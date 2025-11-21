Codelco sella acuerdo con Grupo Adani para explorar proyectos de cobre en regiones de Antofagasta y Atacama

Gautam Adani, presidente del Grupo Adani, junto a Máximo Pacheco, presidente del directorio de Codelco, en el encuentro que sostuvieron en abril de este año en India.

Codelco selló un acuerdo con el Grupo Adani de India. La estatal firmó un Memorándum de Entendimiento (MoU, por su sigla en inglés) con Kutch Copper Ltd (KCL), filial de Adani Enterprises Limited, que es parte de la multinacional Grupo Adani.

El objetivo del acuerdo es explorar tres proyectos de cobre cerca de distritos mineros en Sierra Gorda y Diego de Almagro, en las regiones de Antofagasta y Atacama.

El presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, tras el acuerdo, remarcó el compromiso de la estatal con las asociaciones público-privado. “Fomentan la creación de valor y ayudan a compartir los riesgos de inversión, además de aportar a nuestra producción y desarrollo futuro.

Juntos, pretendemos aprovechar nuestra experiencia combinada para satisfacer la creciente demanda global de cobre de manera sostenible”, apuntó.

A su turno, el CEO de recursos naturales de Adani, Vinay Prakash, destacó el acuerdo con miras a potenciar el suministro de cobre en la India. “Al combinar la infraestructura de clase mundial de Adani y la experiencia inigualable de Codelco en minería de cobre, estamos creando un modelo colaborativo transfronterizo que garantizará el suministro de cobre a largo plazo para la India mientras promueve el desarrollo sostenible a nivel global”, precisó Prakash.

El acuerdo no vinculante establece condiciones con tal de que Kutch Copper Ltd realice due diligence a las iniciativas, además de aspectos comerciales para futuros posibles desarrollos. También incorpora la posibilidad de intercambio de información técnica y legal de los proyectos.

Este acuerdo concuerda con las relaciones estrechadas en abril de este año, cuando Pacheco tuvo una reunión con el presidente del Grupo Adani, Gautam Adani. Además, las partes acordaron el suministro de concentrados de cobre para la fundición del grupo en la ciudad de Munda, en India, la que se encuentra en construcción. Esta iniciativa alcanzará una capacidad de 1 millón de toneladas al año.