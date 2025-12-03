VOTA INFORMADO por $1100
    Gobierno acusa deficiente entrega de datos de transmisoras en proceso para fijación de tarifas eléctricas

    El Ministerio de Energía señaló que según el informe del Coordinador Eléctrico que será presentado el viernes prácticamente la totalidad de los datos informados por las empresas estarían incompletos o no están correctamente respaldados.

    Por 
    Patricia San Juan
    El biministro de Energía y Economía, Álvaro García. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    En medio de la polémica generada luego que se conociera el sobre cobro en las tarifas eléctricas producto de la mayor valoración que hizo la transmisora Transelec de sus activos, el Ministerio de Energía informó que decidió citar a las empresas de transmisión eléctrica a una reunión este viernes con el objeto de que entreguen información adicional para establecer la valoración de sus activos.

    “El Ministerio de Energía, en pos de velar por el buen funcionamiento del sistema eléctrico nacional y mantener informada a la ciudadanía, señala lo siguiente: la Comisión Nacional de Energía (CNE) el 9 de enero de este año solicitó al Coordinador Eléctrico Nacional iniciar un estudio sobre la base de datos para valorizar los activos de todas las empresas de transmisión en el período 2020-2023″, dijo en un comunicado.

    Asimismo indicó que el Ministerio de Energía fue informado por la CNE de los resultados parciales de ese informe, que el Coordinador entregará formalmente este viernes a dicho organismo.

    “El estudio indica que, de los datos informados por las empresas, existen valores que se alejan de los datos estándar de las instalaciones. Además, prácticamente la totalidad de los datos revisados estarían incompletos o no están correctamente respaldados lo que impide una cuantificación”, afirmó.

    Además dijo que “el gobierno expresa su más profunda preocupación por la deficiente información aportada por las empresas, pues restan transparencia y generan desconfianza en un proceso tan relevante para la ciudadanía como es la fijación de tarifas de la electricidad”.

    Añadió que dado que es responsabilidad legal de las empresas proporcionar información completa, oportuna y adecuadamente respaldada, la autoridad evaluará los distintos cursos de acción que existen para corregir esta situación, mandatando las auditorías pertinentes y aplicando las sanciones cuando corresponda.

    Pero aclaró que “independiente de las distintas medidas a adoptar el biministro de Energía y Economía, Álvaro García, ha decidido citar a las empresas transmisoras a una reunión el viernes, con posterioridad a la entrega del informe completo por parte del Coordinador eléctrico a la CNE y hace un llamado inmediato a las empresas a reportar, de manera urgente, los datos que permitan otorgar certeza a este proceso de fijación tarifaria”.

    El comunicado agrega que el biministro García ha llevado adelante varias acciones para proteger a la ciudadanía y dar mayor certeza al proceso de fijación de tarifas.

    En lo primero, dice, se envió a Contraloría General de la República el nuevo decreto tarifario que contempla la devolución de los sobrecostos por el cobro del IPC en el caso de las generadoras, y está próximo a publicar el Informe Técnico Definitivo referente a las transmisoras.

    En el segundo punto, el Ministerio solicitó al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) un estudio para proponer un mecanismo de remuneración de la transmisión y revisar las alternativas para valorizar los activos; y se constituirá una mesa transversal de trabajo para reevaluar los perfeccionamientos al proceso tarifario y dejar como legado a la siguiente administración.

    Acuerdo con Transelec

    En octubre de 2024 Transelec se autodenunció ante las autoridades gubernamentales reconociendo un error de US$115 millones en el cálculo de sus activos. Ello provocó la salida del entonces ministro de Energía, Diego Pardow, quien enfrentó una acusación constitucional que finalmente fue rechazada.

    El 20 de octubre, el recién asumido biministro García reveló que, además del error metodológico notificado por la CNE de US$115 millones, Transelec también presentaba otro cobro extra de US$130 millones.

    Tras esto, la semana pasada El gobierno y Transelec sellaron un protocolo con Transelec para la restitución de los cobros en exceso de las tarifas eléctricas. Así lo detalla un documento del 24 de octubre de este año, firmado por el biministro de Economía y Energía, Álvaro García, el secretario ejecutivo (s) de la Comisión Nacional de Energía (CNE), Mauricio Funes, y el gerente general de Transelec, Arturo Le Blanc Cerda.

    El documento al que tuvo acceso Pulso, indica que Transelec renunciará a la fracción del Valor Anual de Transmisión por Tramo (VATT), que representa la suma de la totalidad de los montos netos cobrados en exceso desde el inicio de la vigencia del Decreto 7T de 2022. Este último corresponde al proceso de fijación tarifaria 2020-23. Así, estos montos serán descontados del cargo único de transmisión (CUT), aplicables para el primer semestre de 2026.

    De acuerdo al documento firmado por el Ministerio de Energía, Transelec y la CNE, este último organismo rectificará de manera consistente el Informe Técnico Definitivo de Valoración correspondiente, para la modificación posterior del decreto 7T-2022 por parte del Ministerio de Energía. Así, el decreto modificado, que será emitido por el ministerio, reemplazará el decreto 7T de 2022, vinculado con la valorización de activos de Transelec.

