Generadoras inician encuentros con candidatos presidenciales: Kaiser fue el primero e insiste en criticar a renovables

Los gremios empresariales ya están en modo elecciones presidenciales. Así lo evidenció este lunes la asociación Generadoras de Chile, la agrupación que reúne a 12 empresas del sector de generación eléctrica, incluidas las ‘cuatro grandes’: Enel, Colbún, Aes Andes y Engie.

En el Hotel Regal Pacific se realizó el primero de una ronda de encuentros que la entidad sostendrá con los aspirantes a La Moneda: partieron con el diputado Johannes Kaiser, candidato del Partido Nacional Libertario.

En la ocasión, el legislador aprovechó de descartar tajantemente que vaya a abandonar su postulación presidencial, incluso si se derrumba en las encuestas.

“En la medida en que las condiciones se mantenga tal como están en este momento, yo no me voy a bajar; si cambian para peor, no me voy a bajar; y si cambian para mejor, tampoco me voy a bajar”, dijo sobre su objetivo político.

La invitación cursada por Generadoras se inscribe en el marco de una serie de citas que prepara la entidad. Así lo explicó el director ejecutivo, Camilo Charme.

“Esta mañana tuvimos nuestro primer desayuno con candidatos presidenciales. Estuvimos con el candidato Johannes Kaiser. Esta es una actividad que tiene por objetivo empezar el relacionamiento activo entre la industria de generación con los candidatos presidenciales, y compartir las visiones de crecimiento y desarrollo de nuestro país”, dijo, remarcando el rol “estratégico” de la industria eléctrica para sectores como la minería, desaladoras, data centers e hidrógeno verde, entre otras.

En el encuentro también participó el directorio de la entidad, donde estuvieron presentes nueve gerentes de las 12 empresas que conforman el gremio.

“Es muy importante compartir la visión con candidatos presidenciales y vamos a seguir teniendo otros desayunos durante las próximas semanas, para saber las visiones que tienen los candidatos”, enfatizó Charme.

Los próximos aspirantes a La Moneda que ya han confirmado su participación en la ronda de conversaciones con Generadoras de Chile son Carolina Tohá (PPD), Jeannette Jara (PC) y Gonzalo Winter (FA). También están en conversaciones con Evelyn Matthei (Chile Vamos).

Reparos (y errores) sobre las ERNC

La presencia de Kaiser en el desayuno con el gremio energético concitó interés además por los temas sectoriales que se abordaron. Ello, dado los dichos que planteó hace algunos meses el candidato, donde aseguró que “sacaría cascando” a las energías renovables no convencionales (ERNC) de la matriz energética, “porque son carísimas”.

Consultado sobre si mantenía su posición, Kaiser sostuvo que su preocupación giraba únicamente en torno a las energías renovables no convencionales, ya que “la hidroeléctrica es la energía renovable más presente”. Sin embargo, los datos no respaldan ese juicio. Según la Asociación Chilena de Energías Renovables (Acera), a marzo las ERNC representan el 44% de la generación eléctrica en Chile entre enero y marzo, frente al 22% de la tecnología hidráulica, tanto de pasada como de embalses.

Su preocupación, agregó, también pasa porque el aumento en la capacidad instalada de ERNC no se ha visto acompañado por un aumento en la capacidad de transmisión eléctrica. “No les dan permisos para tirar líneas de transmisión, eso está todo paralizado. Las líneas para que puedan integrarse en el sistema están todas paralizadas, y sin embargo, usted termina pagando toda la infraestructura instalada. Si eso continua así como estamos, evidentemente es absolutamente inviable que bajen los precios de la energía”, aseveró.

No obstante, las empresas de generación eléctrica no están autorizadas para desarrollar proyectos de transmisión, ya que están obligadas por ley a mantener ambas líneas de negocios separadas. Y los proyectos de transmisión, además, son procesos reglados por el Estado, donde los privados sólo pueden desarrollarlos a través de licitaciones.

Requerido entonces si mantenía sus aseveraciones, Kaiser manifestó que “la verdad es que yo, como libertario, no decido qué energía se queda, lo va a decidir el mercado. El mercado va a decidir cuál input y tipo de energía le conviene más para que nosotros seamos capaces de competir a nivel internacional”.

Según indicó el propio Charme en la ocasión, el sector de generación ha invertido US$35 mil millones en los últimos 10 años y va por más.

“Chile se encuentra en una buena posición energética, en cuanto tiene una industria diversificada, con mucha capacidad de invertir, y para los próximos cuatro años proyectamos inversiones de alrededor de US$8.000 millones potenciales de inversión”, destacó, agregando que los desafíos pasan por agilizar la obtención de permisos para renovar la infraestructura energética, así como por mantener “la predictibilidad regulatoria”.

Kaiser concluyó señalando que desde su candidatura “estamos generando las condiciones macroeconómicas y por supuesto también regulatorias que permitan que los ciudadanos terminen beneficiándose de una industria mucho más integrada, eficiente y competitiva a nivel global”.