BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Plaza Egaña SpA niega vínculos con pagos irregulares y detalla gestiones legales en medio de indagatoria del Ministerio Público

    La empresa descartó cualquier vínculo con gestiones irregulares, defendió la legalidad del proyecto Eco Egaña y explicó los pagos realizados a abogados investigados, además de aclarar su rol en la inhabilitación del exministro Sergio Muñoz.

    Joaquín DíazPor 
    Joaquín Díaz
    Andres Perez

    Plaza Egaña SpA, firma ligada a Fundamenta, publicó este viernes una extensa declaración pública para desmarcarse de las versiones que la relacionan con gestiones irregulares o pagos indebidos a abogados investigados por el Ministerio Público. La compañía afirmó que rechaza “cualquier insinuación o interpretación” de ese tipo y sostuvo que todas sus actuaciones se han realizado dentro del marco legal y ético que rige el desarrollo de proyectos inmobiliarios en el país.

    La inmobiliaria respondió a las vinculaciones a supuestas gestiones irregulares, detallando los honorarios pagados a abogados y precisando su versión sobre la inhabilitación del exministro Sergio Muñoz.

    En el documento, la empresa precisó que el proyecto Eco Egaña mantiene una aprobación ambiental firme desde noviembre de 2022, otorgada por la Dirección Ejecutiva del SEA, la cual no fue impugnada y que permitió la continuidad de las obras. Aseguró además que el fallo de la Corte Suprema de marzo de 2023 no modificó dicha autorización, puesto que se refería a un conflicto previo ya resuelto por la autoridad ambiental.

    Plaza Egaña también aclaró que la tramitación del recurso de casación estuvo a cargo de especialistas en derecho ambiental, encabezados por Rodrigo Benítez y Raúl Tavolari, y que los abogados Gabriel Silber, Eduardo Lagos y Mario Vargas no intervinieron en esa etapa ni ante el Tribunal Ambiental ni ante la Corte Suprema.

    Según la compañía, ese equipo sí prestó asesoría en 2022 y 2023 en materias de relacionamiento comunitario, apoyo administrativo y diseño estratégico, y solo asumió la representación civil y penal tras el fallo de la Suprema del 1 de marzo de 2023, periodo en el que —indicaron— la paralización de las obras generaba perjuicios estimados en $3 mil millones mensuales.

    En cuanto a los honorarios cuestionados, la empresa sostuvo que los montos pagados responden a la magnitud del proyecto, cercano a los US$ 300 millones, y a la necesidad de enfrentar los daños derivados de la detención de la construcción, con demandas por más de 700 mil UF. En ese contexto explicó la factura de $414.696.362 emitida en mayo de 2023, que calificó como proporcional al trabajo realizado desde 2022 y cuyo contenido, afirmó, está íntegramente declarado en la demanda civil contra el Fisco.

    Por otro lado, la firma abordó también lo que denomina un “error relevante informado por los medios” sobre su participación en la destitución del exministro Sergio Muñoz, señalando que la gestión realizada través de su abogado Marco Fuentes fue “solo con el único objeto de que Sergio Muñoz se inhabilitase de ver esta causa”.

    En ese sentido, afirmaron que se la destitución “se produjo como resultado de una Acusación Constitucional, proceso completamente distinto, en el cual Plaza Egaña SpA no tuvo participación ni injerencia”.

    Tras conocerse la investigación penal que involucra a algunos abogados externos, la compañía informó que revocó todos los poderes y patrocinios vinculados a esos profesionales y puso fin a la relación contractual, sosteniendo que cualquier eventual irregularidad atribuida a terceros es “completamente ajena” a la forma en que desarrolla sus proyectos inmobiliarios.

    Más sobre:Plaza Egaña SpAFundamentaFiscalíaMinisterio PúblicoSergio MuñozEduardo LagosMario Vargas

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Incendio en campamento de Maipú: dos casas y tres familias afectadas

    Senapred declara alerta roja en Tiltil por incendio forestal: alertan rápida propagación y viviendas afectadas

    RM y Valparaíso concentran 50% de los reclamos: Junaeb busca incentivar buen trato a estudiantes en transporte público

    Capturan a sujeto que se dedicaba a exportar hacia Hong Kong celulares y equipos robados en diversas ciudades de Chile

    Vuelven los Locos rayados: Cinema se reúne después de 37 Años con formación original

    Kast critica foco de la campaña y apunta contra Jara: “¿Va a cambiar algo por un debate más o menos?”

