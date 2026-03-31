Gobierno de Boric registró un desempleo promedio de 8,4% en su periodo y se crearon más de 700 mil empleos

El mercado laboral no logra repuntar. Si bien tampoco hay un deterioro mayor a lo que se ha mostrado durante el último año, las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) correspondientes al trimestre diciembre 2025-febrero 2026 revelaron noticias no muy auspiciosas.

En el período la tasa de desempleo se ubicó en 8,3%, siendo menor en 0,1 punto porcentual en relación al mismo período del año pasado, mientras que si se compara con el trimestre inmediatamente anterior la tasa se mantuvo.

De acuerdo al INE, el resultado se dio en un contexto en que “el alza de la fuerza de trabajo (1,0%) fue levemente menor a la presentada por las personas ocupadas (1,0%)”, mientras que las personas desocupadas aumentaron 0,3%, incididas por quienes buscan trabajo por primera vez.

En cuanto a la creación de empleo, el INE reportó que se crearon 94.760 nuevos puestos de trabajo, lo que se traduce en un alza de 1,01% anual, siendo el menor incremento desde mayo-julio del 2025.

Las tasas de participación y ocupación se situaron en 62,3% y 57,1%, respectivamente, sin variación respecto al mismo período del año anterior. La población fuera de la fuerza de trabajo, en tanto, aumentó 0,8%, influida por las personas inactivas potencialmente activas (8,1%) e iniciadoras (0,6%).

El desempleo femenino volvió a bajar. En el trimestre diciembre-febrero 2026, su tasa de desocupación se situó en 9%, decreciendo 0,3 pp. interanualmente, producto del aumento de 2,1% de la fuerza de trabajo, menor al de 2,4% registrado por las mujeres ocupadas. Mientras las desocupadas se contrajeron 0,7%, incididas por las cesantes (-0,7%) y aquellas que buscan trabajo por primera vez (-0,7%).

Las tasas de participación y ocupación se situaron en 53,3% y 48,5%, incrementándose en 0,6 pp. y 0,7 pp., en cada caso. Las mujeres fuera de la fuerza de trabajo descendieron 0,5%, influidas únicamente por las inactivas habituales.

Ministro del Trabajo califica de preocupante tasa de desempleo

En cambio, para los hombres, la tasa de desocupación fue de 7,8%, creciendo 0,1 pp. en un año. Esto a raíz del alza de 0,1% de la fuerza de trabajo, y la nula variación presentada por los hombres ocupados en el período.

Al mismo tiempo, los desocupados aumentaron 1,2%, incididos únicamente por aquellos que buscan trabajo por primera vez (26,9%). Por su parte, las tasas de participación y ocupación se situaron en 71,7% y 66,1%, cada una, decreciendo 0,6 pp. en ambos casos.

Los hombres fuera de la fuerza de trabajo, en tanto, aumentaron 3%, influidos por los inactivos potencialmente activos e inactivos habituales.

En el reporte también se informó que las personas ocupadas informales aumentaron 2,8%, incididas tanto por las mujeres (5,1%) como por los hombres (1,0%). Según el sector económico, el ascenso se debió, principalmente, a alojamiento y servicio de comidas (20,7%) y comercio (3,3%).

De esta manera, la tasa de ocupación informal se situó en 26,5%, con un incremento de 0,4 pp. en un año. En tanto, en las mujeres y en los hombres la tasa consignada fue de 28,0% y 25,4%, con variaciones de 0,7 pp. y 0,2 pp., respectivamente.

Para los expertos la debilidad del mercado laboral sigue estando puesta en el empleo asalariado formal. “Claramente el componente que está empujando el carro para abajo es el empleo asalariado formal en el sector privado, con una destrucción anual de más de 53 mil”, afirma el director del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales (OCEC-UDP), Juan Bravo.

Sin embargo, para Bravo, “lo más grave del reporte es el desplome de casi 155 empleos asalariados formales en el segmento de las micro, pequeña y mediana empresa privada. El desplome es tan grande que no se observaba una caída interanual de esta magnitud desde el trimestre noviembre 2020-enero 2021, lo que da cuenta de las dificultades que está presentando este segmento de empresas para generar empleo”.

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Balance de la administración pasada

Con estos resultados, se da cuenta de que el gobierno de Gabriel Boric entregó su mandato con una tasa de desempleo promedio de 8,4%. Asimismo, con este registro la desocupación completó 38 meses en 8% o más y durante el gobierno del Presidente Gabriel Boric se crearon 722. 982 ocupaciones. “Para calcularlo se toma la diferencia entre el trimestre diciembre 2025-febrero 2026 y el trimestre diciembre 2021-febrero 2022. En ese periodo el empleo aumentó en 722.982. De ellos 644.228 fueron formales y 78.755 fueron informales”, explica Juan Bravo.

