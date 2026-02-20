Grau rechaza idea de que hay una emergencia fiscal: “Nosotros recibimos un déficit que era el doble que este”

En medio del debate sobre el legado económico del Presidente Gabriel Boric, donde la última discusión se centra hoy en el escenario fiscal, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, reiteró su rechazo a hablar de que Chile vive una emergencia en la economía y, en especial, en esta área. La postura del titular de Hacienda se da en respuesta al relato que se plantea desde la próxima administración del presidente electo José Antonio Kast.

“Nosotros recibimos un déficit fiscal que era más del doble de este y no le llamamos a eso emergencia fiscal“, dijo el ministro Grau en entrevista con radio Duna.

El secretario de Estado respaldó sus dichos comentando que, “a mi juicio, como economista, el gobierno que realmente enfrentó una emergencia económica fue el gobierno del presidente Piñera. El segundo, me refiero, que tuvo una situación por una combinación de factores que no habíamos tenido desde la crisis del 80″.

“Lo que a nosotros nos tocó fue, digamos, las consecuencias de esa crisis, de esa emergencia. Y tuvimos que lidiar con una economía que estaba desequilibrada en todas sus dimensiones macro relevantes. Y ese proceso de normalización, en lo grueso, se pudo realizar”, agregó.

La respuesta del ministro Grau se da en el contexto de que en el último Informe de Finanzas Públicas (IFP) se reveló un déficit fiscal estructural de 3,55% del PIB en 2025 (unos US$13.200 millones), lo que constituye un desvío de más de dos puntos respecto de la meta original de 1,1% planteada en la Ley de Presupuestos 2025 y superior al 2,2% del informe del tercer trimestre.

Sobre la discusión del legado económico de la administración del Boric, el secretario de Estado dijo que “es un hecho objetivo que la economía está mejor (...) que lo que nosotros recibimos”.

El ministro Grau apuntó a la inflación dentro del rango meta del 3%; la creación de “prácticamente 700.000 empleos, la mayoría de ellos formales”; “la pobreza en su nivel más bajo en términos históricos”; el crecimiento de la inversión en 7% en 2025; y el avance de las exportaciones en un 7,9% durante el año pasado.

“La productividad, tenemos dos años creciendo la productividad. Eso no ocurría desde el primer gobierno del presidente Piñera. Que el crecimiento estuviera por sobre lo que se esperaba al inicio del año todos los años”, añadió.

Mientras que, por el tema fiscal, el secretario de Estado resaltó el manejo de la deuda. “Todos reconocen que la deuda es un hecho muy positivo, que la deuda haya frenado su crecimiento después de 18 años de crecimiento”, dijo.

En desarrollo..