    Lo más leído

    1.
    Corte Suprema emite sentencia de desafuero del senador electo Miguel Ángel Calisto

    Corte Suprema emite sentencia de desafuero del senador electo Miguel Ángel Calisto

    2.
    Sondeo Descifra: 75% sostiene que nada le hará cambiar su voto en segunda vuelta

    Sondeo Descifra: 75% sostiene que nada le hará cambiar su voto en segunda vuelta

    3.
    Cuatro gobernadores que llegan como refuerzo al comando de Jara son imputados en caso ProCultura

    Cuatro gobernadores que llegan como refuerzo al comando de Jara son imputados en caso ProCultura

    4.
    Alexis Sánchez celebra por partida doble: vuelve a las prácticas en el Sevilla tras haberse convertido en padre

    Alexis Sánchez celebra por partida doble: vuelve a las prácticas en el Sevilla tras haberse convertido en padre

    5.
    Marcel suma apoyo externo al equipo económico de Jara y candidata critica palabras de embajador de EE.UU. en Chile

    Marcel suma apoyo externo al equipo económico de Jara y candidata critica palabras de embajador de EE.UU. en Chile

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    “Me engañaron”: por qué renunciaron tres jueces del Miss Universo 2025

    “Me engañaron”: por qué renunciaron tres jueces del Miss Universo 2025

    Hasta 38 °C en Santiago: anuncian posible ola de calor en al menos cinco regiones de Chile

    Hasta 38 °C en Santiago: anuncian posible ola de calor en al menos cinco regiones de Chile

    Esta es la razón por la que los pacientes con Alzheimer olvidan a sus familiares y amigos, según un estudio

    Esta es la razón por la que los pacientes con Alzheimer olvidan a sus familiares y amigos, según un estudio

    Qué come Marion Nestle, la reconocida nutricionista de 89 años que se mantiene activa

    Qué come Marion Nestle, la reconocida nutricionista de 89 años que se mantiene activa

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Palestino en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Palestino en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver el partido Rojo Histórico con Iván Zamorano y más figuras de Chile

    Dónde y a qué hora ver el partido Rojo Histórico con Iván Zamorano y más figuras de Chile

    Dónde y a qué hora ver a Coquimbo Unido vs. Deportes La Serena por la Liga de Primera

    Dónde y a qué hora ver a Coquimbo Unido vs. Deportes La Serena por la Liga de Primera

    Incendio en campamento de Maipú: dos casas y tres familias afectadas
    Chile

    Incendio en campamento de Maipú: dos casas y tres familias afectadas

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Palestino en TV y streaming

    Senapred declara alerta roja en Tiltil por incendio forestal: alertan rápida propagación y viviendas afectadas

    Plaza Egaña SpA niega vínculos con pagos irregulares y detalla gestiones legales en medio de indagatoria del Ministerio Público
    Negocios

    Plaza Egaña SpA niega vínculos con pagos irregulares y detalla gestiones legales en medio de indagatoria del Ministerio Público

    Empatía, una nueva forma de medir la sostenibilidad

    Las razones del exdirector de Sartor, Óscar Ebel, para colaborar en la investigación de la CMF

    Reino Unido anuncia que los migrantes deben “ganarse” el derecho de vivir allí: esto es lo que tienen que hacer
    Tendencias

    Reino Unido anuncia que los migrantes deben “ganarse” el derecho de vivir allí: esto es lo que tienen que hacer

    “La zona central arderá”: revisa las regiones más afectadas por el calor extremo este fin de semana

    Quién era Spencer Lofranco, el actor que trabajó con John Travolta y falleció a sus 33 años

    En vivo: los Cóndores se miden ante Italia en un histórico test match
    El Deportivo

    En vivo: los Cóndores se miden ante Italia en un histórico test match

    En vivo: Lanús y el Atlético Mineiro de Iván Román se enfrentan en la final de la Copa Sudamericana

    Un nuevo chileno brilla en los World Rugby Awards: Santiago Pedrero gana el premio al mejor try del año

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025
    Finde

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 22 y 23 de noviembre

    Jason Mraz vuelve a Chile en su primera gira por Sudamérica en una década: esto debes saber

    Vuelven los Locos rayados: Cinema se reúne después de 37 Años con formación original
    Cultura y entretención

    Vuelven los Locos rayados: Cinema se reúne después de 37 Años con formación original

    Pablo Chill-E celebra confirmación en Viña 2026: “Voy a dar cara para representar el trap y a los olvidados”

    Ed Sheeran suelto a una sola toma en Nueva York: “Lidiamos con la vida real y eso me encantó”

    Xi Jinping y Vladimir Putin envían saludan a Maduro por su cumpleaños y reafirman apoyo político a Venezuela
    Mundo

    Xi Jinping y Vladimir Putin envían saludan a Maduro por su cumpleaños y reafirman apoyo político a Venezuela

    En medio del G20: aliados de Ucrania dicen que plan de EE.UU. para fin de la guerra “requerirá trabajo adicional”

    Defensa de Bolsonaro cuestiona prisión preventiva y anuncia apelación ante la Corte Suprema brasileña

    Uso de pantallas en la adolescencia: Conectados, pero Desconectados. ¿Prohibir o acompañar?
    Paula

    Uso de pantallas en la adolescencia: Conectados, pero Desconectados. ¿Prohibir o acompañar?

    Festival Nube: arte, juego y creatividad

    Françoise Vannier: “La geología es un terreno de hombres y trabajar en territorios masculinos nunca fue un obstáculo para mí”