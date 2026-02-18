SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Gobierno de presidente electo Kast define a futuros asesores clave del Ministerio de Hacienda

    El economista de LarrainVial, Alejandro Guin-Po, será el nuevo coordinador macroeconómico, y el socio de Econsult, Eugenio Symon, encabezará el área de mercado de capitales.

    Por 
    Patricia San Juan
    Alejandro Guin-Po.

    A menos de un mes del inicio del nuevo de gobierno de José Antonio Kast, siguen las definiciones de los integrantes de los equipos que asesorarán a los ministros.

    Así en el Ministerio de Hacienda, que será encabezado por Jorge Quiroz, ya están los nombres de dos puestos claves: los asesores de macroeconomía y mercado de capitales.

    Según informaron desde el equipo del presidente electo en el primer caso asumirá el economista de LarrainVial, Alejandro Guin-Po, mientras que en el segundo el elegido fue el socio de Econsult, Eugenio Symon.

    De acuerdo a su perfil de Linkedin, Guin-Po es ingeniero comercial y magister en economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC). Se integró a LarrainVial en junio de 2019, donde actualmente ocupa el cargo de Asset Allocation Macro Strategist.

    Además en 2025 fue miembro de los Comités de Consultivos del Producto Interno Bruto (PIB) no minero tendencial y del precio de referencia del cobre, grupo de expertos que asesora al Ministerio de Hacienda en dos parámetros fundamentales para la elaboración del proyecto de ley de Presupuesto, en esta ocasión para el erario de 2026.

    También es profesor en la Pontificia Universidad Católica y la Universidad de Los Andes y director en Chile Se Educa.

    Eugenio Symon

    Coordinador del mercado de capitales

    En tanto el nuevo coordinador del mercado de capitales, Eugenio Symon, cuenta con más de 30 años de experiencia en el mercado financiero.

    Comenzó su carrera como docente y director de la Escuela de Economía y Administración de la Universidad de Chile (1988 – 1990) y luego fue gerente de Inversiones de Santander Seguros y Bansander AFP (1990 – 1993). A continuación, se desempeñó como managing director de la Tesorería y Finanzas corporativas de Chase Manhattan Bank (1993 – 2000).

    Entre 2001 y 2004 participó como socio de Asesorías BMS y luego asumió el cargo de gerente de Inversiones de Banchile Corredores de Bolsa y AGF (2004 – 2010).

    Actualmente, es socio de Econsult y se dedica principalmente a la asesoría y gestión de inversiones para personas y familias, según se detalla en la página web de la entidad.

    Más sobre:HaciendaMinisterio de HaciendaAlejandro Guin-PoEugenio Symon

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Defensa rechaza existencia de “amarres” en Subsecretaría de FF.AA. y tilda cuestionamientos de “incomprensibles”

    Raíces limitadas y posible impacto de remodelaciones: las causas tras la caída fatal de árbol en Valparaíso

    Futuras autoridades del gobierno de Kast se reúnen para planificar reconstrucción tras incendios en Ñuble y Biobío

    Gobierno no incluye a Maratué en sesión del Comité de Ministros y proyecto quedaría para la administración de Kast

    Poduje defiende a alcalde de Penco tras críticas de Orellana y acusa al gobierno de no asumir responsabilidades en la reconstrucción

    Vallejo critica que “todo se lea como un amarre” y llama al siguiente gobierno a “cuidar el tono”

    Lo más leído

    1.
    Tribunal declara quiebra de Mauricio Pinilla por deudas que suman $1.670 millones y enfrenta demanda de liquidador

    Tribunal declara quiebra de Mauricio Pinilla por deudas que suman $1.670 millones y enfrenta demanda de liquidador

    2.
    Gobierno da inicio al pago del Aporte Familar Permanente 2026

    Gobierno da inicio al pago del Aporte Familar Permanente 2026

    3.
    Los informes de ChileActores que respaldan la millonaria demanda contra Amazon

    Los informes de ChileActores que respaldan la millonaria demanda contra Amazon

    4.
    CEO de Millicom, nuevo dueño de Telefónica en Chile: “Venimos a invertir a largo plazo, venimos a quedarnos”

    CEO de Millicom, nuevo dueño de Telefónica en Chile: “Venimos a invertir a largo plazo, venimos a quedarnos”

