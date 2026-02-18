Gobierno de presidente electo Kast define a futuros asesores clave del Ministerio de Hacienda

A menos de un mes del inicio del nuevo de gobierno de José Antonio Kast, siguen las definiciones de los integrantes de los equipos que asesorarán a los ministros.

Así en el Ministerio de Hacienda, que será encabezado por Jorge Quiroz, ya están los nombres de dos puestos claves: los asesores de macroeconomía y mercado de capitales.

Según informaron desde el equipo del presidente electo en el primer caso asumirá el economista de LarrainVial, Alejandro Guin-Po, mientras que en el segundo el elegido fue el socio de Econsult, Eugenio Symon.

De acuerdo a su perfil de Linkedin, Guin-Po es ingeniero comercial y magister en economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC). Se integró a LarrainVial en junio de 2019, donde actualmente ocupa el cargo de Asset Allocation Macro Strategist.

Además en 2025 fue miembro de los Comités de Consultivos del Producto Interno Bruto (PIB) no minero tendencial y del precio de referencia del cobre, grupo de expertos que asesora al Ministerio de Hacienda en dos parámetros fundamentales para la elaboración del proyecto de ley de Presupuesto, en esta ocasión para el erario de 2026.

También es profesor en la Pontificia Universidad Católica y la Universidad de Los Andes y director en Chile Se Educa.

Eugenio Symon

Coordinador del mercado de capitales

En tanto el nuevo coordinador del mercado de capitales, Eugenio Symon, cuenta con más de 30 años de experiencia en el mercado financiero.

Comenzó su carrera como docente y director de la Escuela de Economía y Administración de la Universidad de Chile (1988 – 1990) y luego fue gerente de Inversiones de Santander Seguros y Bansander AFP (1990 – 1993). A continuación, se desempeñó como managing director de la Tesorería y Finanzas corporativas de Chase Manhattan Bank (1993 – 2000).

Entre 2001 y 2004 participó como socio de Asesorías BMS y luego asumió el cargo de gerente de Inversiones de Banchile Corredores de Bolsa y AGF (2004 – 2010).

Actualmente, es socio de Econsult y se dedica principalmente a la asesoría y gestión de inversiones para personas y familias, según se detalla en la página web de la entidad.