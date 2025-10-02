Grupo Patio emite millonario bono por más de US$60 millones

Grupo Patio, a través de su filial Patio Comercial SpA, colocó hoy su bono “Serie J”, por un monto total de UF 1.500.000, cerca de US$62 millones.

Según explicó la firma en un comunicado, la emisión tuvo una tasa cupón de 4,0%, un plazo de ocho años, y “contó con una alta demanda”, incluyendo Administradoras Generales de Fondos (AGF), Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), compañías de seguros y banca privada.

“La operación fue estructurada en tres amortizaciones iguales en los años 2027, 2032 y 2033, con una duración promedio de 4,7 años”, añadió

Sobre el destino de lo recaudado, Grupo Patio comentó que “los fondos recaudados se destinarán al refinanciamiento de pasivos, lo que contribuirá a seguir fortaleciendo la estructura financiera de la compañía”.

Otro de los detalles de la operación fue que la colocación fue liderada por Link Capital Partners y Santander Asesorías Financieras, quienes actuaron como asesores de la transacción

“Esta exitosa colocación refleja la confianza de los inversionistas en el modelo de negocios y la solidez financiera de Patio así como en la estrategia de crecimiento que estamos implementando”, señaló Jaime Munita, gerente general de Grupo Patio.

“El respaldo de los principales actores del mercado nos permite seguir consolidando nuestra posición de liderazgo en el sector de centros comerciales vecinales y outlets” agregó.