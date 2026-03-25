SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Renovado optimismo lleva al alza a las bolsas globales y al petróleo a retroceder bajo los US$100

    El dólar a nivel global reportó una subida durante la jornada, mientras que en Chile la divisa de EEUU se empinó en torno a $5, llegando a los $915. El Ipsa anotó un alza de 2%.

    Maximiliano VillenaPor 
    Maximiliano Villena

    Los mercados siguen optimistas respecto de las negociaciones que EEUU e Irán estarían sosteniendo de cara a desescalar el conflicto que, actualmente, tiene parcialmente cerrado el estrecho de Ormuz.

    El ánimo en los mercados va al alza a pesar de que Irán rechazó un plan estadounidense y exigió cinco condiciones para alcanzar la paz, entre las que se cuentan reparaciones económicas y el control sobre el estrecho.

    Al cierre de esta edición, el petróleo WTI caía 1% a US$91,43 por barril, mientras que el Brent - de referencia para Europa y Chile- cedía 2% hasta los US$98,2 por barril.

    Con este telón de fondo, en EEUU el índice S&P500 cerró la sesión con un alza de 0,54%, mientras que el tecnológico Nasdaq y el industrial Dow Jones subieron 0,77% y 0,66%, respectivamente.

    Más temprano en Europa, el FTSE100 de Londres saltó 1,42% y el Dax alemán rentó 1,34%.

    El Ipsa se acopló a los mercados globales y cerró con un alza relevante de 2%, terminando la jornada en 10.409,95 puntos.

    Según un informe de Renta4, la jornada fue positiva para los mercados ante el “eventual avance en conversaciones para alcanzar un acuerdo de paz en el Medio Oriente”.

    En esa línea, explicaron que EEUU estaría buscando un alto al fuego de un mes para negociar la paz con Irán, para lo cual habría diseñado un plan de 15 puntos que habría enviado a Irán cuyos detalles no se conocen, “aunque se estima que cualquier acuerdo debería incluir la reapertura del Estrecho de Ormuz”.

    Sin embargo, explicaron que, por el momento, “los hechos no respaldan las expectativas de paz: tanto Irán como Israel mantienen ataques, mientras EE.UU., planea enviar tropas (2.000 soldados) y otros países de la región (Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos) amenazan con sumarse a la guerra contra Irán si éste mantiene los ataques sobre infraestructuras críticas (energía, puertos, aeropuertos, plantas desalinizadoras)”.

    A pesar del alza en las bolsas y la caída del petróleo, el dollar index - que mide a la divisa frente a una canasta de monedas - se empinaba 0,2% a 99,4 puntos al cierre de esta edición.

    Con este escenario, en Chile el dólar subió $5,2 hasta los $915,7.

    Sebastián Castellanos, senior account manager de la app de inversiones XTB, señaló que el rango en que operó el dólar durante la jornada refleja “una fase de consolidación tras la decisión del Banco Central de mantener la tasa de interés sin cambios, en un entorno de elevada incertidumbre externa marcada por las tensiones en Medio Oriente, las que han impulsado el precio del petróleo y reactivado presiones inflacionarias globales que también estarían impactando a nivel local”.

    A su juicio, “un escenario alcista para el dólar en Chile se configuraría si se mantiene la aversión al riesgo, el petróleo continúa elevado y el dólar internacional extiende su fortaleza, lo que podría llevar al tipo de cambio hacia la zona de $927-$930 en los próximos día. Por el contrario, un escenario bajista podría materializarse si se estabiliza el contexto geopolítico, mejora el apetito por riesgo y el cobre retoma impulso, abriendo espacio para retrocesos hacia niveles de $890-$885″.

    Más sobre:MercadosIránIpsaBolsasDólarEEUU

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Iván Poduje allana su arribo al Congreso y advierte en comisión de “desorden gigantesco” en Vivienda

    Ministras Steinert y Arzola inician coordinaciones para enfrentar violencia escolar en establecimientos de la Región Metropolitana

    La Moneda se ilumina de celeste para conmemorar el Día del Niño por Nacer

    Trump encarga a Vance y Rubio misión de dialogar con Irán mientras se prevé despliegue de al menos 1.000 paracaidistas en Medio Oriente

    Filas, bocinazos y ansiedad: demanda por bencina se triplica ante el alza y estaciones refuerzan operación

    Ministra Steinert retira reglamento para implementar Ley de Seguridad Municipal y uso de pistolas taser

    Lo más leído

    1.
    Jorge Trujillo asume como jefe del SII y en su primer día pide la renuncia a tres subdirectores

    Jorge Trujillo asume como jefe del SII y en su primer día pide la renuncia a tres subdirectores

    2.
    Presidenta del Banco Central por “Estado en la quiebra”: “No es la forma de llevar el debate respecto a cuál es la situación fiscal”

    Presidenta del Banco Central por “Estado en la quiebra”: “No es la forma de llevar el debate respecto a cuál es la situación fiscal”

