Fortuna de Jeff Bezos crece 55% en el año y mira desde lo alto a rivales en ranking de millonarios

La pandemia no se ha interpuesto en el camino Jeff Bezos, CEO y fundador de Amazon que esta semana afianzó su primer lugar en el listado de las fortunas más grandes del mundo. Esto, luego de que alcanzara un patrimonio de US$177.620 millones, un incremento de 35% en relación a como partió el año.

El salto más potente de su riqueza lo consiguió a principios de esta semana, cuando las acciones de su compañía escalaran 7,9%. Con ese movimiento en el mercado, Bezos se echó al bolsillo US$13.000 millones, el salto en ingresos más grande de una persona en el registro que lleva el Índice de Multimillonarios de Bloomberg, todo lo cual bien puede anticipar los resultados del segundo trimestre que se reportarán el jueves de la próxima semana.

Con la confianza sobre el impulso que ha conseguido la firma, gracias a las ventas por internet en el marco de los confinamientos por coronavirus, el mercado está proyectando ingresos de US$80.809 millones, lo que representa un incremento de 27,5% en relación a los US$63.404 millones que consiguió en igual período del año anterior.

Clara ventaja

De superarse esas expectativas los incrementos de 61,6% de las acciones de Amazon y de US$62.725 millones en la fortuna de Bezos en el mismo período podría fortalecerse, aunque con lo que tiene ya es suficiente para estar tranquilo en lo más alto del ranking de súper millonarios.

Con un aumento de apenas US$4.741 millones de enero a la fecha, es decir, un alza de 4,2%, aparece en una segunda posición aparece Bill Gates. De esta manera, a principios de año la distancia entre el patrimonio del fundador de Microsoft y de Bezos se acotaba a US$1.793 millones. Sin embargo, ahora con un total de US$117.849 millones en las arcas de Gates, esa diferencia se multiplicó más de 30 veces hasta US$59.771 millones.

Detrás de esta dupla, los multimillonarios no superan el umbral de los US$100.000 millones. En tercer lugar aparece el dueño de la firma de bienes de lujo LVMH (Louis Vuitton), Bernard Arnault, con US$93.646 millones. Más atrás, en la cuarta posición se ve al CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, con US$88.417 millones y cierra el top 5 otro magnate vinculado a Microsoft, Steve Ballmer, con US$73.070 millones.

No todo es color de rosa. Pero con grandes poderes conllevan grandes responsabilidades y Bezos está enfrentando parte de esta realidad. El próximo lunes tendrá que comparecer en el Congreso de Estados Unidos, por posibles prácticas anticompetitivas, al igual que Zuckerberg, Sundar Pichai de Alphabet (Google) y Tim Cook, de Apple.

Se trata de un desafío para el que Bezos ha preparado a su empresa. En el segundo trimestre Amazon gastó un récord de US$4,38 millones en lobby, de acuerdo con lo señalado por un vocero de la compañía. Lo anterior, justamente, para enfrentar los crecientes cuestionamientos antimonopolio de Washington.

Sin embargo, no solo desde el Capitolio hay preocupaciones por el aumento del poder de mercado de Amazon durante la pandemia. Una potente confederación de sindicatos, formada por Change to Win, Communications Workers of America, International Brotherhood of Teamsters y United Food and Commercial Workers, solicitó a la Comisión Federal de Comercio de EEUU (FTC, su sigla en inglés) que investigue a la gigante tecnológica por su influencia en los sueldos en el país y por sus prácticas anticompetitivas, exigiendo, además, “medidas inmediatas y decisivas para frenar las prácticas más abusivas de Amazon y su poder de mercado”.