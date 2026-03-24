SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Gobierno extiende ayudas paliativas por alza de combustibles a furgones escolares

    El beneficio para los transportistas escolares será el similar al que se propuso para los taxis y colectivos.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    buses escolares furgones escolares

    En la discusión del proyecto que busca compensar el alza de los precios de combustibles se incluyó un nuevo beneficiario: los buses escolares. En la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, accedió a la solicitud.

    Así, en medio de la tramitación, el Ministerio de Hacienda incluyó en indicación a estos nuevos beneficiarios y replicó el texto asociado al beneficio para los taxistas.

    De esta forma, para los buses escolares aplica que, por un plazo de seis meses, recibirán un bono de $100.000.

    “El bono mensual se pagará por el Instituto de Previsión Social, una vez emitida la resolución que contenga la nómina de pagos del inciso siguiente, a través de los medios electrónicos contratados de conformidad a lo dispuesto en el artículo 10 de la ley N° 21.550″, dice el proyecto original.

    En el caso de los taxistas, los beneficiarios se basan en quienes se encuentren inscritos en el Registro Nacional de Servicios de Transportes de Pasajeros.

    “Extender el mismo beneficio que se está dando a taxis, taxis colectivos, a los buses escolares. Está dentro de nuestra capacidad”, dijo el ministro de Hacienda, Jorge Quirzo, en la comisión.

    El proyecto fue aprobado por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y pasa a la sala, que revisará el proyecto esta tarde. La iniciativa cuenta con discusión inmediata, lo que da un plazo de seis días para que la iniciativa sea despachada.

    Más sobre:EconomíaCombustibles

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    BC alerta por shock “significativo” de guerra en Irán, ve salto en inflación por bencinas y regreso a la meta recién en 2027

    Oliver Stone prepara nueva película tras diez años sin dirigir ficción: Josh Hartnett será el protagonista

    Ministro Rabat expone ejes de gestión en medio de debate por presupuesto y agenda legislativa

    Ignacio Malig vuelve a la dirección nacional de la Conadi

    Ahorra en el cuidado de tu auto: 20% en cambio de aceite con TotalEnergies

    Tribunal Supremo de Brasil concede prisión domiciliaria temporal a Bolsonaro por razones de salud

    Lo más leído

    1.
    Alza de las bencinas: Ministra Rincón dice que gobierno de Boric dejó la “caja vacía” para absorber esta crisis

    Alza de las bencinas: Ministra Rincón dice que gobierno de Boric dejó la “caja vacía” para absorber esta crisis

    2.
    Empresa de expresidente de Corma pone a la venta más de 1.200 hectáreas de predios forestales en el sur

    Empresa de expresidente de Corma pone a la venta más de 1.200 hectáreas de predios forestales en el sur

    3.
    Felipe Larraín y decisión de alza histórica de combustibles: “No me parece que sea ideológico, me parece que es superpráctico”

    Felipe Larraín y decisión de alza histórica de combustibles: “No me parece que sea ideológico, me parece que es superpráctico”

    4.
    Bolsas globales suben tras mensaje de Trump, pero en Chile el Ipsa cae por preocupaciones por consumo interno y Mepco

    Bolsas globales suben tras mensaje de Trump, pero en Chile el Ipsa cae por preocupaciones por consumo interno y Mepco

    5.
    Gobierno anuncia históricas alzas de $370 en bencinas y de $580 en diésel por conflicto en Irán, y activa medidas paliativas

    Gobierno anuncia históricas alzas de $370 en bencinas y de $580 en diésel por conflicto en Irán, y activa medidas paliativas

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo

    Esto se sabe de la muerte de Leonid Radvinsky, el empresario detrás de OnlyFans

    Esto se sabe de la muerte de Leonid Radvinsky, el empresario detrás de OnlyFans

    Cuánto costarán los genéricos de Ozempic, tras la expiración de su patente en al menos 5 países

    Cuánto costarán los genéricos de Ozempic, tras la expiración de su patente en al menos 5 países

    Servicios

    Subsidio de Calefacción: revisa con el RUT si corresponde el pago del beneficio

    Subsidio de Calefacción: revisa con el RUT si corresponde el pago del beneficio

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Carabineros publica nuevas ofertas de trabajo para civiles: ¿Cómo postular?

    Carabineros publica nuevas ofertas de trabajo para civiles: ¿Cómo postular?

    Modificaciones al SAE y revisión del calendario de los SLEP: ministra Arzola explica los ejes en Educación
    Chile

    Modificaciones al SAE y revisión del calendario de los SLEP: ministra Arzola explica los ejes en Educación

    Ministro Rabat expone ejes de gestión en medio de debate por presupuesto y agenda legislativa

    Ignacio Malig vuelve a la dirección nacional de la Conadi

    BC alerta por shock “significativo” de guerra en Irán, ve salto en inflación por bencinas y regreso a la meta recién en 2027
    Negocios

    BC alerta por shock “significativo” de guerra en Irán, ve salto en inflación por bencinas y regreso a la meta recién en 2027

    Fin de una era en Santander Chile: Claudio Melandri deja la presidencia del banco y asume Rodrigo Vergara

    El oro sufre una racha de caídas histórica y entra en mercado bajista

    Cómo tener una mascota afecta tu salud y cuerpo, según un reciente estudio
    Tendencias

    Cómo tener una mascota afecta tu salud y cuerpo, según un reciente estudio

    Qué se sabe del fatal accidente de un avión militar en Colombia con 128 ocupantes

    Qué se sabe de la polémica de Chappell Roan con la hija del futbolista Jorginho: “Estaba muy afectada y lloró mucho”

    En vivo: Fernando Gago debuta en la banca de la U frente a Unión La Calera por la Copa de la Liga
    El Deportivo

    En vivo: Fernando Gago debuta en la banca de la U frente a Unión La Calera por la Copa de la Liga

    Pablo Milad, por la Ley SADP: “Guardiola o Pellegrini no vendrían a Chile si una comisión técnica les elige los jugadores”

    Alexis Sánchez y Gabriel Suazo ya tienen nuevo entrenador: Sevilla anuncia la contratación de Luis García Plaza

    ¿Dejarías a una IA a cargo de tus compras? Mastercard estrena su sistema de pagos agénticos en América Latina
    Tecnología

    ¿Dejarías a una IA a cargo de tus compras? Mastercard estrena su sistema de pagos agénticos en América Latina

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Samsung Art Store sella alianza con San Francisco Museum of Modern Art

    Oliver Stone prepara nueva película tras diez años sin dirigir ficción: Josh Hartnett será el protagonista
    Cultura y entretención

    Oliver Stone prepara nueva película tras diez años sin dirigir ficción: Josh Hartnett será el protagonista

    Así será la edición más grande de Ch.ACO (y cómo alista su llegada a Valparaíso)

    La historia del cine chileno en la Berlinale: triunfos, glorias y mujeres fantásticas

    Tribunal Supremo de Brasil concede prisión domiciliaria temporal a Bolsonaro por razones de salud
    Mundo

    Tribunal Supremo de Brasil concede prisión domiciliaria temporal a Bolsonaro por razones de salud

    Sondeos dan victoria a bloque de izquierda de la primera ministra en elecciones de Dinamarca

    Bolsonaro sale de la UCI diez días después, pero sin previsión de alta hospitalaria

    Wenüy: la red de voluntarios que acompaña en residencias
    Paula

    Wenüy: la red de voluntarios que acompaña en residencias

    Hablemos de amor: A los 30, cuando por fin llegué a titularme

    La historia de Kate Escobar, la luthier de acordeones