    3.
    Gobierno publica decreto que neutraliza esta semana el Mepco y empuja el precio de los combustibles a alzas históricas

    Gobierno publica decreto que neutraliza esta semana el Mepco y empuja el precio de los combustibles a alzas históricas

    4.
    Starlink y Entel ahora conectarán aplicaciones móviles a internet satelital: entre estas se suma Whatsapp

    Starlink y Entel ahora conectarán aplicaciones móviles a internet satelital: entre estas se suma Whatsapp

    5.
    Presidente de Viña Santa Rita por 2025: “Los resultados económicos estuvieron muy por debajo de lo esperado”

    Presidente de Viña Santa Rita por 2025: “Los resultados económicos estuvieron muy por debajo de lo esperado”

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Soy psicoanalista y así piensan las “pick me girl”

    Soy psicoanalista y así piensan las “pick me girl”

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Hasta cuándo pueden perdurar los altos precios del petróleo y el gas por la guerra en Irán, según analistas de todo el mundo

    Hasta cuándo pueden perdurar los altos precios del petróleo y el gas por la guerra en Irán, según analistas de todo el mundo

    Cómo tener una mascota afecta tu salud y cuerpo, según un reciente estudio

    Cómo tener una mascota afecta tu salud y cuerpo, según un reciente estudio

    Servicios

    Enap publica informe de precios ante histórica alza de los combustibles: ¿Cuánto sube la bencina?

    Enap publica informe de precios ante histórica alza de los combustibles: ¿Cuánto sube la bencina?

    Histórica linotipia de La Tercera es instalada en hall de la Universidad Adolfo Ibáñez

    Histórica linotipia de La Tercera es instalada en hall de la Universidad Adolfo Ibáñez

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Iván Poduje allana su arribo al Congreso y advierte en comisión de “desorden gigantesco” en Vivienda
    Chile

    Iván Poduje allana su arribo al Congreso y advierte en comisión de “desorden gigantesco” en Vivienda

    Ministras Steinert y Arzola inician coordinaciones para enfrentar violencia escolar en establecimientos de la Región Metropolitana

    La Moneda se ilumina de celeste para conmemorar el Día del Niño por Nacer

    Sergio Lehmann: “El efecto de la guerra es más bien inflacionario y bastante más acotado en actividad”
    Negocios

    Sergio Lehmann: “El efecto de la guerra es más bien inflacionario y bastante más acotado en actividad”

    Tomás Izquierdo y eventual alza de tasas este año: “Le asigno una probabilidad cercana a cero”

    Renovado optimismo lleva al alza a las bolsas globales y al petróleo a retroceder bajo los US$100

    Comer esta semilla a diario puede reducir el colesterol, según un reciente estudio
    Tendencias

    Comer esta semilla a diario puede reducir el colesterol, según un reciente estudio

    Hasta cuándo pueden perdurar los altos precios del petróleo y el gas por la guerra en Irán, según analistas de todo el mundo

    Soy psicoanalista y así piensan las “pick me girl”

    Juan José Ribera saca pecho luego del triunfo ante la UC: “Esperábamos un poquito más de presión alta”
    El Deportivo

    Juan José Ribera saca pecho luego del triunfo ante la UC: “Esperábamos un poquito más de presión alta”

    Nicolás Córdova se sincera antes de los amistosos de la Roja: “Este proceso va a tener presión por sí solo”

    La volátil UC de Garnero empieza abajo otra vez y tropieza con Ñublense por la Copa de la Liga

    Millonario fallo contra Meta y YouTube sostiene que las redes sociales pueden causar “daños personales”
    Tecnología

    Millonario fallo contra Meta y YouTube sostiene que las redes sociales pueden causar “daños personales”

    La Inteligencia Artificial ya cambió la forma en que los chilenos compran y trabajan, según un estudio de Ipsos y Google

    Aire acondicionado inteligente y ahorro de energía: los nuevos equipos de Samsung para el hogar

    El integrante que le faltó a Cream según Eric Clapton
    Cultura y entretención

    El integrante que le faltó a Cream según Eric Clapton

    La mejor banda de Inglaterra según Ritchie Blackmore

    Vuelven los magos: mira el trailer de la serie de Harry Potter

    Trump encarga a Vance y Rubio misión de dialogar con Irán mientras se prevé despliegue de al menos 1.000 paracaidistas en Medio Oriente
    Mundo

    Trump encarga a Vance y Rubio misión de dialogar con Irán mientras se prevé despliegue de al menos 1.000 paracaidistas en Medio Oriente

    EE.UU. afirma que en dos días sacó de Venezuela US$100 millones en oro

    EE.UU. mata a cuatro hombres a bordo de una supuesta narcolancha en aguas del Caribe

    Gnocchi de matcha
    Paula

    Gnocchi de matcha

    Wenüy: la red de voluntarios que acompaña en residencias

    Hablemos de amor: A los 30, cuando por fin llegué a titularme