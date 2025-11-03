Gerente general de Tottus asumirá como nuevo máximo ejecutivo de Sodimac

Luego que la semana pasada Sodimac, la cadena de retail de mejoramiento del hogar perteneciente al Grupo Falabella, informara la renuncia del histórico gerente general de la marca, Eduardo Mizón, quien se mantuvo por casi 20 años en el cargo, ahora la compañía anunció a su sucesor.

Mediante un comunicado Grupo Falabella señaló que Sebastián Simonetti, actual gerente general de Tottus Chile, asumirá dicho cargo en Sodimac Chile a partir del 1 de enero de 2026.

Por su parte, la supermercadista del grupo, Tottus, será liderada en Chile por Renato Giarola, quien sumará este rol a su actual cargo de gerente regional del negocio y gerente general de Perú.

“Quiero destacar la llegada de Sebastián Simonetti a Sodimac, quien cuenta con una sólida trayectoria en el mundo del retail. Confiamos que su capacidad de liderazgo y profundo conocimiento de la industria de Mejoramiento del Hogar serán un gran aporte para los desafíos que enfrentará en su nuevo rol”, destacó el gerente general Corporativo del Grupo Falabella, Alejandro González.

Simonetti es ingeniero civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile y MBA de Kellogg School of Management de Northwestern University. Tiene más de una década de experiencia en el Grupo Falabella, donde además de encabezar Tottus Chile, lideró áreas del mundo físico y el digital: fue gerente de Operaciones en Sodimac Chile, gerente de Retail Digital Corporativo de Sodimac, y gerente de Planificación y Desarrollo en Tottus y Sodimac.

Renato Giarola

Doble rol

Por otro lado González destacó el liderazgo de Renato Giarola, y las oportunidades que presenta su doble rol como gerente general corporativo y de Chile: “durante estos casi dos años que lleva Renato Giarola a la cabeza de Tottus, ha contribuido a mejorar la propuesta de valor de nuestro supermercado y la experiencia de nuestros clientes de manera significativa, lo que se ha traducido en un crecimiento rentable en Chile y Perú. Estoy seguro de que su trayectoria y foco seguirán siendo un gran aporte para llevar este negocio a su máximo potencial, ahora también desde la gestión directa de Chile”.

Giarola es gerente general Corporativo de Tottus desde el 1 de diciembre de 2023. Es brasileño, ingeniero civil y tiene más de 26 años de experiencia en el sector retail y alimentación, donde se ha desempeñado en empresas como Lojas 1A99, Dia y Grupo Pao de Acucar.

Según reportó la semana pasada Grupo Falabella, Eduardo Mizón, informó al directorio su decisión de dejar el cargo a partir del 31 de diciembre de este 2025 y la compañía había señalado que prentendía nombrar a su sucesor antes de esa fecha. Tras 33 años de trayectoria en Sodimac, desde el próximo año, Mizón comenzará una nueva etapa en su vida profesional, como director de empresas.