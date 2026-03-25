Renovado optimismo lleva al alza a las bolsas globales y al petróleo a retroceder bajo los US$100

Los mercados siguen optimistas respecto de las negociaciones que EEUU e Irán estarían sosteniendo de cara a desescalar el conflicto que, actualmente, tiene parcialmente cerrado el estrecho de Ormuz.

El ánimo en los mercados va al alza a pesar de que Irán rechazó un plan estadounidense y exigió cinco condiciones para alcanzar la paz, entre las que se cuentan reparaciones económicas y el control sobre el estrecho.

Al cierre de esta edición, el petróleo WTI caía 1% a US$91,43 por barril, mientras que el Brent - de referencia para Europa y Chile- cedía 2% hasta los US$98,2 por barril.

Con este telón de fondo, en EEUU el índice S&P500 cerró la sesión con un alza de 0,54%, mientras que el tecnológico Nasdaq y el industrial Dow Jones subieron 0,77% y 0,66%, respectivamente.

Más temprano en Europa, el FTSE100 de Londres saltó 1,42% y el Dax alemán rentó 1,34%.

El Ipsa se acopló a los mercados globales y cerró con un alza relevante de 2%, terminando la jornada en 10.409,95 puntos.

Según un informe de Renta4, la jornada fue positiva para los mercados ante el “eventual avance en conversaciones para alcanzar un acuerdo de paz en el Medio Oriente”.

En esa línea, explicaron que EEUU estaría buscando un alto al fuego de un mes para negociar la paz con Irán, para lo cual habría diseñado un plan de 15 puntos que habría enviado a Irán cuyos detalles no se conocen, “aunque se estima que cualquier acuerdo debería incluir la reapertura del Estrecho de Ormuz”.

Sin embargo, explicaron que, por el momento, “los hechos no respaldan las expectativas de paz: tanto Irán como Israel mantienen ataques, mientras EE.UU., planea enviar tropas (2.000 soldados) y otros países de la región (Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos) amenazan con sumarse a la guerra contra Irán si éste mantiene los ataques sobre infraestructuras críticas (energía, puertos, aeropuertos, plantas desalinizadoras)”.

A pesar del alza en las bolsas y la caída del petróleo, el dollar index - que mide a la divisa frente a una canasta de monedas - se empinaba 0,2% a 99,4 puntos al cierre de esta edición.

Con este escenario, en Chile el dólar subió $5,2 hasta los $915,7.

Sebastián Castellanos, senior account manager de la app de inversiones XTB, señaló que el rango en que operó el dólar durante la jornada refleja “una fase de consolidación tras la decisión del Banco Central de mantener la tasa de interés sin cambios, en un entorno de elevada incertidumbre externa marcada por las tensiones en Medio Oriente, las que han impulsado el precio del petróleo y reactivado presiones inflacionarias globales que también estarían impactando a nivel local”.

A su juicio, “un escenario alcista para el dólar en Chile se configuraría si se mantiene la aversión al riesgo, el petróleo continúa elevado y el dólar internacional extiende su fortaleza, lo que podría llevar al tipo de cambio hacia la zona de $927-$930 en los próximos día. Por el contrario, un escenario bajista podría materializarse si se estabiliza el contexto geopolítico, mejora el apetito por riesgo y el cobre retoma impulso, abriendo espacio para retrocesos hacia niveles de $890-$885″.