    5.
    Grupo Luksic duplica los dividendos que recibirá por Antofagasta PLC: más de US$400 millones

    Grupo Luksic duplica los dividendos que recibirá por Antofagasta PLC: más de US$400 millones

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué son los Therian, el curioso fenómeno viral de las redes sociales

    Qué son los Therian, el curioso fenómeno viral de las redes sociales

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Recorrer Chile en tren: las 10 rutas para viajar por el país este verano

    Recorrer Chile en tren: las 10 rutas para viajar por el país este verano

    Semana sofocante en Santiago: hasta 36 °C en estas comunas de la Región Metropolitana

    Semana sofocante en Santiago: hasta 36 °C en estas comunas de la Región Metropolitana

    Servicios

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo hoy por el ATP de Río de Janeiro

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo hoy por el ATP de Río de Janeiro

    Dónde y a qué hora ver a Olympiacos vs. Bayer Leverkusen por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Olympiacos vs. Bayer Leverkusen por la Champions League

    Defensa rechaza existencia de “amarres” en Subsecretaría de FF.AA. y tilda cuestionamientos de “incomprensibles”
    Chile

    Defensa rechaza existencia de “amarres” en Subsecretaría de FF.AA. y tilda cuestionamientos de “incomprensibles”

    Raíces limitadas y posible impacto de remodelaciones: las causas tras la caída fatal de árbol en Valparaíso

    Futuras autoridades del gobierno de Kast se reúnen para planificar reconstrucción tras incendios en Ñuble y Biobío

    Gobierno de presidente electo Kast define a futuros asesores clave del Ministerio de Hacienda
    Negocios

    Gobierno de presidente electo Kast define a futuros asesores clave del Ministerio de Hacienda

    Gobierno no incluye a Maratué en sesión del Comité de Ministros y proyecto quedaría para la administración de Kast

    Andrónico Luksic en clave vacaciones: destaca paisajes de la Patagonia chilena durante un recorrido en bicicleta

    Quién era Cass Lacelle, la estrella de un reality estadounidense que falleció a los 34 años
    Tendencias

    Quién era Cass Lacelle, la estrella de un reality estadounidense que falleció a los 34 años

    Qué se sabe de Robert Dorgan, atacante del tiroteo en Rhode Island que también usaba el nombre Roberta Esposito

    Los hijos de los trabajadores de Chernobyl tienen mutaciones en su ADN, según un reciente estudio

    Club Brujas rescata un empate como local ante Atlético de Madrid en uno de los partidazos de la Champions
    El Deportivo

    Club Brujas rescata un empate como local ante Atlético de Madrid en uno de los partidazos de la Champions

    En vivo: O’Higgins está venciendo a Bahia en la ida de la fase 2 de la Copa Libertadores

    Óscar Opazo acuerda su arribo como flamante refuerzo de Everton

    Review del Kingston Dual Portable SSD de 1TB: navaja suiza
    Tecnología

    Review del Kingston Dual Portable SSD de 1TB: navaja suiza

    1 de cada 3 chilenos sigue en modo teletrabajo: cómo armar el “setup” perfecto para hacer home office

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Flea confirma que Red Hot Chili Peppers trabajan nueva música en la casa de John Frusciante
    Cultura y entretención

    Flea confirma que Red Hot Chili Peppers trabajan nueva música en la casa de John Frusciante

    Rey del Ring llega al streaming: dónde ver la película con Marko Zaror y Benjamín Vicuña

    Bad Bunny a la pantalla: protagonizará su primera película dirigida por Residente y con Edward Norton y Javier Bardem

    La agenda de nueve puntos entre Chile y Bolivia tras la asunción de Kast
    Mundo

    La agenda de nueve puntos entre Chile y Bolivia tras la asunción de Kast

    La alternativa de Canadá a la Doctrina Trump para las Américas

    Guía para entender la inestabilidad política en Perú: ocho presidentes en una década

    Apps para bajar de peso: ¿Autocuidado u obsesión corporal?
    Paula

    Apps para bajar de peso: ¿Autocuidado u obsesión corporal?

    Tips de Jandi Gardiazabal para atreverse a tejer jacquard

    Crema de choclo y albahaca con camarones