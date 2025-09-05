Gobierno descarta declarar feriado irrenunciable el 20 de septiembre

Luego que la diputada Camila Musante (Ind-PPD) entregara esta mañana una carta en el Ministerio de Hacienda solicitando al ministro Nicolás Grau que patrocine el proyecto de declara feriado irrenunciable el 20 de septiembre, el secretario de Estado reiteró el rechazo del gobierno a la medida.

“Nosotros siempre hemos planteado que una discusión de ese tipo tiene que considerar los distintos efectos económicos que podría tener”, dijo Grau.

Agregó que “también es una discusión que hay que hacer con tiempo y creemos que dados los días que quedan para ese sábado, no consideramos que exista suficiente tiempo como para una discusión”.

La solicitud de Musante se da luego que fuera rechazada en el Congreso por inadmisible la propuesta de la parlamentaria de establecer como feriado el miércoles 17 de septiembre.