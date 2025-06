Grau valora ley de fraccionamiento y desdramatiza eventuales acciones legales de la industria: “Esto no debiera tener ningún problema”

El ministro de Economía, Nicolás Grau, valoró este sábado la aprobación en el Senado del informe entregado por la Comisión Mixta sobre la Ley de Fraccionamiento Pesquero, lo que permitiría su pronta promulgación.

La norma aprobada estableció distintas porcentajes de extracción para los pescadores artesanales e industriales . En particular, se definieron fraccionamientos para la reineta, la anchoveta, la sardina española y la merluza común.

Al respecto, en una entrevista con Chilevisión Noticias, Grau explicó que consideraba “más justa” la nueva ley al lograr “tener una legislación ahora que va a ser transparente, de grandes consensos y donde se fortalece al sector artesanal, que es lo más justo porque los recursos pesqueros, los recursos marinos son de todos los chilenos".

Particularmente en el caso de la merluza, una de las más discutidas, la cifra bajó inicialmente de la propuesta del Ejecutivo de lograr un 52% para la pesca artesanal y 48% para la industrial a 55% para la este último y 45% para el primero.

A pesar de esto, Grau defendió este cambio porque se logra “una mejora de manera sustantiva en el sector artesanal sin por ello, por ejemplo, generar un problema que implique el cierre de empresas en el caso de la industria. Y eso es justamente el equilibrio que costó, pero se logró hacer en el caso de la merluza”.

Consultado respecto a la situación con Pacific Blue, además de las eventuales acciones judiciales que presentarían empresas como Camanchaca y Zona Pesca, el secretario de Estado consideró normal que ocurran ese tipo de situaciones al existir una redistribución mayor desde el sector industrial al artesanal.

“Como hay una redistribución tan importante del sector industrial al sector artesanal, es natural que parte del sector industrial no esté de acuerdo con aquello y busque llevar esto a tribunales. Tienen todo el derecho para hacerlo. Nosotros creemos que en tribunales esto no debiera tener ningún problema y además me imagino yo va a ser muy importante también el amplio apoyo transversal que ha tenido de todos los parlamentarios ”, explicó Grau.

Conversaciones con Karol Cariola: "No era relevante que él (Emilio Yang) fuera"

El ministro también se refirió a las conversaciones telefónicas y por WhatsApp que tuvo con la diputada Karol Cariola (PC) en el contexto de la gira presidencial de Gabriel Boric por Asia en 2023.

De lo que se desprende de las revelaciones en el contexto del caso “Chinamart”, la parlamentaria habría buscado sumar a la comitiva al empresario chino Bo “Emilio” Yang, lo que finalmente no se habría concretado en aquella ocasión, pero si para un viaje de diputados a ese país en julio de 2024, aunque sin la intervención de ministro.

Al respecto, Grau explicó que finalmente entre el Ministerio de Economía y de Relaciones Exteriores se definió no incluirlo .

“Se decidió eso porque hay muchas solicitudes en las distintas giras y lo que nosotros hacemos es que vemos técnicamente y políticamente qué es lo mejor para el país desde el punto de vista del equipo”, detalló.