Bravo asevera que, aunque durante el periodo se crearon 357.068 empleos asalariados formales en el sector privado a nivel general, el empleo asalariado formal en las micro y pequeña empresa se redujo en 4.263 y si se consideran las micro, pequeña y mediana empresa, el aumento durante el periodo fue de apenas 21.828. “De esta manera, aunque durante la administración del presidente Boric se creó empleo asalariado formal en la gran empresa privada, en las empresas de menor tamaño este tipo de empleo virtualmente se paralizó”.

La visión del gobierno

Desde el gobierno, el ministro del Trabajo, Tomás Rau, afirmó que “estas cifras son bastante preocupantes. Como gobierno nos hemos planteado como una meta principal generar, crear más y mejor empleo, empleo formal, con cotizaciones”, comentó el secretario de Estado en un punto de prensa tras informar las cifras laborales del último periodo medido por el INE.

El secretario de Estado calificó el momento como una “emergencia laboral”. En ese sentido, indicó que “sabemos que los empleos no se generan espontáneamente. Nosotros necesitamos recuperar la economía (...) Aún no recuperamos los niveles de ocupación que había antes de la pandemia (...) Estamos a 180.000 empleos de alcanzar esa meta. Entonces la situación es bien preocupante”, agregó. Por lo mismo, anticipó que los detalles de la propuesta de la creación de un subsidio a la contratación, “se anunciará próximamente”.

El secretario de Estado también justificó su mensaje de preocupación y emergencia apelando a que “son más de 860.000 personas que buscan un empleo hoy día y no lo tienen. Entonces, como gobierno, tenemos que actuar con toda la fuerza para recuperar la economía y generar más puestos de trabajo. Son 38 meses consecutivos con una tasa de desempleo de 8%”.

¿Se puede bajar la desocupación a 6%?

Una de las metas que se autoimpuso el gobierno de José Antonio Kast, y en particular su ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, es reducir la tasa de desempleo a 6% hacia el final de su período.

Desde que se tiene registro, Chile estuvo solo una vez cerca del 6% de desocupación nacional. Ese año fue el 2013, donde el promedio de desempleo fue de un 6,1% y se crearon más de 978 mil empleos, con un Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec) creciendo 3,3% en doce meses y al cierre del primer gobierno de Sebastián Piñera. Se trata de un año en el que culminó un superciclo de altos precios y ganancias récord para la minería iniciado en 2005 y que se tradujo en ingresos excepcionales para el sector.

06 Mayo 2025 Construccion , Trabajadores, empleo, cemento. Foto: Andres Perez Andres Perez

La economista de Clapes UC, Carmen Cifuentes, plantea que “lo primero que debe hacer Quiroz es dar señales de que los costos laborales no van a seguir aumentando, especialmente para el sector privado. Algo que diga va a haber una estabilidad regulatoria para que las empresas como que se deshagan, entre comillas, de esa incertidumbre que existió durante los últimos cuatro años”.

Pero esa tarea no será nada de fácil considerando el punto de partida, que según los expertos es complejo. Cristián Duarte, exdirector de la Bolsa Nacional de Empleo, afirma que “recibe un mercado débil, estancado y con desempleo alto comparado con épocas previas a la pandemia”.

Para David Bravo, director del Centro de Estudios Longitudinales de la UC, la meta es desafiante: “Llevamos algo así como 6 años, 72 meses, con una tasa que no hemos recuperado la situación prepandemia. Todavía faltan 180.000 empleos para recuperar la situación prepandemia. Y cuando miramos el otro indicador, que es la tasa de desocupación, la tasa desocupación es 8,3%, que es una tasa, de nuevo, llevamos más de tres años, 38 meses seguidos, con una tasa de sobre del 8%”, explica.

Para lograr que la tasa de desempleo baje a 6% no será fácil. Para calcularlo se deben establecer supuestos. “Si la fuerza laboral creciera al 1,1% promedio anual, que es el mismo valor que creció en 2025, se tendrían que crear 694 mil empleos más hacia 2029 respecto a 2025 para llegar a una tasa de desempleo del 6%”, sostiene Juan Bravo.

No obstante, el economista plantea un escenario alternativo: “Si la fuerza laboral crece al 2% promedio anual, que es lo que creció en 2019, se requerirían alrededor de 1.058.000 empleos más en 2029 respecto a lo observado en 2025 para lograr una tasa de desempleo del 6%”.

David Bravo se suma al debate y señala que “actualmente se requieren 180 mil empleos para recuperar la tasa de ocupación previa a la pandemia, pero considerando el aumento previsto para la población en edad de trabajar y la baja a una tasa de desempleo de 6%, se requerirían del orden de 650 mil empleos adicionales en el periodo”.