Ganancias de Citigroup caen un 36% afectadas por menos operaciones bursátiles

Las ganancias de Citigroup en cayeron un 36% en el segundo trimestre, ya que la debilidad del negocio de intermediación de valores del banco de Wall Street empañó los beneficios de su unidad de banca personal y gestión de patrimonios.

Los operadores de Wall Street han atravesado una mala racha, uniéndose a los bancos de inversión, cuyos negocios se han visto lastrados durante meses por la menor actividad de intermediación de valores.

Los ingresos de Citi por mercados cayeron un 13%, a US$ 4.600 millones, debido a una menor actividad en renta fija y variable, mientras que sus comisiones por banca de inversión se desplomaron un 24%, a 612 millones de dólares.

La ganancia neta cayó a US$ 2.920 millones, o US$ 1,33 por acción, en los tres meses al 30 de junio, informó el banco el viernes. La cifra contrasta con los US$ 4.550 millones, o US$ 2,19 por acción, del año anterior.