SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Grau rechaza idea de que hay una emergencia fiscal: “Nosotros recibimos un déficit que era el doble que este”

    El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, estimó que el calificativo de emergencia solo se podría atribuir a lo que enfrentó el segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo

    En medio del debate sobre el legado económico del Presidente Gabriel Boric, donde la última discusión se centra hoy en el escenario fiscal, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, reiteró su rechazo a hablar de que Chile vive una emergencia en la economía y, en especial, en esta área. La postura del titular de Hacienda se da en respuesta al relato que se plantea desde la próxima administración del presidente electo José Antonio Kast.

    “Nosotros recibimos un déficit fiscal que era más del doble de este y no le llamamos a eso emergencia fiscal“, dijo el ministro Grau en entrevista con radio Duna.

    El secretario de Estado respaldó sus dichos comentando que, “a mi juicio, como economista, el gobierno que realmente enfrentó una emergencia económica fue el gobierno del presidente Piñera. El segundo, me refiero, que tuvo una situación por una combinación de factores que no habíamos tenido desde la crisis del 80″.

    “Lo que a nosotros nos tocó fue, digamos, las consecuencias de esa crisis, de esa emergencia. Y tuvimos que lidiar con una economía que estaba desequilibrada en todas sus dimensiones macro relevantes. Y ese proceso de normalización, en lo grueso, se pudo realizar”, agregó.

    La respuesta del ministro Grau se da en el contexto de que en el último Informe de Finanzas Públicas (IFP) se reveló un déficit fiscal estructural de 3,55% del PIB en 2025 (unos US$13.200 millones), lo que constituye un desvío de más de dos puntos respecto de la meta original de 1,1% planteada en la Ley de Presupuestos 2025 y superior al 2,2% del informe del tercer trimestre.

    Sobre la discusión del legado económico de la administración del Boric, el secretario de Estado dijo que “es un hecho objetivo que la economía está mejor (...) que lo que nosotros recibimos”.

    El ministro Grau apuntó a la inflación dentro del rango meta del 3%; la creación de “prácticamente 700.000 empleos, la mayoría de ellos formales”; “la pobreza en su nivel más bajo en términos históricos”; el crecimiento de la inversión en 7% en 2025; y el avance de las exportaciones en un 7,9% durante el año pasado.

    “La productividad, tenemos dos años creciendo la productividad. Eso no ocurría desde el primer gobierno del presidente Piñera. Que el crecimiento estuviera por sobre lo que se esperaba al inicio del año todos los años”, añadió.

    Mientras que, por el tema fiscal, el secretario de Estado resaltó el manejo de la deuda. “Todos reconocen que la deuda es un hecho muy positivo, que la deuda haya frenado su crecimiento después de 18 años de crecimiento”, dijo.

    En desarrollo..

    Más sobre:EconomíaNicolás GrauFinanzasPresupuesto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cómo los exámenes de sangre podrían predecir el Alzheimer, según un reciente estudio

    ¿El Bukele colombiano? Abelardo de la Espriella avanza en las encuestas

    Alerta de incendio al interior de Convento Sagrado Corazón en Ñuñoa: afecta a dos pisos del edificio

    “Durante el día se reabriría la ruta”: alcalde de Renca informa que no hay daño estructural en el lugar de la explosión

    Investigan nuevo secuestro en la capital: captores exigen 100 millones de pesos para liberar a mujer

    La Policía de Reino Unido inicia un nuevo registro en la Royal Lodge, antigua residencia del expríncipe Andrés

    Lo más leído

    1.
    Pasajeros internacionales marcan récord en enero en Chile, pero domésticos caen y arrastran a la baja tráfico aéreo total

    Pasajeros internacionales marcan récord en enero en Chile, pero domésticos caen y arrastran a la baja tráfico aéreo total

    2.
    Tráfico aéreo de pasajeros en el aeropuerto de Santiago vuelve a caer en enero y acumula seis meses a la baja

    Tráfico aéreo de pasajeros en el aeropuerto de Santiago vuelve a caer en enero y acumula seis meses a la baja

