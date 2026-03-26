Ganancias de Blumar anotan leve alza en 2025 pero enfrenta caída de precios en el salmón

Cuánto ganó Blumar en 2025 y qué pasó con el salmón

Blumar reportó ganancias por US$ 18,1 millones en 2025, cifra ligeramente mejor (1,32%) a los US$ 17,8 millones que obtuvo en 2024, de acuerdo a los estados de resultados enviados a la CMF.

La pesquera ligada a los grupos empresariales Sarquis y Yaconi-Santa Cruz generó ingresos por US$ 712,8 millones el ejercicio anterior -el cual estuvo marcado por la aprobación de la Ley de Fraccionamiento-, un 15% más que en 2024.

En términos consolidados, 2025 evidenció una recuperación en el segmento acuícola en comparación con 2024, periodo que estuvo marcado por condiciones excepcionales, como el bloom de algas, que afectó tanto los volúmenes como los costos, además de un mayor volumen programado de cosechas.

El cuarto trimestre, en tanto, reflejó un menor desempeño. La compañía registró ingresos por US$ 144,1 millones, lo que representa una caída interanual de 19%, junto con un EBITDA pre ajuste fair value de -US$ 2,5 millones.

Este resultado estuvo impactado principalmente por el negocio salmonero, debido a menores volúmenes de venta, mayores costos asociados a problemas sanitarios y una baja en los precios, según detalló la empresa en un comunicado.

Segmento pesca

Los ingresos consolidados del año se mantuvieron en niveles similares a los de 2024, en un contexto de precios menos favorable.

Se registró una caída en el precio del aceite de pescado, tras la normalización luego de los niveles excepcionalmente altos del año anterior.

La harina de pescado presentó ajustes de precios negativos durante el periodo.

El precio del jurel congelado se mantuvo estable, de acuerdo con la compañía.

Segmento acuícola

Se observó una mejora en los volúmenes respecto de 2024.

Los precios mostraron una baja, en un contexto de mayor oferta global de salmón.

El precio promedio del salmón registró una caída anual de 5% .

El escenario se vio presionado adicionalmente por los aranceles impuestos en Estados Unidos a partir de abril de 2025.

Hacia el cierre del ejercicio se evidenció un deterioro en costos.

El costo ex jaula aumentó durante el último trimestre, impactado principalmente por condiciones sanitarias adversas en la Región de Aysén.

Las operaciones en Magallanes mostraron un mejor desempeño relativo en términos de costos.

“Destacó la caída en el precio del aceite de pescado, que se normalizó tras los niveles excepcionalmente altos del año anterior, junto con ajustes de precios negativos en harina de pescado, mientras que el precio del jurel congelado se mantuvo estable”, señaló la empresa.

En la misma línea, la compañía indicó que “el año da cuenta de una empresa que avanza en estabilizar su operación tras un 2024 complejo, aunque con desafíos relevantes”.

Agregó que, si bien se logró una recuperación en volúmenes —especialmente en el negocio salmonero—, el cierre del ejercicio refleja un entorno más exigente en precios y costos.

“El foco sigue puesto en seguir ganando eficiencia productiva y estabilizar los resultados en un entorno volátil y desafiante”, afirmó el gerente general de Blumar, Gerardo Balbontín.