SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Grau anuncia cambio en norma de “amarre” para lograr aprobación: para reclamar ante Contraloría funcionarios deberán tener 5 años de antigüedad

    Respecto al reclamo ante la Contraloría, inicialmente la norma establecía que los funcionarios con, al menos, dos años de servicio “podrán reclamar por vicios de legalidad con ocasión de la no renovación de su designación”.

    Olivia Hernández D.Por 
    Olivia Hernández D.
    Santiago, 19 de diciembre 2025. Voceria en el Palacio de la Moneda luego del Consejo de Gabinete. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Ya lo había explicado hace algunos días en la Comisión de Hacienda de la Cámara, pero durante este lunes el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, volvió a detallar el financiamiento del reajuste del sector público y los alcances de la denominada “ley de amarre”.

    Respecto al financiamiento, Grau puntualizó que “este reajuste es un reajuste bajo en monto”.

    “Y si uno compara con los dos reajustes que hizo en las transiciones el gobierno del presidente Piñera, este también es un reajuste más bajo. Solo este es más alto respecto al reajuste que se hizo en la transición del segundo gobierno de la presidenta Bachelet al segundo gobierno del presidente Piñera”, agregó en conversación con radio Duna.

    El secretario de Estado mencionó en más de una ocasión que, durante la discusión de esta ley, se ha intentado plantear que las medidas adoptadas durante la tramitación de este proyecto han sido “distintas” a las de años anteriores, pero descartó esta idea.

    “Lo que quiero señalar acá es que, por una motivación, probablemente por cómo se está dando el debate, se está discutiendo el reajuste de una manera que nunca se había discutido y se están cuestionando cosas que siempre han sido así y que nunca se habían cuestionado”, señaló.

    7 DE ENERO DEL 2026 MINISTRO NICOLAS GRAU DURANTE COMISION QUE VOTA REAJUSTE AL SECTOR PUBLICO. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    Grau comparó las provisiones de la ley de reajuste con lo ocurrido en la implementación de la Pensión Básica Garantizada (PGU), cuando el gobierno, según afirmó, debió reasignar más de US$ 2.000 millones para financiar la reforma.

    En este contexto, respecto de las provisiones para la ley de reajuste en comparación con la PGU, afirmó que “es una situación bastante más ventajosa y que no escapa en ningún caso de lo que ha sido la tradición de los distintos cambios de gobierno”.

    Ley de “amarre”

    Grau volvió a referirse a la denominada ley de “amarre” y reiteró que los asesores de confianza que trabajan en el gobierno “tienen que salir antes del 11 de marzo”.

    “Y en los casos que no se presenta la renuncia, los jefes de servicio tienen que hacer valer esa salida”, precisó.

    El ministro de Hacienda planteó que lo distinto en esta oportunidad es que lo que antes era un “instructivo” ahora quedaría incorporado en la ley.

    Otro de los aspectos que reiteró es que con esta norma se busca que los despidos estén debidamente justificados y que la Contraloría se pronuncie en caso de que una persona emita un reclamo.

    Respecto al reclamo ante la Contraloría, inicialmente la norma propuesta establecía que los funcionarios con, al menos, dos años de servicio podrían “reclamar por vicios de legalidad con ocasión de la no renovación de su designación”.

    Ahora, Grau señaló que se introdujo un cambio. “En esto estamos haciendo un cambio, porque nuestro diseño inicial, lo que nosotros presentamos, fue que quienes tenían este derecho a reclamo en la Contraloría eran personas que estaban a contrata al menos hace 2 años, y ahora cambiamos ese número de 2 años a 5 años”.

    “Por lo tanto, este derecho a reclamo no va a estar para personas que incluso hayan entrado por concurso público durante esta administración”, explicó.

    Lee también:

    Más sobre:Nicolás GrauHaciendaReajuste público

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Partido Nacional Libertario pide suspender relaciones con Cuba y extiende el llamado al siguiente gobierno

    Invasión de Rusia a Ucrania supera duración de lucha de la URSS contra la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial

    Tras polémica por fiesta de SLEP Atacama: Mineduc solicita renuncia de director ejecutivo suplente

    Paulina Yazigi renuncia a la presidencia de la Asociación de AFP

    Boric condena “represión brutal” del régimen en Irán y solidariza con manifestantes

    Alcalde de San Antonio detalla las etapas del desalojo de la megatoma

    Lo más leído

    1.
    Estudio estima que una salida masiva de migrantes venezolanos podría reducir hasta 3% la fuerza laboral en Chile

    Estudio estima que una salida masiva de migrantes venezolanos podría reducir hasta 3% la fuerza laboral en Chile

