atlántico

Con polémica en el final: el Barcelona rescata un punto ante el Brujas por la Champions League
El Deportivo

Con polémica en el final: el Barcelona rescata un punto ante el Brujas por la Champions League

Circuito Nacional de Surf comienza a definir a los campeones nacionales en el Iquique Pro

María Jesús Lara hace historia al sumar su tercer oro en Santiago 2025

San Francisco de Loncomilla: 50 Años llevando sabor y felicidad a la mesa de los chilenos
Finde

San Francisco de Loncomilla: 50 Años llevando sabor y felicidad a la mesa de los chilenos

Desde Tame Impala hasta Radiohead y Michael Jackson en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para noviembre

Para los amantes del cómic y el manga: así será Planeta Cómic Fest 2025

Los Vasquez festejan a lo grande: sortean un Mini, una guitarra y un acordeón en sus shows en el Movistar Arena
Cultura y entretención

Los Vasquez festejan a lo grande: sortean un Mini, una guitarra y un acordeón en sus shows en el Movistar Arena

Morrissey cancela show en Chile debido a “agotamiento extremo”

Diplo encabezará primera edición de Summer Dance

Cómo se vive el cierre del gobierno federal más largo en la historia de EE.UU.
Mundo

Cómo se vive el cierre del gobierno federal más largo en la historia de EE.UU.

Trump achaca las derrotas electorales republicanas al “shutdown” y arremete contra los demócratas

Detienen al hombre que tocó sin su consentimiento a la presidenta Sheinbaum en Ciudad de México

Hablemos de amor: cómo se ama cuando la salud mental está en juego
Paula

Hablemos de amor: cómo se ama cuando la salud mental está en juego

Margarita Guzmán y una conquista histórica: que los jóvenes del sistema de protección ya no teman cumplir 18 años

Difusión de imágenes íntimas: qué hacer si publican tu contenido sin permiso