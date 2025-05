Fundación Claudio Engel revela la inversión y el plazo para levantar su nuevo museo en el Parque Bicentenario de Vitacura

Es el proyecto cultural más ambicioso del sector oriente de la capital y acaba de dar un paso clave para su concreción. El martes de la semana pasada la Fundación para el Arte y Cultura Claudio Engel e Hijos presentó ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) una consulta de pertinencia para determinar si el “Nuevo Museo de Santiago (NUMO)” debe someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

Antes de ello, el 25 de marzo, la fundación consiguió el permiso de edificación por parte de la Dirección de Obras de la Municipalidad de Vitacura.

En la consulta de pertinencia se establecen los detalles de la iniciativa: contempla una inversión de US$25 millones y considera la construcción y operación de un museo de dos pisos más un subterráneo, cuyas instalaciones estarán destinadas principalmente a actividades culturales y museológicas, con un plazo de ejecución de 26 meses. El proyecto se emplazará en un terreno de 6.100 m² dentro del Parque Bicentenario, un Bien Nacional de Uso Público administrado por la Municipalidad de Vitacura.

“Solicitamos a Ud. confirmar que el proyecto ‘Nuevo Museo de Santiago – NUMU’ (‘NUMU’, ‘Museo’ o ‘Proyecto’), objeto de la presente consulta de pertinencia (‘Consulta’), no constituye una tipología de proyecto que amerite ingresar de forma obligatoria al SEIA, en los términos definidos en el artículo 10° de la Ley Sobre Bases Generales del Medio Ambiente y 3° del D.S. N°40, por las razones que se exponen en el cuerpo de esta presentación", consignó la presentación.

En este proceso, la fundación cuenta con la asesoría legal del estudio Cubillos Soza Abogados, encabezado por el abogado Gonzalo Cubillos, quien acumula más de 30 años de experiencia en materias medioambientales, urbanísticas, regulatorias e inmobiliarias.

Gonzalo Cubillos, abogado.

En la consulta de pertinencia, los asesores legales de la fundación adjuntaron como respaldo un certificado oficial emitido por el Registro Civil. Se trata del Certificado de Directorio de Persona Jurídica sin Fines de Lucro que acredita la vigencia, su inscripción como corporación, y detalla la composición de su directorio, cuya última elección se realizó el 3 de noviembre de 2022 y tiene una duración de cinco años.

El directorio está encabezado por Claudio Engel Goetz como presidente, seguido por Benjamín Engel Cubillos en la vicepresidencia, Nicolás Engel Cubillos como secretario, Lucas Engel Cubillos como tesorero, y Francisca Engel Cubillos en calidad de directora.

Claudio Engel es reconocido como uno de los más grandes coleccionistas de arte contemporáneo en América Latina.

“Tener un museo como el NUMU es un privilegio para Vitacura y para todo Chile, que permitirá recibir exposiciones nacionales e internacionales de primer nivel. El diseño del edificio fue elegido mediante un concurso al que postularon destacadas firmas nacionales de arquitectos, con un prestigioso jurado, experto en museografía. Su propuesta no solo destaca por su valor arquitectónico, sino también por albergar una colección de gran relevancia. Esta es la mayor inversión cultural en la historia de la comuna”, señaló la alcaldesa de la comuna, Camila Merino.

Argumentos

La fundación sostiene que el museo no se encuadra en ninguna de las tipologías de ingreso obligatorio al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), de acuerdo a la Ley N°19.300 y a su reglamento. En primer lugar, descarta que se trate de un “proyecto de desarrollo urbano”, argumentando que se emplaza en una zona regulada por un instrumento de planificación territorial que fue evaluado ambientalmente de manera estratégica en 2007 (Modificación N°18 del Plan Regulador Comunal de Vitacura), lo que, según el reglamento, excluye automáticamente dicha categoría.

En segundo término, niega que el NUMU pueda ser considerado un “proyecto inmobiliario” ejecutado en una zona saturada, ya que -aunque reconoce que la Región Metropolitana tiene dicha calificación- el museo no cumple con ninguna de las condiciones que activarían esa tipología. No se trata de un loteo, no incorpora vías expresas, no supera las siete hectáreas de superficie ni contempla una capacidad para 5.000 personas o más. Según el permiso de edificación, su carga de ocupación será de 1.880 personas y tendrá solo tres estacionamientos para discapacitados y uno para carga.

También descarta que el proyecto se ubique en un área bajo protección oficial o que afecte humedales urbanos. El escrito señala que el terreno del Parque Bicentenario no forma parte de ningún área protegida reconocida ni se superpone a la solicitud de declaración del humedal “Río Mapocho” que tramita el Ministerio del Medio Ambiente. Además, aclara que no existen en el lugar ecosistemas que cumplan con los criterios definidos por la Ley N°21.202 sobre humedales urbanos, y que los registros cartográficos referenciales del Inventario Nacional de Humedales son inconsistentes con la situación real del predio.

Detalles

El proyecto contempla la construcción de un edificio de tres niveles: dos pisos sobre nivel del terreno y un subterráneo. En total, sumará una superficie construida de 4.891,64 m² en un terreno de 6.100 m² concesionado dentro del Parque Bicentenario. El edificio incluirá salas de exhibición, espacios educativos, áreas administrativas y zonas comunes, todo orientado al desarrollo de actividades culturales, artísticas y museológicas.

El primer piso estará destinado principalmente a la recepción de visitantes, áreas comunes y espacios de circulación. Contará con una explanada de acceso peatonal, un hall de ingreso, una tienda, cafetería, baños públicos, guardarropía, y el acceso a las salas de exposición permanentes y temporales. Dentro de este recorrido también se proyecta una "Sala de Arte Sonoro", diseñada para enriquecer la experiencia del visitante mediante tecnología y efectos sensoriales basados en el sonido. El nivel incluirá además las circulaciones verticales (escaleras y ascensores) que conectan los otros pisos del edificio.

El subterráneo albergará espacios técnicos y de apoyo museológico, como talleres, depósitos de conservación y restauración, bodegas y salas de máquinas. También se proyecta un espacio educativo y experimental enfocado en el aprendizaje de niños, niñas y adolescentes, con énfasis en experiencias didácticas e interactivas. En el segundo piso, en tanto, se ubicarán las oficinas administrativas del museo, salas de reuniones, espacios de trabajo colaborativo y una pequeña terraza exterior.