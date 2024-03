Dar respuesta en el corto plazo, enfocarse en solucionar el problema y no buscar responsables es parte del contexto con que el ministro de Economía, Nicolás Grau, busca abordar las gestiones para revertir el anuncio de cierre de la Siderúrgica Huachipato. Sin embargo, el secretario de Estado resaltó que las propuestas que se planteen para abordar el caso, se basarán en la evidencia y no con el fin de dar cumplimento a las necesidades que diga el Grupo CAP tras la acusación de competencia desleal de China en el mercado del acero.

“Para la Comisión Antidistorsiones no basta que una empresa diga yo necesito A y B, la Comisión Antidistorsiones tiene que basar su decisión en que ese A y ese B efectivamente se deriven de la evidencia que existe de dumping, es decir, las tasas que propone la Comisión tienen que ser el resultado de un análisis de la diferencia entre el precio que se vende y el costo estimado de producción, y en la medida que se vende a un precio más bajo que el costo, eso significa que hay dumping y cuánto más bajo es lo que determina el nivel de sobretasa que tiene que proponer la Comisión”, dijo Grau en el marco de un seminario en la Región del Biobío.

Grau resalta que las propuestas por el caso Huachipato se basaran en la evidencia y no en las necesidades de la empresa

El ministro de Economía comentó que la empresa está en su derecho de ver en la sobretasa la forma de hacer competitivas sus operaciones y que es un mecanismo institucional, pero reiteró que eso no será la justificación para plantear el porcentaje final de arancel al acero chino: “Algo que no se puede comprometer, es definir ciertos aranceles que no tengan sustento empírico. Eso es algo que estaríamos faltando a nuestra responsabilidad legal. Bueno, yo no participo directamente allí, pero quienes nos representan estarían faltando a su responsabilidad legal en esa comisión”.

No obstante, Grau respaldó el trabajo de la comisión respecto a entender la urgencia con que la planta industrial pidió revisar el tema de las importación de acero y derivados de este desde China: “La Comisión Antidistorsiones no es que debe ser indiferente al hecho de que una empresa pueda estar por cerrar, de hecho, la razón por la que la Comisión Antidistorsiones tomó una medida precautoria antes de que termine todo el proceso, que podría no haberlo hecho, es justamente porque se está en una situación de urgencia”.

De esta forma, el secretario de Estado comentó que ahora espera conocer las justificaciones de la empresa para que la sobretasa que se le imponga al acero chino se mayor al 15% promedio que estableció la comisión en una primera instancia. Esto, en un escenario en que el sector privado esperaba un 25%. " Yo no puedo anticipar un resultado de esa evaluación porque ni siquiera sé los antecedentes que van a presentar las empresas”, comentó Grau.

Así, Grau comentó que el objetivo del gobierno del Presidente Gabriel Boric es que el proceso de resolución de la Comisión Antidistorsiones se aborde con rapidez.

Sobre el acero en Chile, en una visión más a largo plazo, Grau planteó hablar con las mineras que compran dicho producto sobre el momento de elegir a qué proveedor comprar en distintos momentos, pero siempre resaltando que este proceso no lleva la Ley de la Libre Competencia. “Tiene que haber una conversación entre las mineras y la producción de acero en Chile. Es una conversación importante que tiene que ocurrir”, comentó.

“Somos un país minero, y los principales interesados de que no se concrete un cierre de Huachipato debieran ser justamente las empresas que requieren estos productos. Esa es una conversación que yo, por supuesto, quiero ser muy cuidadoso, porque yo no puedo, por materia de libre competencia, promover ni menos articular una coordinación en las mineras para que tomen una decisión de ese tipo. Pero sí les puedo hacer esa invitación, que las mineras podrán ver, cada una de ellas, en sus decisiones, cómo toman una aproximación distinta en esta materia cuando negocian con las distintas empresas que ocupan el acero nacional para venderles sus bolas de molienda”, agregó.

Además, Grau también planteó la necesidad de abordar la discusión sobre el futuro del acero en Chile más allá de la crisis actual que vive con el anuncio de cierre de Huachipato. De esta forma, y citando un informe de la consultora McKenzie, el secretario de Estado resaltó las oportunidades que tendría Chile para la producción de un “acero verde”.

“No parece razonable que no logremos encontrar una solución que permita conectar este corto plazo en que estamos en aprieto con ese largo plazo que llena optimismo. La política pública tiene que lograr conectar ese corto plazo con ese largo plazo (...) Todos tenemos que hacer cosas distintas acá, tenemos que pensar cómo todas las obras de infraestructura permiten el desarrollo del acero nacional, cómo las mineras toman un rol distinto. También nosotros tenemos, por supuesto, un rol en el Ejecutivo de ir coordinando estas políticas públicas”, dijo Grau.

En tanto, respecto a la Región del Biobío, Grau comentó que trabajan en un plan de fortalecimiento de la industria de la zona, donde con la participación de diversos actores se busca aprovechar las oportunidades de desarrollo industrial identificadas en la zona.