Gobierno pide renuncia a director del SAG “tras un análisis de la gestión del Servicio”

El Ministerio de Agricultura informó que se solicitó la renuncia de José Guajardo Reyes al cargo de director nacional del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), la cual se hace efectiva a contar de hoy.

Guajardo había asumido el 1 de agosto de 2023, tras su nombramiento mediante concurso de Alta Dirección Pública (ADP).

“La decisión se adoptó tras un análisis de la gestión del Servicio y responde a la necesidad de fortalecer la conducción del SAG, asegurar una temporada agrícola exitosa y resguardar la imagen de Chile en los mercados internacionales”, dijo el Ministerio en un comunicado.

El saliente director del SAG milita en el partido Federación Regionalista Verde Social (FRVS) al igual que el exministro de Agricultura. Esteban Valenzuela, quien salió del gobierno tras la decisión de la colectividad de ir en una lista paralela al oficialismo para las elecciones parlamentarias de noviembre.

Nuevo director

Como director subrogante asumirá Óscar Camacho, actual jefe de la División de Control de Fronteras.

La ministra de Agricultura, Ignacia Fernández, explicó que “este cambio busca fortalecer la conducción del SAG para enfrentar con mayor eficacia los desafíos sanitarios y comerciales del sector agrícola, en especial durante la temporada de exportaciones”.

Agregó que “confiamos en que la experiencia y trayectoria de Óscar Camacho permitirán dar continuidad y estabilidad a la gestión del servicio, en beneficio del país y de sus agricultores”.

Camacho es médico veterinario de la Universidad de Chile y posee más de 30 años de trayectoria en el SAG, con experiencia en cargos directivos como la Subdirección Nacional y la Dirección Regional de Antofagasta.