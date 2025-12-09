VOTA INFORMADO por $1100
    Fundamenta presenta nuevo proyecto en Ñuñoa: son seis edificios con una inversión de más de US$100 millones

    Estarán ubicando en la manzana alrededor de la Parroquia Santa Gema de esa comuna. Se espera que la obra tenga un total de 693 viviendas y su construcción comience a finales de 2026.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo

    Inmobiliaria Fundamenta, firma detrás del controversial proyecto inmobiliario Eco Egaña Comunidad Sustentable -que se ubica a pasos del MallPlaza Egaña-, presentó otro gran proyecto en la misma comuna de Ñuñoa, el que involucra la zona alrededor de una parroquia histórica de la comuna.

    Ante el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (Seia), la sociedad Bello Horizonte SPA presentó una declaración de impacto ambiental (DIA) del proyecto inmobiliario “Condominios Santa Gema” por US$ 102 millones aproximadamente, y que se ubica en casi toda la manzana donde hoy está la Parroquia Santa Gema Galgani, edificio que data desde 1906 aproximadamente.

    El proyecto considera un total de 693 viviendas y una dotación de 738 estacionamientos subterráneos para vehículos. Además, la iniciativa considera “espacios de reunión, plaza interior, áreas de trabajo, velatorios, entre otros, los cuales reemplazarán las instalaciones de uso privado de la parroquia, además de agregar nuevos espacios de uso comunitario”.

    En detalle, son seis edificios, donde dos son de construcción de un condominio compuesto por dos edificios de 13 pisos de altura, que consideran un total de 423 viviendas y un total de 430 estacionamientos vehiculares distribuidos en cuatro pisos subterráneos.

    Otros tres edificios serán de seis pisos de altura, que contienen un total de 270 viviendas y contarán con un total de 308 estacionamientos vehiculares distribuidos en 1 piso subterráneo, donde 70 de esos estacionamientos serán de utilización de la Parroquia Santa Gema.

    Mientras que otro edificio será de una estructura de tres pisos de altura y un subterráneo, que contiene espacios de trabajo, salas de reuniones, auditorio, velatorios y otros. Contempla dos estacionamientos vehiculares en superficie.

    El proyecto también considera la zona para que las personas externas al edificio puedan acceder a la parroquia.

    “Cabe señalar que el Proyecto cuenta con un Anteproyecto Aprobado por la DOM de Ñuñoa de acuerdo con la Resolución N°09 del 1 de octubre de 2025 y una Factibilidad de Agua Potable y alcantarillado otorgada por la empresa de Aguas Andinas. Para más detalles, revisar el Anexo N°2. Documentos de la DIA", agregó la firma ante el Seia.

    Según muestra la cartografía, el proyecto utiliza casi toda la manzana entre las calles Simón Bolívar, Suecia, José Artigas y Sucre. De lo que hay hoy en la zona quedaría la parroquia y una propiedad en la esquina de Simón Bolívar con Suecia, que hoy es un lavadero de autos.

    Además, el informe técnico estima que “con la incorporación del proyecto no se generará una alteración significativa sobre los tiempos de desplazamiento (vehicular de la zona)”.

    Respecto a los tiempos, el texto ante el Seia espera que las obras inicien a finales de 2026 y demoren cerca de cinco años y medio en estar listas las obras.

    Sobre los puestos de trabajo, se espera un promedio de 113 personas y 201 en su momento máximo. Mientras que, cuando esté en operación, se estima que 40 personas trabajan ahí.