    2.
    Laurence Golborne cuestiona relato del gobierno sobre las condiciones en que dejan al país y le pone fichas a Quiroz

    Laurence Golborne cuestiona relato del gobierno sobre las condiciones en que dejan al país y le pone fichas a Quiroz

    3.
    Fiscalía de EE.UU. abre investigación penal contra Jerome Powell en medio de tensiones con la Casa Blanca

    Fiscalía de EE.UU. abre investigación penal contra Jerome Powell en medio de tensiones con la Casa Blanca

    4.
    Casen 2024: Comunidades de Haití y Bolivia tienen las mayores tasas de pobreza, pero venezolanos lideran en número

    Casen 2024: Comunidades de Haití y Bolivia tienen las mayores tasas de pobreza, pero venezolanos lideran en número

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El hábito de sueño poco conocido que podría hacer que duermas mejor, según distintos estudios

    El hábito de sueño poco conocido que podría hacer que duermas mejor, según distintos estudios

    ¿Hasta cuándo duran las altas temperaturas? El caluroso pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    ¿Hasta cuándo duran las altas temperaturas? El caluroso pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Cómo EEUU evalúa potenciales acciones contra Irán en medio de las protestas en el país

    Cómo EEUU evalúa potenciales acciones contra Irán en medio de las protestas en el país

    Estas son las 5 carreras más demandadas para trabajar en inteligencia artificial en Chile

    Estas son las 5 carreras más demandadas para trabajar en inteligencia artificial en Chile

    Servicios

    Confirman calendario de pagos del Bono al Trabajo de la Mujer 2026: estas son las fechas

    Confirman calendario de pagos del Bono al Trabajo de la Mujer 2026: estas son las fechas

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Barnsley por la FA Cup

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Barnsley por la FA Cup

    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Celta de Vigo en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Celta de Vigo en TV y streaming

    Partido Nacional Libertario pide suspender relaciones con Cuba y extiende el llamado al siguiente gobierno
    Chile

    Partido Nacional Libertario pide suspender relaciones con Cuba y extiende el llamado al siguiente gobierno

    Tras polémica por fiesta de SLEP Atacama: Mineduc solicita renuncia de director ejecutivo suplente

    Confirman calendario de pagos del Bono al Trabajo de la Mujer 2026: estas son las fechas

    Paulina Yazigi renuncia a la presidencia de la Asociación de AFP
    Negocios

    Paulina Yazigi renuncia a la presidencia de la Asociación de AFP

    Las propuestas de la CPC al próximo gobierno para reducir plazos de permisología

    El CEO de Heineken renuncia tras 6 años en el cargo

    Qué son los deepfakes y por qué Grok tuvo que limitar sus imágenes generadas con IA
    Tendencias

    Qué son los deepfakes y por qué Grok tuvo que limitar sus imágenes generadas con IA

    El giro radical de la pirámide alimenticia en EEUU: qué alimentos recomiendan comer ahora

    ¿Hasta cuándo duran las altas temperaturas? El caluroso pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Alarma en la selección española: el nuevo cruce entre Lamine Yamal y Carvajal tras triunfo de Barcelona ante Real Madrid
    El Deportivo

    Alarma en la selección española: el nuevo cruce entre Lamine Yamal y Carvajal tras triunfo de Barcelona ante Real Madrid

    José Ignacio Cornejo sostiene el sexto lugar de la clasificación general tras la octava etapa del Dakar

    La sorprendente reacción de Diego Simeone después de su mediática discusión con Vinicius Junior

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Ahora Café Tacvba pide sacar sus canciones de Spotify: la creciente batalla entre los músicos y la plataforma digital
    Cultura y entretención

    Ahora Café Tacvba pide sacar sus canciones de Spotify: la creciente batalla entre los músicos y la plataforma digital

    Una Batalla Tras Otra y Adolescencia festejan en los Globos de Oro 2026

    Globos de Oro 2026: sigue el minuto a minuto de la premiación

    Invasión de Rusia a Ucrania supera duración de lucha de la URSS contra la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial
    Mundo

    Invasión de Rusia a Ucrania supera duración de lucha de la URSS contra la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial

    Sheinbaum dice que mantuvo “una muy buena conversación” con Trump tras última polémica

    Cuba niega contactos con EE.UU. tras advertencia de Trump

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños
    Paula

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños

    Elizabeth Choque Mamani: hija de maestra artesana busca aprender

    Flow: una experiencia sensorial única para bebés que llega a Teatro a Mil