Gerente general de Aclara, Enrique Donoso: “No estamos pensando en tener el módulo Penco como el único”

La producción de tierras raras desde la comuna de Penco, en la Región de Biobío, ya tiene fecha. El proyecto ingresado hace dos años a tramitación ambiental por Aclara Resources recibió finalmente su aprobación este lunes por la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de la región. Luego de diferentes intentos ante el organismo ambiental, el proyecto de US$ 130 millones alista ahora el cronograma para construir y operar el proyecto.

El gerente general de Aclara, Enrique Donoso, dijo a Pulso que la aprobación unánime de la iniciativa le entrega “absoluta legitimidad a todo el proceso y muestra que toda esta tramitación que ha sido rigurosa, exhaustiva, con amplia participación de los servicios y de las comunidades muestra que se hicieron bien las cosas y el proyecto se hace cargo de sus impactos”.

El refuerzo de estas ideas viene dado tras los cuestionamientos generados en el verano: entre distintas zonas, en enero y febrero estalló un incendio que afectó a la comuna de Penco y, según denunciaron en esos días opositores a la iniciativa, el fuego se expandió en bosques vinculados a la zona del proyecto. La empresa dijo que las denuncias eran falsas. Algunas comunidades mantienen la oposición a la minera.

No obstante ello, los planes de Aclara están viento en popa. Esperan iniciar la construcción a inicios del próximo año y comenzar la operación y producción a fines del 2028, aunque se podría extender a inicios del 2029. Se estiman 1.700 toneladas de concentrado de tierras raras.

Una vez obtenida la RCA, anticipa Donoso, viene una etapa en que terminarán la ingeniería y pondrán en marcha la tramitación de los permisos sectoriales.

El ejecutivo explica que “estos procesos tienen como una puesta en servicio y un ramp up que se llama, que es llegar al nivel de producción estable y permanente algunos meses. Pero sí, a finales del 2028, principios del 2029 esperamos estar absolutamente en producción”.

Sobre posibles compradores, el gerente general dice que están teniendo conversaciones, e indica que “efectivamente, dentro del contexto de la cadena de valor y de la cadena suministro que estamos generando, aquí lo que vamos a tener finalmente van a ser clientes en Estados Unidos, la Unión Europea, en Japón, en relación con el producto que ellos necesiten para sus procesos”.

Tierras raras. Imagen referencial.

“Pero nosotros estamos enfocados en lo que es energético, en la descarbonización, y por lo tanto, en la búsqueda de imanes permanentes que permitan ser utilizados en motores para la electromovilidad, para los aerogeneradores eólicos, para la robótica, para la inteligencia artificial, todo lo que viene a continuación como desarrollo en el mundo”, afirma Donoso.

Aclara observa que hay potencial para realizar más proyectos de este tipo en el país. “No estamos pensando en tener solamente el módulo Penco como el único proyecto de tierras raras en Chile”, sincera el ejecutivo, aunque prefiere no identificar otras zonas de interés para la empresa. Donoso agrega que Aclara ve “en Chile una potencialidad de llegar a abastecer el 5% de la demanda adicional de este tipo de elementos metálicos que se van a necesitar para estos proyectos de transición energética”.