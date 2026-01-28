SUSCRÍBETE POR $1100
    “La libertad de permiso, el legítimo retorno y la dignidad para quien emprende”: las claves de Jorge Quiroz en Hacienda

    El próximo ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, presentó los lineamientos para impulsar la economía en Chile en el marco del foro de la CAF realizado en Panamá.

    Emiliano Carrizo 
    Emiliano Carrizo

    En su primera exposición como ministro de Hacienda confirmado públicamente, Jorge Quiroz planteó los lineamientos que tiene para impulsar la economía de Chile, donde el principal tema fue el crecimiento.

    “El crecimiento es un tema central porque al final con crecimiento se resuelve todo y sin crecimiento no se resuelve nada", dijo Quiroz en el marco de su participación en el panel “La agenda de crecimiento: inversión, productividad y transformación productiva”. Un encuentro que se dio en el marco del Foro Económico Internacional 2026 de la CAF–Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, que se desarrolla en Panamá.

    Frente a sus pares de Perú, Trinidad y Tobago y Granada, Quiroz planteó que su plan para impulsar la economía no es novedoso y responde a la historia de la humanidad, principalmente a “la revolución escocesa de hace 250 años, (donde) se descubrió que eran los que hacían crecer”. Así, Quiroz planteó que son tres ejes claves: “La libertad de permiso, el legítimo retorno y la dignidad para quien emprende”.

    El próximo ministro de Hacienda, Jorge Quiroz; Azucena Miralles, ministra de Economía y Finanzas de Perú; Felipe Larraín (moderador); Dennis Cornwall, ministro de Finanzas de Granada; y Davendranath Tancoo, ministro de Finanzas de Trinidad y Tobago.

    “Tiene libertad de permiso, que es la libertad de cada empresario, de cada ciudadano de inventar un negocio, de inventar un nuevo contrato”, explicó.

    Además, el futuro secretario de Estado, Jorge Quiroz, comentó que el “legítimo retorno” tiene relación con “una base tributaria que permita a la persona soñar con enriquecerse, soñar con ganar dinero y que no se lo lleve todo el Estado”.

    Mientras que, respecto a la dignidad para quien emprende, dijo que tiene relación con “estar en un ambiente donde emprender y hacer empresa sea reconocido”.

    En Chile esas tres cosas las hemos erosionado a lo largo de los últimos 30 años y con mucha fuerza en los últimos 15. Hemos ido plagando la economía de marañas regulatorias y de permiso en todos los ámbitos. Hemos ido cargando a los ciudadanos y a las empresas con impuestos y, finalmente, allí donde ha ocurrido un debate, se ha buscado denostar a la actividad privada y empresarial”, estimó Quiroz.

    Ante este contexto, el próximo secretario de Estado estimó que se “mató” a los tres ejes que hacen crecer al país y que ahora hay que “revivirlos”. Claves que, según el próximo ministro de Hacienda, van más allá de las condiciones que existen.

    “El crecimiento no está en el materialismo, no está en que haya cobre o no. Si no hay cobre, vamos a inventar otra cosa. Está en las personas y en cómo se organizan nuestras sociedades para privilegiar sus recursos”, dijo.

    Otros dardos del economista tuvieron relación con la situación del presupuesto del Estado: “Chile también tiene desafíos fiscales menores todavía en comparación con casos más extremos, pero con una tendencia muy preocupante y claramente una explicación bien profunda es el crecimiento. (...) siguió gastando a un cierto ritmo que ya no se condice con lo que el país crece.

    La hoja de ruta

    Sobre el camino para implementar sus tres ejes, el futuro secretario de Estado apuntó a la tramitación de proyectos de inversión. “Chile tiene un sistema bastante sofisticado de evaluación ambiental que quiero decir que no lo vamos a cambiar, pero sí lo vamos a administrar racionalmente”, dijo.

    “En Chile existen US$12.000 millones de proyectos ya aprobados ambientalmente y técnicamente, pero que han sido objeto de algún tipo de reclamación que se tiene que resolver administrativamente por el Ejecutivo y no ha sido resuelto. Esos son casi cuatro puntos de inversión sobre el producto que están ahí guardados”, planteó a modo de ejemplo.

    Otro caso fue de malas regulaciones en el tema de la construcción, “que, según nuestra estimación, eleva los costos de construcción en un 10-15%”, y que se va a solucionar por la vía reglamentaria. De esta forma, el secretario de Estado reiteró su plan para generar más densificación de población en zonas cercanas como las líneas del Metro de Santiago.

    “Chile se vanagloria, con justa razón, de tener la línea de metro más grande de América Latina, pero las últimas líneas de metro llegan a lugares donde hay casas con piscina y cada línea apuesta US$100 millones de dólares el kilómetro”, dijo el secretario de Estado.

    Así, el secretario de Estado reiteró la necesidad de permitir construir edificios cerca de las líneas de Metro. “En ningún país llega una línea de metro a un lugar que no está densificado, que no tiene construcción en altura. Y eso es por regulaciones”, dijo.

    El próximo secretario de Estado apuntó a que casos como la planificación de las últimas líneas de Metro y la falta de permisos para construir más edificios en la zona generan “rentabilidad negativa” de la inversión del Estado.

    “En Chile, la inversión pública en muchas ciudades ha tenido rentabilidad negativa. Incluso una inversión que uno dice positiva, como en hospitales. Yo he hecho los chequeos. Hay hospitales que costaron US$400 millones y podrían costar US$200 millones. Y no porque alguien se avivó, digamos, sino porque fueron diseñados para que duraran 200 años y bastaba con que hubiesen durado 50″, dijo.

    La certidumbre

    Otro aspecto que resaltó como el futuro ministro de Hacienda para impulsar la economía, vía inversiones, es la certidumbre.

    Ante este contexto, Quiroz planteó restituir un mecanismo similar al DL 600, promulgado en 1993 y derogado el 2016, que regulaba el ingreso de capitales extranjeros y garantizaba temas como repatriación de capitales y utilidades e invariabilidad tributaria, entre otros temas.

    Uno se sorprende cuando conversa con inversionistas y le dicen: ‘Mira, muy interesante el norte de Chile, excelente lugar para hacer centros de datos, inversiones para inteligencia artificial deslocalizadas, perfecto, pero la seguridad, la seguridad a la integridad física’. Entonces, seguridad, seguridad, seguridad”, añadió como factor para atraer inversiones.

