Generadora Metropolitana inicia la construcción de uno de los proyectos de almacenamiento más grandes de Chile

Generadora Metropolitana, propiedad de la francesa EDF power solutions Chile y la chilena AME, inició oficialmente la construcción de Dune Plus, uno de los proyectos de almacenamiento de energía más grandes de Chile. La instalación se desarrolla en María Elena, Región de Antofagasta.

La energía de Dune Plus abastecerá un contrato de 15 años y 1.000 GWh con Codelco, una de las compañías mineras más grandes del mundo, y será inyectada al Sistema Eléctrico Nacional.

Ante este contexto, la iniciativa se ubicaría en el segundo lugar de almacenamiento, por debajo de la planta de almacenamiento de energía BESS del Desierto de Atlas Renewable Energy, y por sobre el proyecto en construcción de Cristales de AES Andes.

Según explica la firma, la iniciativa integra los proyectos Dune y La Pampina: el primero incluye un sistema BESS de 333 MW con una duración de 4 horas, y el segundo una planta fotovoltaica de 186 MWp y un sistema BESS de 175 MW con duración de 4 horas. En conjunto, incorporarán 406 contenedores de baterías, más de 297.000 paneles y más de 150 transformadores, en una superficie total de 186 hectáreas.

La firma también explicó que Dune Plus obtuvo financiamiento de bancos internacionales “bajo una estructura de project finance sin recurso, que incluye un crédito a plazo" y garantías asociadas de BNP Paribas Securities Corp., Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, MUFG Bank, Ltd., Société Générale y Sumitomo Mitsui Banking Corporation. Además de un crédito IVA otorgado por Banco de Crédito e Inversiones.

Sin embargo, la firma declinó informar sobre el monto de inversión del proyecto.

“Dune Plus marca un hito para Generadora Metropolitana, no solo por su escala y complejidad, sino también porque cuenta con respaldo financiero internacional que nos permitirá consolidar nuestro crecimiento, capacidad de almacenamiento y liderazgo en la transición energética en Chile”, dijo Diego Hollweck, CEO de Generadora Metropolitana, en un comunicado.

Detalle técnico

El proyecto Dune Plus incluye una capacidad total de almacenamiento de 509 MW / 2.036 MWh (4h).

Está compuesto por un Sistema de Almacenamiento de Energía (ESS) independiente ubicado dentro de CEME1 (Dune BESS, 333,5 MW / 1.334 MWh) y por una Planta Renovable con Capacidad de Almacenamiento (CRCA) llamada La Pampina, que integra una planta fotovoltaica de 186 MWp junto con un sistema de almacenamiento de 175,5 MW / 702 MWh (4h).

Además, incluye una sala eléctrica de 33 kV para la interconexión con CEME1, la planta solar de Generadora Metropolitana, lo que permitirá una operación integrada del sistema.