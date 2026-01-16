Grupo Patio concreta colocación de bonos por cerca de US$44 millones

Este viernes Grupo Patio informó sobre una exitosa colocación de bonos en el mercado local, a través de su filial Patio Comercial. El monto de la transacción fue de UF1.000.000, equivalente a cerca de US$44 millones.

Patio detalló que fue un bono corporativo Serie M, con una tasa de colocación de 4,20%, y con vencimiento para el año 2034. “La colocación registró una sólida demanda por parte de inversionistas institucionales del mercado local. Los fondos recaudados se destinarán al refinanciamiento de pasivos y a inversiones, en línea con la estrategia financiera y de crecimiento de la compañía”, explicó Patio a través de un comunicado.

Entre los interesados por esta colocación estuvieron Administradoras Generales de Fondos (AGF), Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y compañías de seguros de vida, según afirmaron en la empresa.

El gerente general del grupo, Jaime Munita, expresó que la colocación “refleja nuevamente la confianza del mercado en la solidez financiera de Patio Comercial y en la consistencia de nuestro modelo de negocios”.

Respecto al objetivo de los recursos conseguidos de esta operación, el ejecutivo apuntó a que “2026 será un periodo muy intenso en desarrollo de proyectos, por lo cual el acceso a financiamiento en condiciones competitiva es clave en nuestra estrategia de crecimiento en el fortalecimiento de nuestro portafolio de activos”, sostuvo Munita.

Patio destacó que en la estructuración del bono contaron con la asesoría de Link Capital, mientras que BCI Corredores de Bolsa los asesoró en la colocación.

“Patio Comercial mantiene una clasificación de riesgo local de A por parte de Feller Rate, Humphreys e ICR, y cuenta con un portafolio diversificado de activos comerciales en Chile y Perú, con contratos de arriendo de largo plazo y una ocupación consolidada cercana al 91%, lo que respalda la estabilidad de sus flujos y su perfil de riesgo”, resaltó Patio.