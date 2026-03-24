Gobierno extiende ayudas paliativas por alza de combustibles a furgones escolares

En la discusión del proyecto que busca compensar el alza de los precios de combustibles se incluyó un nuevo beneficiario: los buses escolares. En la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, accedió a la solicitud.

Así, en medio de la tramitación, el Ministerio de Hacienda incluyó en indicación a estos nuevos beneficiarios y replicó el texto asociado al beneficio para los taxistas.

De esta forma, para los buses escolares aplica que, por un plazo de seis meses, recibirán un bono de $100.000.

“El bono mensual se pagará por el Instituto de Previsión Social, una vez emitida la resolución que contenga la nómina de pagos del inciso siguiente, a través de los medios electrónicos contratados de conformidad a lo dispuesto en el artículo 10 de la ley N° 21.550″, dice el proyecto original.

En el caso de los taxistas, los beneficiarios se basan en quienes se encuentren inscritos en el Registro Nacional de Servicios de Transportes de Pasajeros.

“Extender el mismo beneficio que se está dando a taxis, taxis colectivos, a los buses escolares. Está dentro de nuestra capacidad”, dijo el ministro de Hacienda, Jorge Quirzo, en la comisión.

El proyecto fue aprobado por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y pasa a la sala, que revisará el proyecto esta tarde. La iniciativa cuenta con discusión inmediata, lo que da un plazo de seis días para que la iniciativa sea despachada.