    3.
    CEO de Millicom, nuevo dueño de Telefónica en Chile: “Venimos a invertir a largo plazo, venimos a quedarnos”

    CEO de Millicom, nuevo dueño de Telefónica en Chile: “Venimos a invertir a largo plazo, venimos a quedarnos”

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    El síntoma gastrointestinal común que está vinculado al Alzheimer, según un estudio

    El síntoma gastrointestinal común que está vinculado al Alzheimer, según un estudio

    Cómo “rejuvenecer” el sistema inmunológico, según un reciente estudio científico

    Cómo “rejuvenecer” el sistema inmunológico, según un reciente estudio científico

    Servicios

    Estos son los humoristas que estarán en el Festival de Viña 2026

    Estos son los humoristas que estarán en el Festival de Viña 2026

    Temblor hoy, viernes 20 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 20 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Alerta de incendio al interior de Convento Sagrado Corazón en Ñuñoa: afecta a dos pisos del edificio
    Chile

    Alerta de incendio al interior de Convento Sagrado Corazón en Ñuñoa: afecta a dos pisos del edificio

    “Durante el día se reabriría la ruta”: alcalde de Renca informa que no hay daño estructural en el lugar de la explosión

    Investigan nuevo secuestro en la capital: captores exigen 100 millones de pesos para liberar a mujer

    Grau rechaza idea de que hay una emergencia fiscal: “Nosotros recibimos un déficit que era el doble que este”
    Negocios

    Grau rechaza idea de que hay una emergencia fiscal: “Nosotros recibimos un déficit que era el doble que este”

    Anglo American se desacopla de su próximo socio Teck y aumenta sus pérdidas en 2025

    Dipres publica informe sobre cálculo de los ingresos estructurales del cobre en medio de polémica por déficit fiscal

    Cómo los exámenes de sangre podrían predecir el Alzheimer, según un reciente estudio
    Tendencias

    Cómo los exámenes de sangre podrían predecir el Alzheimer, según un reciente estudio

    Estas son las armas que EEUU tiene en Medio Oriente y que podría usar en un potencial ataque a Irán

    Cómo “rejuvenecer” el sistema inmunológico, según un reciente estudio científico

    Stephanie Joffroy se queda en los octavos de final del Skicross femenino en los Juegos Olímpicos de Invierno
    El Deportivo

    Stephanie Joffroy se queda en los octavos de final del Skicross femenino en los Juegos Olímpicos de Invierno

    La hazaña de Captadores FC: el equipo chileno que rompe 30 ediciones de dominio en la Uruguay Cup

    La escandalosa acusación de un ex top 40: “Los sistemas del tenis están corruptos”

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7
    Tecnología

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Cómo son las nuevas unidades del pueblo Mapuche en Age of Empires II: Definitive Edition

    La guerra de la IA suma un incómodo momento entre Sam Altman de OpenAI y Dario Amodei de Anthropic

    Gloria Estefan, Stefan Kramer y Matteo Bocelli: cómo será la primera noche del Festival de Viña 2026
    Cultura y entretención

    Gloria Estefan, Stefan Kramer y Matteo Bocelli: cómo será la primera noche del Festival de Viña 2026

    Muere el actor Eric Dane, recordado por su papel como Mark Sloan en Grey’s Anatomy

    La arremetida de House of the Dragon 3: liberan trailer y fecha de estreno de la serie de HBO

    ¿El Bukele colombiano? Abelardo de la Espriella avanza en las encuestas
    Mundo

    ¿El Bukele colombiano? Abelardo de la Espriella avanza en las encuestas

    La Policía de Reino Unido inicia un nuevo registro en la Royal Lodge, antigua residencia del expríncipe Andrés

    Reportan citación a juicio por apropiación ilícita al nuevo gobernante peruano José Balcázar a horas de asumir

    London Fashion Week: La guía de desfiles que no te puedes perder
    Paula

    London Fashion Week: La guía de desfiles que no te puedes perder

    Niñez en Chile: avances, brechas y tensiones que dejó el 2025

    Apps para bajar de peso: ¿Autocuidado u obsesión corporal?